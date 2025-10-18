Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 20:45 GMT+7

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao 5 nhiệm vụ quan trọng đối với lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt

Linh Anh Thứ bảy, ngày 18/10/2025 20:45 GMT+7
Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán...
Tối 18/10, tại sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival dành cho giới trẻ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng thông tin, các công nghệ tiên tiến như QR Code, thanh toán di động, sinh trắc học đã được ứng dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Theo đó, ngành Ngân hàng Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là sự nỗ lực không ngừng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, chúng ta đã xây dựng được một hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng.

Bên cạnh đó, sự kiện sẽ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: “Mỗi làn sóng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra làn sóng lan tỏa niềm tin và tiện ích cho người tiêu dùng”.

Tuy nhiên, ông Dũng thẳng thắn cho rằng, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, ngành ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với ngành tài chính tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua thách thức và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một nền kinh tế số phát triển bền vững và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc khẳng định, thanh toán không dùng tiền mặt chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số.

Ông Phớc nói, Festival hôm nay diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm (2021-2025) để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt càng thêm ý nghĩa. Thành công của Ngày thẻ Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20-25%/năm.

"Chúng ta khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là dòng chảy chính trong việc thanh toán mà Việt Nam đã bắt nhịp rất nhanh", ông Phớc nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần tăng cường các biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt; mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số; tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các đại biểu thăm quan gian hàng tại sự kiện.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Quang Hưng - chủ tịch HĐQT NAPAS - Đồng trưởng ban tổ chức cho biết: “Năm nay, NAPAS tiếp tục phối hợp cùng các ngân hàng và đối tác giới thiệu loạt giải pháp thanh toán hiện đại như Tap & Pay, VietQR Pay, VietQR Global... Những công nghệ này giúp người tiêu dùng thanh toán chỉ với một chạm, nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra phạm vi khu vực và quốc tế.

Cùng với việc trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, khách tham quan còn có cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn khi chi tiêu, mua sắm và thanh toán qua các phương thức điện tử".

Sóng Festival được xây dựng như một lễ hội thanh toán số - công nghệ - giải trí dành cho giới trẻ, nơi 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức điện tử, không sử dụng tiền mặt. Sự kiện diễn ra từ 08h30 ngày 18/10 đến 21h30 ngày 19/10/2025 tại Sân vận động Đại học Bách Khoa - Hà Nội, với sự tham gia của 25 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế và gần 100 gian hàng thuộc các lĩnh vực: giáo dục, ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ…

Trong suốt hai ngày sự kiện, sân khấu Sóng Festival sẽ liên tục hoạt động với 5 khung giờ trình diễn công nghệ và nghệ thuật, mang đến chuỗi trải nghiệm tương tác sống động từ các ngân hàng và nhóm biểu diễn đến từ các trường Đại học. Tại đây, người tham dự được trực tiếp chạm - trải nghiệm - thanh toán thông qua các công nghệ Tap to Pay, Tap to Phone, mã QR, ví điện tử, thanh toán di động, định danh điện tử (eKYC) cùng các giải pháp bảo mật dữ liệu mới nhất.

Với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp: chỉ một cú chạm qua thẻ, mã QR hay sinh trắc học có thể mở ra vạn kết nối, từ kết nối công nghệ - tiêu dùng - tài chính đến niềm tin vào hệ sinh thái thanh toán số an toàn, minh bạch và bền vững trong tương lai số của Việt Nam.

Trong bối cảnh AI và tấn công dữ liệu ngày càng tinh vi, yếu tố bảo mật, an toàn giao dịch, bảo vệ tài sản số được các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đặc biệt chú trọng khi mang giải pháp đến sự kiện.

Một điểm nhấn được mong chờ là đêm nhạc “Chạm Việt Nam” - lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam. Đây không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà là hành trình cảm xúc kết hợp giữa công nghệ số và nghệ thuật trình diễn, nơi âm nhạc chạm cảm xúc - công nghệ chạm nhịp sống. Sân khấu quy tụ rapper Đen, ca sĩ Anh Tú, Ngô Lan Hương, Double2T… cùng nhiều nghệ sĩ trẻ được giới trẻ yêu thích, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sáng tạo, giàu năng lượng kết nối.

