Phép màu đã không đến với bé 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

Chiều muộn 5/8, thông tin của PV Dân Việt cho hay, phép màu đã không đến với bé L.A.K (14 tháng tuổi), người bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi), trú ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, 2 lần ôm ném xuống nền nhà.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Quyên.Ảnh: CACC

Theo đó Bệnh viện Đà Nẵng đã bàn giao cho người thân để đưa bé L.A.K về quê nhà an táng.

Như vậy sau 21 ngày cấp cứu, mặc dù đã được các bác sỹ, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng tập trung cứu chữa thế nhưng bé L.A.K, đã không thể qua khỏi vì thương tích quá nặng.

Như đã đưa tin trước đó vào sáng 16/7, chị B.T.M.P đưa con là cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý, nơi bà Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú ở cùng phường Cẩm Thành), là bảo mẫu trực tiếp trông giữ (cháu L.A.K).

Vụ bảo mẫu ném bé 14 tháng tuổi gây thương tích nặng ở Quảng Ngãi: Cơ sở giữ trẻ hoạt động “chui”

Sau bữa ăn sáng thấy cháu L.A.K quấy khóc, không chịu ngủ…trong lúc mất bình tĩnh, bà Quyên đã 2 lần bế và ném cháu xuống nệm trải dưới nền nhà, làm đầu cháu L.A.K va mạnh xuống nền gạch cứng dẫn đến nôn ói, co giật, tím tái.

Thấy vậy bà Quyên sau đó đã đưa cháu L.A.K đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi cấp cứu, đồng thời báo cho gia đình là cháu L.A.K bị ngã từ ghế ăn xuống.

Trước tình trạng thương tích quá nặng, cháu L.A.K được chuyển viện ra TP.Đà Nẵng để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc, công an đã điều tra và xác định, bà Quyên đã thực hiện hành vi bạo hành, ném cháu L.A.K gây thương tích nặng, với kết quả giám định tổn thương não diện rộng với tỉ lệ thương tích lên tới 47%.

Mặc dù đã được các bác sỹ, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng tập trung cứu chữa thế nhưng bé L.A.K, đã không thể qua khỏi vì thương tích quá nặng.Ảnh nguồn internet

Đến ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên, về hành vi cố ý gây thương tích.

Qua kiểm tra cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định, cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý chưa được cấp phép hoạt động.

