Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ



Tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày13/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều động và bộ nhiệm ông Hoàng Văn Bằng – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ( phải) trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Hoàng Văn Bằng. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng ông Hoàng Văn Bằng được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Nguyễn Minh yêu cầu trong thời gian tới, ông Hoàng Văn Bằng tiếp tục phát huy bề dày công tác của mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đề nghị tập thể cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ đoàn kết, hỗ trợ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Văn Bằng – Giám đốc Sở Ngoại vụ đã bày tỏ lới cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tin tưởng, bổ nhiệm ông vào vị trí mới và hứa sẽ cố gắng cùng tập thể cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và những năm tiếp theo.