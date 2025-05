Là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi trí tuệ bằng giấy cao cấp, Minh Châu Puzzle đã và đang có những bước chuẩn bị mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu tặng quà tăng cao dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay.

Theo đó, mô hình tranh ghép hình không đơn thuần là trò chơi giải trí mà nó còn là một hình thức giáo dục thông minh, giúp trẻ em phát triển nhiều kỹ năng quan trọng như: tư duy logic, khả năng quan sát, sự kiên nhẫn, rèn luyện trí nhớ và tăng cường khả năng phối hợp tay – mắt. Hiểu rõ điều này, Minh Châu Puzzle đã chia dòng sản phẩm theo từng độ tuổi và mức độ khó: từ bảng ghép 20, 35, 70 mảnh cho trẻ nhỏ từ 6-12 tuổi đến các hộp ghép 150 – 1.500 mảnh cho các bé lớn tuổi hơn. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế với màu sắc tươi sáng, họa tiết sinh động và hình ảnh gần gũi với trẻ em Việt Nam, tạo cảm giác hứng thú và thúc đẩy tinh thần “vừa học vừa chơi”.

Ông Nguyễn Văn Hà – Giám đốc Công ty Minh Châu Puzzle cùng nhân viên trao đổi về chất lượng một mẫu tranh xếp hình theo hướng cá nhân hoá chân dung. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Văn Hà – Giám đốc Công ty Minh Châu Puzzle cho biết: “Thị trường đồ chơi trí tuệ cho trẻ em đang có sự thay đổi rõ rệt khi phụ huynh hiện đại không còn tìm kiếm món quà “cho có”, mà muốn món quà phải giúp trẻ học được điều gì đó. Đặc biệt, các sản phẩm mang tính cá nhân hóa, linh hoạt và thân thiện đang là xu hướng tất yếu khi cha mẹ ngày càng đề cao vai trò giáo dục sớm”.

Đặc biệt, điểm nhấn của ngày 1/6 năm nay chính là dòng sản phẩm tranh ghép hình cá nhân hóa được Minh Châu Puzzle giới thiệu như một sự đột phá trong ngành đồ chơi giáo dục. Với công nghệ in hiện đại và dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp, hình ảnh của chính bé – một bức tranh gia đình, khoảnh khắc yêu thương hay một ý tưởng độc đáo – sẽ được chuyển thể thành bộ tranh ghép sống động, đầy cảm xúc. Đây không chỉ là món đồ chơi đơn thuần mà còn là kỷ vật tinh thần, khơi dậy niềm vui, trí tưởng tượng và cảm giác được trân trọng nơi trẻ nhỏ mà nó còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương của gia đình cho nhiều năm sau này.

Các sản phẩm của Công ty Minh Châu Puzzle chọn sử dụng chất liệu giấy cứng cao cấp, mực in không độc hại, thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Ảnh ĐVCC

Ngoài ra, hiểu rõ mối quan tâm ngày càng lớn của xã hội về bảo vệ môi trường và sức khỏe trẻ em, Minh Châu Puzzle đã chọn sử dụng chất liệu giấy cứng cao cấp, mực in không độc hại, thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đóng gói, kết hợp cùng hệ thống phân phối rộng khắp các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Felix.store… đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng được thuận lợi và an toàn khi sử dụng.

Đại diện Công ty Minh Châu Puzzle cũng khẳng định: “Chúng tôi không chỉ làm đồ chơi mà chúng tôi đang tạo ra sự trải nghiệm cho trẻ nhỏ. Một trải nghiệm học mà chơi – chơi mà học, gắn liền với phát triển tư duy và cảm xúc của trẻ trong môi trường an toàn, tích cực”.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi không chỉ là ngày lễ để tặng quà, mà còn là dịp để mỗi phụ huynh gửi gắm tình yêu, kỳ vọng và đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Với những bộ tranh ghép hình thông minh và đầy cảm xúc từ Minh Châu Puzzle, món quà năm nay không chỉ giúp bé vui chơi bổ ích mà còn gắn kết cả gia đình trong từng mảnh ghép nhỏ.