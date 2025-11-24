Ngày 24/11, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xác nhận Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh – nhà thầu thi công vỉa hè Quốc lộ 9, đã khắc phục lỗi thi công theo yêu cầu của đơn vị.

Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh đã đào bóc lớp bê tông đổ dưới trời mưa tại vỉa hè Quốc lộ 9, khu vực nút giao Quốc lộ 9 – Trần Hưng Đạo – Khoá Bảo (phường Đông Hà). Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, ngày 18/10, Báo Dân Việt có bài viết: “Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản”.

Bài viết phản ánh, sáng 18/11, trong khi trời mưa to, một nhóm công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh đổ bê tông thi công dự án cải tạo vỉa hè Quốc lộ 9, tại nút giao Quốc lộ 9 – Trần Hưng Đạo – Khoá Bảo (phường Đông Hà). Sau một lúc, nước xi măng từ bê tông chảy tràn ra đường. Người dân địa phương cho rằng nhà thầu đổ bê tông ẩu và tỏ ra hoài nghi về chất lượng công trình.

Nhà thầu thi công lại vỉa hè Quốc lộ 9 sau khi bóc gỡ lớp bê tông đã đổ dưới trời mưa. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Đông Hà đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Đông Hà kiểm tra và dừng ngay việc đổ bê tông dưới trời mưa.

Sau đó, Ban Quản lý Dự án đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu dừng ngay việc đổ bê tông và bóc gỡ khối lượng bê tông đã đổ ra khỏi công trường.

Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh đã hoàn thành lát gạch vỉa hè sau khi khắc phục lỗi thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ảnh: Ngọc Vũ.

Quá trình kiểm tra, đại diện giám sát công trình cho biết, trước khi đổ bê tông, kỹ thuật công trường không thông báo với giám sát, đồng thời trong quá trình đổ bê tông, trời mưa to.

Theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án, phía nhà thầu đã bóc gỡ toàn bộ bê tông đổ dưới trời mưa, đổ lại bê tông mới và hoàn thành lát gạch vỉa hè.