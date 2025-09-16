PGS.TS Nguyễn Trường Thắng: Nhìn từ Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam cần chiến lược AI rõ ràng để không bị tụt lại

Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo – Tác động và ứng phó chính sách" vừa qua, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã có bài tham luận về chủ đề "Chiến lược phát triển AI quốc gia: Từ tầm nhìn đến hành động".

Chiến lược AI: Cuộc đua tầm nhìn và thể chế

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, AI đã dịch chuyển từ công nghệ ứng dụng sang hạ tầng của mọi hoạt động số: Sản xuất thông minh, tài chính – ngân hàng số, y tế – giáo dục cá thể hóa, đô thị thông minh, an ninh mạng và quốc phòng.

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam).

Những năm gần đây, các trung tâm quyền lực công nghệ đồng loạt công bố chiến lược AI quốc gia với tầm nhìn và công cụ khác nhau.

Mỹ theo đuổi chiến lược dẫn dắt công nghệ lõi với chip AI tiên tiến (Nvidia, AMD), mô hình nền tảng (OpenAI, Google, Meta), cùng các công cụ chính sách như sắc lệnh hành pháp, hợp tác đa phương (GPAI, OECD) và kiểm soát xuất khẩu công nghệ trước các đối thủ. Mục tiêu là giữ vai trò trung tâm của “cỗ máy sáng tạo” – từ phần cứng, nền tảng đến hệ sinh thái ứng dụng.

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh phát triển AI đáng tin cậy. Đạo luật AI (AI Act) – khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới – quản trị theo mức độ rủi ro, cân bằng đổi mới với bảo vệ quyền cơ bản.

EU đồng thời bơm vốn cho R&D, đào tạo, hạ tầng, nhằm nâng sức cạnh tranh công nghệ nhưng không đánh đổi các chuẩn mực đạo đức, minh bạch.

Với Trung Quốc, đất nước tỷ dân coi AI là động lực công nghiệp hóa mới, đưa các mục tiêu vào Kế hoạch 5 năm, thúc đẩy R&D, thu hút nhân tài, mở rộng ứng dụng trong y tế, giao thông, tài chính, an ninh.

Chiến lược chú trọng “tối ưu trong điều kiện hạn chế” (ví dụ thiếu chip tiên tiến), song vẫn đua về mô hình nền tảng và hệ sinh thái ứng dụng diện rộng.

Nhìn chung, mỗi chiến lược đều quy chiếu vào ba trục: Sức mạnh công nghệ, năng lực thể chế và định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?

"Để không bị tụt lại, Việt Nam cần chiến lược rõ ràng, có lộ trình và nguồn lực, đồng thời giữ vững các giá trị: An toàn, nhân văn, chủ quyền số", PGS.TS Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh.

Vì sao Việt Nam cần chiến lược AI?

Việt Nam ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến 2030 (Quyết định 127/QĐ-TTg, 26/1/2021), đặt nền tảng pháp lý cho giai đoạn bứt phá. Sự bùng nổ của AI tạo sinh từ 2023 khiến yêu cầu cập nhật chiến lược trở nên cấp bách.

Bản cập nhật 2025 (đang lấy ý kiến) tiếp cận theo bốn ý chính: AI là công nghệ mũi nhọn; Gắn AI với nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; Phổ cập AI toàn dân và Khuyến khích Make in Vietnam.

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng nêu ra 5 trụ cột chiến lược AI Việt Nam. Thứ nhất là thể chế – quản trị rủi ro, thúc đẩy đổi mới. Thứ hai là Hạ tầng tính toán và dữ liệu. Thứ ba là nhân lực, từ phổ cập đến tinh hoa. Thứ tư là R&D và Đổi mới sáng tạo. Thứ năm là hệ sinh thái và thị trường ứng dụng.

FPT.AI là công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do FPT phát triển.

Tuy nhiên PGS.TS Nguyễn Trường Thắng lưu ý rằng, AI cũng đi kèm những rủi ro như thiên lệch dữ liệu, xâm phạm riêng tư, deepfake – tin giả, tấn công mạng, thay thế việc làm, phụ thuộc công nghệ. Vì thế chiến lược AI cần có các lớp bảo vệ để đảm bảo "đi nhanh nhưng phải an toàn".

Theo đó, Chiến lược quốc gia về AI của Việt Nam xác lập mục tiêu rõ ràng: Biến AI thành hạ tầng trí tuệ cho nền kinh tế – xã hội số, nâng năng suất, cải thiện dịch vụ công, củng cố an ninh quốc gia và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

"Con đường phía trước đòi hỏi sự đồng hành của Nhà nước – Doanh nghiệp – Viện/Trường – Cộng đồng, đo bằng kết quả cụ thể, giám sát minh bạch và điều chỉnh linh hoạt", PGS.TS Nguyễn Trường Thắng nêu rõ.

Khi bốn điều kiện “thể chế minh bạch – hạ tầng hiện đại – nhân lực chất lượng – văn hóa AI nhân văn” được kích hoạt đồng thời, Việt Nam có cơ sở để rút ngắn khoảng cách, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tạo dựng một tương lai số an toàn, bao trùm, bền vững – nơi AI hỗ trợ con người sáng tạo nhiều giá trị hơn, chứ không thay thế con người.