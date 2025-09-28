Ông Zelensky cảnh báo rắn: Nga định gây mất điện ở Kiev, Moscow phải trả giá

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine hôm thứ Bảy 27/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã chia sẻ về “thực tế trên chiến trường và một số tầm nhìn về những gì có thể xảy ra”.

Ông cho rằng “không cần phải quá thận trọng trong giọng điệu với người Nga nếu họ đe dọa" mà phải đáp trả bằng "giọng điệu tương tự", "cả về lời nói lẫn các bước đi thực chất trên chiến trường và với Nga".

Ông cũng cảnh báo sẽ trả đũa đích đáng với Nga "Nếu Nga đặt mục tiêu cắt điện ở Ukraine, và họ đặt mục tiêu này mỗi mùa đông ở Ukraine, tôi không chắc câu trả lời từ chúng tôi và các đối tác khác phải khác đi... Nếu đe dọa cắt điện, ví dụ, thủ đô Ukraine, thì ở Điện Kremlin phải biết rằng thủ đô Nga cũng sẽ bị cắt điện”.

Trông một cuộc phỏng vấn trước đó, ông Zelensky cũng đã đe dọa sẽ tấn công Điện Kremlin.

"Nếu Nga không chấm dứt chiến tranh, các quan chức làm việc tại Điện Kremlin phải đảm bảo rằng họ biết hầm trú bom gần nhất ở đâu" - ông nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã phản hồi lại phát biểu này, đe dọa Zelensky bằng một đòn "mà không hầm trú bom nào có thể bảo vệ được".

"Moscow có thể sử dụng vũ khí mà hầm trú bom không thể bảo vệ được. Và người Mỹ nên nhớ điều này" - ông Medvedev viết trên Telegram.

Trước đó, hôm 23/9, sau cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Mỹ bất ngờ viết rằng Ukraine với sự hỗ trợ của EU có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình và “có thể, thậm chí còn đi xa hơn nữa”.

Nhiều cơ quan truyền thông và các nhà bình luận cho rằng phát biểu trên của ông Trump thực chất là bước lùi với Ukraine, khi ông không cam kết hỗ trợ Ukraine mà chuyển gánh nặng đó sang vai các đồng minh Châu Âu.

Giới phân tích cho rằng phát biểu này cho thấy ông thừa nhận vấn đề Ukraine không thể giải quyết nhanh chóng và ông nhất quán với quan điểm rút nước Mỹ khỏi cuộc chiến Ukraine.