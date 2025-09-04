Thuê ô tô rồi đem cầm cố

Tiệc cưới xa hoa của "rich kid" có 4 triệu người theo dõi
Ngày 4/9, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ được Bùi Trọng Nghĩa (46 tuổi, ngụ phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) - đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ, ngày 2/5/2018, Nghĩa thuê ô tô của một người quen ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) để đi lại trong 3 ngày.
Tuy nhiên khi được giao xe và giấy tờ, Nghĩa lái chiếc ô tô thuê này đến TP.HCM rồi mang đi cầm cố lấy 50 triệu đồng tiêu xài, sau đó bỏ trốn suốt 5 năm qua.
Đến ngày 6/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nghĩa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ba ngày trước (ngày 1/9), Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ khi đang lẩn trốn.
