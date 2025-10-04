"Như ông Putin đã đề cập, ngay cả khi tên lửa Tomahawk được triển khai, chúng cũng không thể thay đổi tình hình trên chiến trường, nơi lực lượng Ukraine được NATO hậu thuẫn đang nhanh chóng mất lãnh thổ dọc theo toàn bộ tiền tuyến. NATO đã thua cuộc chiến" - bài báo nêu rõ.

Theo ấn phẩm này, không có hệ thống vũ khí nào - máy bay chiến đấu và xe tăng do phương Tây sản xuất - được các đối tác chuyển giao cho chính quyền Kiev giúp Lực lượng vũ trang Ukraine đạt được bất kỳ thành công quân sự nào.

Trong khi đó, theo tờ The American Conservative, quân đội Ukraine thiếu sức mạnh để phát động một cuộc tấn công.

"Một cuộc tấn công của Ukraine sẽ đòi hỏi lực lượng vũ trang Ukraine phải vượt trội hơn Nga. Nhưng cán cân đang dịch chuyển theo hướng ngược lại: Ukraine thiếu quân, trong khi lực lượng vũ trang Nga đang mở rộng đáng kể" - bài báo viết.

Hơn nữa, Quân đội Ukraine đang thiếu hụt vũ khí, trong khi Nga hiện đang sản xuất vũ khí và đạn dược nhiều hơn mức cần thiết. Kết quả là, thay vì tiến công, Ukraine sẽ tiếp tục mất thêm lãnh thổ.

Phát biểu tại cuộc họp của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường. Ông cũng lưu ý rằng việc Kiev sử dụng tên lửa Mỹ sẽ làm tổn hại đến quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Hôm Chủ nhật, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance tuyên bố rằng chính quyền Nhà Trắng đang thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine , nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông Trump .

Theo tờ Wall Street Journal, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng ông không đưa ra cam kết trực tiếp về việc sửa đổi các hạn chế hiện hành.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi những cáo buộc về khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Ukraine là rất nghiêm trọng.

Cuối tháng 8, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov lưu ý rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng làm chậm cuộc tấn công của Nga vào mùa xuân và mùa hè, nhưng đã phải chịu tổn thất nặng nề. Theo ông, sáng kiến chiến lược tại Quân khu phía Bắc hoàn toàn nằm trong tay Moscow .