Phát hiện thi thể trong xe của “hoàng tử nhạc indie Gen Z”

Theo thông tin từ NBC News, vào ngày 10/9 (giờ Việt Nam), cảnh sát Los Angeles nhận được trình báo về một mùi hôi thối bất thường phát ra từ cốp xe ô tô điện đỗ tại đại lộ North Mansfield, Mỹ. Khi tiến hành kiểm tra, họ phát hiện một thi thể đã phân hủy nghiêm trọng và không còn nguyên vẹn. Điều tra ban đầu xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 5 ngày trước khi được phát hiện.

Chiếc xe này thuộc sở hữu của David Anthony Burke, được biết đến rộng rãi với nghệ danh D4vd, một ca sĩ 20 tuổi đang nổi lên trong làng nhạc indie Mỹ. Trước đó, chiếc xe đã được báo mất tích khoảng một tuần. Cảnh sát cho biết chiếc ô tô đã nằm tại bãi đỗ vài ngày mà không có ai đến nhận.



Ngày 10/9, cảnh sát Los Angeles phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng bên trong chiếc ô tô thuộc quyền sở hữu của nam ca sĩ trẻ D4vd. TMZ.

Hiện tại, danh tính nạn nhân chưa được công bố. Giới chức vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong và mối liên hệ, nếu có, giữa thi thể và D4vd. Trong khi đó, người đại diện của ca sĩ từ chối tiếp nhận mọi cuộc gọi từ báo chí. Đại diện cảnh sát cho biết D4vd đã được thông báo về sự việc và hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra, dù anh đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên “Withered World Tour”.

Sự việc khiến công chúng không khỏi hoang mang, đặc biệt khi D4vd vẫn đăng tải hoạt động cá nhân lên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của anh trên Instagram vào ngày 8/9 khiến nhiều người tin rằng thi thể không phải là của chính nam ca sĩ. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải, trong đó có việc vì sao thi thể lại xuất hiện trong xe của D4vd, và tại sao không ai phát hiện trong suốt vài ngày đầu tiên.

Từ game thủ vô danh đến “hoàng tử nhạc indie” của Gen Z

David Anthony Burke, sinh năm 2005 tại Mỹ, là một trong những hiện tượng âm nhạc nổi bật của thế hệ Gen Z. Khác với nhiều nghệ sĩ trẻ khởi đầu bằng sân khấu hoặc chương trình truyền hình, D4vd xuất thân là một game thủ. Anh bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng vào các đoạn video trò chơi điện tử của mình.

Không có phòng thu, D4vd tận dụng các công cụ thu âm trực tuyến miễn phí để tạo nên các ca khúc mang màu sắc riêng biệt. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ vào năm 2022 với hai bản nhạc “Romantic Homicide” và “Here With Me”. Cả hai ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút hàng tỷ lượt nghe trên nền tảng Spotify và lan rộng trên các mạng xã hội.

Đầu năm nay, D4vd phát hành album “Withered” với kỳ vọng khẳng định tên tuổi như một nghệ sĩ trưởng thành. Anh mô tả “Withered” là hành trình âm nhạc phản ánh những biến chuyển nội tâm, nỗi cô đơn, và sự trưởng thành trong thế giới đầy áp lực. Album này nhận được sự đánh giá tích cực từ giới phê bình và khán giả trẻ.

Chuyến lưu diễn “Withered World Tour” được D4vd tổ chức trên nhiều quốc gia, như một cách đưa âm nhạc của anh đến gần hơn với người hâm mộ. Sự kiện anh góp mặt tại Lễ hội âm nhạc Coachella đầu năm nay cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Tại đây, D4vd đã chứng minh rằng anh không chỉ là hiện tượng mạng mà còn là một nghệ sĩ có năng lực trình diễn thực sự.



Cảnh sát Los Angeles vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố kết luận nào. Công chúng chờ đợi thông tin chính thức nhằm làm rõ những tình tiết xung quanh vụ việc, cũng như trách nhiệm pháp lý, nếu có, của bất kỳ cá nhân nào liên quan.