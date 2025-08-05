Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Tin tức
Thứ ba, ngày 05/08/2025 19:39 GMT+7

Phép màu đã không đến với bé 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

+ aA -
Công Xuân Thứ ba, ngày 05/08/2025 19:39 GMT+7
Mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa, thế nhưng phép màu đã không đến với bé L.A.K (14 tháng tuổi)- người bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi), trú ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 2 lần ôm ném xuống nền nhà.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều muộn 5/8, thông tin của PV Dân Việt cho hay, phép màu đã không đến với bé L.A.K (14 tháng tuổi), người bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi), trú ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, 2 lần ôm ném xuống nền nhà.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Quyên.Ảnh: CACC

Theo đó Bệnh viện Đà Nẵng đã bàn giao cho người thân để đưa bé L.A.K về quê nhà an táng.

Như vậy sau 21 ngày cấp cứu, mặc dù đã được các bác sỹ, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng tập trung cứu chữa thế nhưng bé L.A.K, đã không thể qua khỏi vì thương tích quá nặng.

Như đã đưa tin trước đó vào sáng 16/7, chị B.T.M.P đưa con là cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý, nơi bà Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú ở cùng phường Cẩm Thành), là bảo mẫu trực tiếp trông giữ (cháu L.A.K).

Vụ bảo mẫu ném bé 14 tháng tuổi gây thương tích nặng ở Quảng Ngãi: Cơ sở giữ trẻ hoạt động “chui”

Sau bữa ăn sáng thấy cháu L.A.K quấy khóc, không chịu ngủ…trong lúc mất bình tĩnh, bà Quyên đã 2 lần bế và ném cháu xuống nệm trải dưới nền nhà, làm đầu cháu L.A.K va mạnh xuống nền gạch cứng dẫn đến nôn ói, co giật, tím tái.

Thấy vậy bà Quyên sau đó đã đưa cháu L.A.K đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi cấp cứu, đồng thời báo cho gia đình là cháu L.A.K bị ngã từ ghế ăn xuống.

Trước tình trạng thương tích quá nặng, cháu L.A.K được chuyển viện ra TP.Đà Nẵng để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc, công an đã điều tra và xác định, bà Quyên đã thực hiện hành vi bạo hành, ném cháu L.A.K gây thương tích nặng, với kết quả giám định tổn thương não diện rộng với tỉ lệ thương tích lên tới 47%.

Mặc dù đã được các bác sỹ, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng tập trung cứu chữa thế nhưng bé L.A.K, đã không thể qua khỏi vì thương tích quá nặng.Ảnh nguồn internet

Đến ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên, về hành vi cố ý gây thương tích.

Qua kiểm tra cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định, cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý chưa được cấp phép hoạt động.

Tham khảo thêm

Bạo hành con vợ hờ đến chết, cha dượng lãnh án chung thân

Bạo hành con vợ hờ đến chết, cha dượng lãnh án chung thân

Đồng Tháp: Bảo mẫu bạo hành trẻ em lãnh 1 năm tù cho hưởng án treo

Đồng Tháp: Bảo mẫu bạo hành trẻ em lãnh 1 năm tù cho hưởng án treo

Bán không hết vé số, bé trai ở Cần Thơ bị cô ruột bạo hành

Bán không hết vé số, bé trai ở Cần Thơ bị cô ruột bạo hành

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ phụ huynh tố giáo viên Trường Mầm non Gia Thụy bạo hành bé 4 tuổi

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ phụ huynh tố giáo viên Trường Mầm non Gia Thụy bạo hành bé 4 tuổi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã gửi giấy triệu tập ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) về việc ông từng "tố" cửa hàng của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P.) bán heo bệnh. Liên quan đến vấn đề này, ông N. cũng đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Bộ Công an điều tra 6 vụ án hàng giả quy mô gần 10 nghìn tỷ đồng

Tin tức
Bộ Công an điều tra 6 vụ án hàng giả quy mô gần 10 nghìn tỷ đồng

Gia Lai biệt phái cán bộ tỉnh về xã, phường để để "kích hoạt" bộ máy cơ sở

Tin tức
Gia Lai biệt phái cán bộ tỉnh về xã, phường để để 'kích hoạt' bộ máy cơ sở

Tổng Bí thư Tô Lâm nói lại việc xử lý hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm nói lại việc xử lý hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Công an Quảng Ninh ra quân bảo vệ Đại hội Đảng và các sự kiện chính trị

Tin tức
Công an Quảng Ninh ra quân bảo vệ Đại hội Đảng và các sự kiện chính trị

Đọc thêm

Niềm mong mỏi lớn nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh ở tuổi xế chiều
Văn hóa - Giải trí

Niềm mong mỏi lớn nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh ở tuổi xế chiều

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, ông chỉ mong các con thuận vợ thuận chồng, tâm đầu ý hợp và có thêm nhiều cháu để vui cửa, vui nhà.

Mỹ, NATO tung 'siêu quỹ chiến tranh', 10 tỷ USD vũ khí ồ ạt đổ vào Ukraine, Kiev 'mở cờ trong bụng'
Thế giới

Mỹ, NATO tung 'siêu quỹ chiến tranh', 10 tỷ USD vũ khí ồ ạt đổ vào Ukraine, Kiev 'mở cờ trong bụng'

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal vừa công bố một cơ chế viện trợ quân sự hoàn toàn mới do Mỹ và NATO phối hợp triển khai, nhằm tăng tốc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn chưa có hồi kết.

Xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
Tin tức

Xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Tin tức

Chiều 5/8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh An Giang về công tác triển khai xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác toàn diện
Thế giới

Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác toàn diện

Thế giới

Chiều 5/8/2025 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Theo đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác toàn diện.

Người đứng đầu CLB PVF-CAND nói về chuyện đổi tên
Thể thao

Người đứng đầu CLB PVF-CAND nói về chuyện đổi tên

Thể thao

Rất nhanh chóng, chỉ 1 ngày sau khi xác nhận tham dự V.League 2025/2026, đội PVF-CAND đã mua sắm ngoại binh và ra mắt người đứng đầu CLB.

Vùng núi nào cao 710m so với mực nước biển ở tỉnh An Giang la liệt rau rừng ngon, 10 người nếm cả làng khen?
Nhà nông

Vùng núi nào cao 710m so với mực nước biển ở tỉnh An Giang la liệt rau rừng ngon, 10 người nếm cả làng khen?

Nhà nông

Với độ cao hơn 710m so mực nước biển, núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Kiên Giang với tỉnh An Giang) là một trong những ngọn núi cao nhất ở miền Tây. Núi Cấm ở tỉnh An Giang ví như “Đà Lạt 2”, trở thành nơi phát triển của nhiều loại rau rừng quý hiếm

Huỳnh Tông Trạch không quan tâm chuyện lập gia đình
Văn hóa - Giải trí

Huỳnh Tông Trạch không quan tâm chuyện lập gia đình

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi 45, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có ý định kết hôn hay sinh con, đồng thời bác bỏ tin đồn tình cảm với bạn diễn Thái Khiết sau phim “Chấp pháp giả môn”.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Top 5 địa điểm 'sống ảo' hot nhất Hà Nội đồng loạt mở cửa miễn phí
Xã hội

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Top 5 địa điểm "sống ảo" hot nhất Hà Nội đồng loạt mở cửa miễn phí

Xã hội

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du khách lưu ý top 5 địa điểm "đắt giá" sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí trong 3 ngày.

Việt Nam tái thiết bộ máy và hạ tầng để hút vốn FDI thế hệ mới (bài cuối)
Kinh tế

Việt Nam tái thiết bộ máy và hạ tầng để hút vốn FDI thế hệ mới (bài cuối)

Kinh tế

Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với loạt cải cách mang tính bước ngoặt: tinh gọn bộ máy hành chính, đầu tư hạ tầng hàng chục tỷ USD, và ban hành Nghị quyết 68, Nghị quyết 57 nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những thay đổi này không chỉ giúp tiết giảm chi phí quản lý công mà còn tạo đà cho dòng vốn FDI thế hệ mới, đặc biệt vào lĩnh vực công nghiệp xanh, bán dẫn và bất động sản công nghiệp.

Dân phản ánh mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn “xâm lấn” khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng nói gì?
Bạn đọc

Dân phản ánh mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn “xâm lấn” khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng nói gì?

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa chính thức phản hồi về kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Mưa như trút nước kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lai láng, hàng loạt xe chết máy
Chuyển động Sài Gòn

Mưa như trút nước kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lai láng, hàng loạt xe chết máy

Chuyển động Sài Gòn

Sau hơn một giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã "thành sông”. Nước ngập cao người dân phải chật vật dắt bộ xe máy để di chuyển về nhà.

Trần Quyết Chiến chạy đà hoàn hảo cho World Games 2025
Thể thao

Trần Quyết Chiến chạy đà hoàn hảo cho World Games 2025

Thể thao

Trần Quyết Chiến chạy đà hoàn hảo cho World Games 2025 khi thể hiện phong độ cao với chức vô địch Giải Billiards HBSF Tour 2 kết thúc chiều tối 5/8.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng
Tin tức

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tập huấn Vovinam cho giáo viên: Lan tỏa tinh thần võ Việt trong trường học ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tập huấn Vovinam cho giáo viên: Lan tỏa tinh thần võ Việt trong trường học ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sở Giáo dục và Đạo tạo TP.HCM quyết tâm đẩy mạnh Vovinam trong học đường sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Loài 'cá tàu ngầm' toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm
Nhà nông

Loài "cá tàu ngầm" toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm

Nhà nông

Nhờ nuôi cá trắm đen to bự dày đặc trong ao, đến nay ông Trần Văn Năm, tỷ phú Ninh Bình ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới, vươn lên làm giàu. Mô hình nuôi cá trắm đen tạo công ăn việc làm thu nhập tốt cho các lao động địa phương, mang lại cho ông thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu xử lý dứt điểm việc chậm tiến độ ở lĩnh vực quan trọng này
Nhà nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu xử lý dứt điểm việc chậm tiến độ ở lĩnh vực quan trọng này

Nhà nông

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chậm tiến độ do nguyên nhân từ cơ quan nhà nước hoặc nhà đầu tư.

Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, 'chìa khóa then chốt' để giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, "chìa khóa then chốt" để giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

TS. Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, các cấp chính quyền cần phải chú trọng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bởi đây cũng chính giải pháp giúp giảm nghèo bền vững.

Hai vị tiến sĩ nào cùng tên đặc biệt nhất trong lịch sử khoa bảng nước Việt?
Đông Tây - Kim Cổ

Hai vị tiến sĩ nào cùng tên đặc biệt nhất trong lịch sử khoa bảng nước Việt?

Đông Tây - Kim Cổ

Hai nhà khoa bảng cùng có tên là Bạt Tụy, tuy khác họ, khác quê, khác năm sinh nhưng cùng thể hiện là người tài năng, đức độ, trung hiếu.

Chuyên gia kiến nghị ngành sữa Việt Nam cần hướng đến sự minh bạch, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật là rất cấp thiết
Nhà nông

Chuyên gia kiến nghị ngành sữa Việt Nam cần hướng đến sự minh bạch, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật là rất cấp thiết

Nhà nông

Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, để ngành sữa Việt Nam phát triển bền vững cần phải minh bạch nguồn gốc và nhanh chóng hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về sữa.

Ukraine giáng đòn sấm sét cho quân Nga ở Sumy: 8 đại đội của Moscow bị xóa sổ trong một trận đánh
Thế giới

Ukraine giáng đòn sấm sét cho quân Nga ở Sumy: 8 đại đội của Moscow bị xóa sổ trong một trận đánh

Thế giới

Đơn vị đặc biệt Timur của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) vừa thành công trong việc ngăn chặn hoàn toàn đà tiến công của quân đội Nga trên mặt trận Sumy, tiêu diệt hơn 334 binh lính đối phương và khiến hơn 550 người khác bị thương.

TP.HCM, Quảng Trị, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước trồng mới, bổ sung rừng ven biển, Bộ NN&MT 'thúc' đẩy nhanh tiến độ
Nhà nông

TP.HCM, Quảng Trị, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước trồng mới, bổ sung rừng ven biển, Bộ NN&MT "thúc" đẩy nhanh tiến độ

Nhà nông

Từ 2021 đến nay, cả nước đã trồng mới và trồng bổ sung phục hồi, làm giàu rừng được 11.212 ha, đạt 56% so với kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2025 và bằng 32% nhiệm vụ của Đề án cả giai đoạn 2021 - 2030.

Gia Lai đầu tư 250 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ của 135 xã, phường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hành động quyết liệt
Kinh tế

Gia Lai đầu tư 250 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ của 135 xã, phường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hành động quyết liệt

Kinh tế

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai ngày 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài.

Thu hút nhân tài khoa học và công nghệ: Khung pháp lý đã hoàn thiện, còn thách thức nào cần tháo gỡ?
Kinh tế

Thu hút nhân tài khoa học và công nghệ: Khung pháp lý đã hoàn thiện, còn thách thức nào cần tháo gỡ?

Kinh tế

Với khung pháp lý đổi mới và những nỗ lực thực thi chính sách cụ thể, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới trong phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

Hà Nội: Xã Ba Vì vào cuộc xử lý vụ “thần y mạng” sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Hà Nội: Xã Ba Vì vào cuộc xử lý vụ “thần y mạng” sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

UBND xã Ba Vì (Hà Nội) vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý các “thần y mạng” hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật trên địa bàn. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh hàng loạt vi phạm của các cá nhân tự xưng “lương y gia truyền”, lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Bệnh viện đầu tiên tại miền Tây sử dụng hệ thống dao mổ siêu âm cắt gan cho bệnh nhân ung thư
Xã hội

Bệnh viện đầu tiên tại miền Tây sử dụng hệ thống dao mổ siêu âm cắt gan cho bệnh nhân ung thư

Xã hội

Chiều 5/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa triển khai thành công dao mổ siêu âm Cusa (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) trong phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia xuất khẩu công nghiệp cao
Doanh nghiệp

Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia xuất khẩu công nghiệp cao

Doanh nghiệp

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ “Make in Việt Nam”. Về quân sự, Viettel sẽ là chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của Quân đội.

Thủ môn Đông Á Thanh Hóa: Cao 1m84, sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp
Thể thao

Thủ môn Đông Á Thanh Hóa: Cao 1m84, sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp

Thể thao

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng gây ấn tượng với chiều cao 1m84. Người gác đền 25 tuổi sắp kết hôn với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tên là Nguyễn Ngọc Ánh.

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: 'Tiết lộ' biến động theo ngành so với năm trước
Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025: "Tiết lộ" biến động theo ngành so với năm trước

Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 đã được đưa ra khi hạn cuối cùng để các trường công bố là trước 17h ngày 22/8.

Phường lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh mang bản sắc riêng
Tin tức

Phường lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh mang bản sắc riêng

Tin tức

Phường Long Hoa, đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển đồng bộ, bền vững, hướng tới trở thành đô thị văn minh, đậm đà bản sắc, gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, trộm tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng của một giám đốc
Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, trộm tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng của một giám đốc

Pháp luật

Phi vụ trộm 2 tỷ đồng vào nhà một giám đốc từng gây chấn động dư luận. Sau thời gian dài lẩn trốn, Trần Đình Trung, nghi phạm cuối cùng trong băng nhóm, đã sa lưới tại TP.Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

4

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

5

Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ

Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ