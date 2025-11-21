Rủ bạn gái “vào nhà nghỉ trú mưa” trong đêm, nam thanh niên lĩnh án tù

Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Tuấn (SN 2006, ở Ninh Bình) án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo điểm b, khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 5/2025, Tuấn nhắn tin quá Facebook, làm quen cháu Hoa (sinh tháng 10/2012, ở Hà Nội) và qua một thời gian nói chuyện, cả hai tán tỉnh, yêu đương nhau.

Ngày 25/5, Tuấn nhắn tin rủ cháu Hoa đi chơi và được đồng ý. Khoảng 1h cùng ngày, nam thanh niên đi xe máy đến nhà bạn gái, đón ra ngoài chơi nhưng do trời mưa nên bảo “vào nhà nghỉ trú mưa”.

Cháu Hoa đồng ý và cả hai thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu đô thị Bắc Linh Đàm. Tuấn là người xuất trình căn cước công dân cho chủ nhà.

Tại phòng nghỉ, Tuấn đề nghị và được cháu Hoa đồng ý nên đã cùng quan hệ tình dục 2 lần trước khi đi ngủ. Sáng sau khi ngủ dậy, cặp đôi này quan hệ đồng thuận thêm một lần nữa.

Sau đó, Tuấn trả phòng rồi đưa cháu Hoa về nhà một người bạn còn bản thân đi xe máy về Ninh Bình.

Chiều cùng ngày 25/5, mẹ đẻ cháu Hoa phát hiện cổ con gái có vết bầm nên truy hỏi và được kể lại sự việc.

Gia đình lập tức trình báo tới công an và hai hôm sau, Vũ Văn Tuấn bị bắt khẩn cấp. Quá trình điều tra vụ án, gia đình cháu Hoa không yêu cầu bồi thường dân sự nhưng đề nghị xử lý Tuấn theo pháp luật.

*Tên bị hại đã được thay đổi.