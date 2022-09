Quảng Trị: Treo cổ tự tử sau khi cãi nhau với vợ

Tối 27/9, ông Hồ Xa Cách – Chủ tịch UBND xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn có vụ việc người đàn ông tử vong sau khi có mâu thuẫn với vợ.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, khi người dân lên rừng cao su thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế thắt cổ trên cây nên trình báo với lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, công an huyện Hướng Hóa phối hợp với công an xã A Dơi đã vào cuộc điều tra.

Danh tính người đàn ông này là Hoàng Hữu C (khoảng 40 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm). Gia đình nạn nhân cho biết, vào tối 26/9, hai vợ chồng anh C có xảy ra mâu thuẫn. Sau trận cãi vã lớn, người vợ đòi bỏ đi. Đến sáng nay, khi người chồng đã tử vong, người vợ cũng không biết. Được biết, anh C làm nông và đã có 2 con.