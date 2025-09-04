Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố

Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3, đề nghị truy tố vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hồ sơ, vật chứng cùng bản kết luận điều tra đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thông báo đến các bị hại và đương sự để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định.