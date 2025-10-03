Ông Putin nhắn nhủ bất ngờ đến phương Tây: "Hãy thư giãn, ngủ ngon"

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Câu lạc bộ thảo luận Valdaii ngày 2/10. Ảnh Sputnik

Trong bài phát biểu thường niên tại Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi vào thứ năm, ông Putin gọi ý tưởng này là "không thể tưởng tượng được". Ông cho rằng các nhà lãnh đạo EU hoặc là không đủ năng lực nếu họ thực sự tin vào điều đó, hoặc là không trung thực nếu họ không tin nhưng vẫn cố gắng thuyết phục người dân của mình nghĩ khác.

Ông Putin nói: "Thành thật mà nói, tất cả những gì tôi muốn nói là: hãy thư giãn, ngủ ngon hoặc tự giải quyết các vấn đề của mình", ám chỉ đến các vấn đề xã hội, kinh tế và tài chính trong khối.

Một số nước EU, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia Baltic, đã lên tiếng lo ngại rằng, nếu tình hình Ukraine tiếp tục leo thang, Nga có thể tấn công các thành viên EU và NATO gần biên giới. Theo các quan chức Nga, những nước này đã và đang khơi dậy mối lo ngại về sự xâm lược của Nga, lấy đó làm cái cớ để tiếp tục quân sự hóa.

Tổng thống Nga cam kết rằng Moscow "sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối và thiếu quyết đoán", đồng thời cảnh báo rằng những "kẻ đang ấp ủ giấc mơ gây ra thất bại chiến lược này cho chúng ta" nên đặc biệt chú ý đến thông điệp của ông.

“Lịch sử của chúng ta đã chứng minh: sự yếu đuối là không thể chấp nhận được vì nó tạo ra sự cám dỗ, ảo tưởng rằng một số bất đồng với chúng ta có thể được giải quyết bằng vũ lực", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cũng cảnh báo các đối thủ tiềm tàng không nên "khiêu khích" Nga, đồng thời nói thêm rằng "kẻ chủ mưu luôn phải chịu hậu quả tồi tệ", không có ngoại lệ.