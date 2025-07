Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Từ 1/7, Công an TP.HCM triển khai đợt điều chỉnh tổ chức và nhân sự quy mô lớn theo quyết định của Bộ Công an, sáp nhập lực lượng ở nhiều cấp, bảo đảm vận hành liền mạch và giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương.