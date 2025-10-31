Quảng Trị: Tạm giữ tài xế bán tải hành hung người, đâm liên tiếp xe taxi giữa đường

Ngày 31/10, tin từ Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị vừa khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ một tài xế ô tô bán tải do có hành vi hành hung người và điều khiển phương tiện đâm liên tiếp vào xe taxi sau va chạm giao thông, gây bức xúc dư luận.

Công an Quảng Trị ra lệnh tạm giữ đối tượng Phan Duy Tân để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan.

Trước đó, tối 28/10, anh N.V.T. (SN 1980, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe taxi lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định. Khi đến khu vực TDP Trung Bính, phường Đồng Hới, xe của anh T. bị xe bán tải Ford Ranger BKS 73C-156.64 đi ngược chiều, lấn làn và đâm va gây tai nạn.

Sau cú va chạm, nam tài xế Ford Ranger xuống xe, đánh vào mặt anh T., bóp cổ một hành khách và xô đẩy những người can ngăn. Chưa dừng lại, đối tượng lên xe, lùi lại và đâm liên tiếp vào taxi nhiều lần rồi bỏ chạy. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại, lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây phẫn nộ.

Hình ảnh tài xế xe bán tải ở Quảng Trị hành hung người, lái xe đâm liên tiếp vào taxi gây náo loạn đường phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị gây xôn xao mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Hới nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét đối tượng.

Đến sáng 29/10, lực lượng chức năng đã triệu tập Phan Duy Tân (SN 1983, trú TDP 2, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) – người điều khiển chiếc xe bán tải gây ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, Tân thừa nhận hành vi vi phạm. Kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng có nồng độ cồn trong máu vượt quy định.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ Phan Duy Tân để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” cùng các vi phạm liên quan.

