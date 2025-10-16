Sao trẻ Việt kiều 18 tuổi được Transfermark định giá 250.000 euro

Hậu vệ Việt kiều Lenn-Minh Quang Trần được Transfermarkt định giá

Lenn-Minh Quang Trần sinh ngày 13/3/2007, có cha là người Việt Nam, mẹ người Bỉ. Được biết, cả 2 bố con Quang Trần đều mang quốc tịch Bỉ. Thế nhưng, ông nội cầu thủ 18 tuổi vẫn còn giữ giấy khai sinh tại Việt Nam. Gia đình anh đã nhờ tư vấn để nhập quốc tịch Việt Nam.

Lenn-Minh Quang Trần được đào tạo tại lò đào tạo CLB nổi tiếng bậc nhất tại Bỉ là KRC Genk. Quang Trần từng khoác áo U16 (10 lần ra sân), U17 (thi đấu 2 trận) và U19 Bỉ (3 lần ra sân).



Ảnh: Instagram nhân vật.

Quang Trần từng cùng đội U18 KRC Genk vô địch giải U18 Elite 1 (giải bóng đá trẻ cao nhất của Bỉ) 2 lần liên tiếp vào các năm 2024 và 2025. Đồng thời, anh còn có 4 lần được ra sân thi đấu tại UEFA Youth League (giải đấu cấp CLB trẻ hàng đầu châu Âu).

Ở mùa giải 2023/2024, Quang Trần đã ra sân tổng cộng 13 trận tại giải trẻ U18 Bỉ (trong đó có 12 trận đá chính) và ghi được 2 bàn thắng.

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025, Quang Trần chia tay CLB Genk để gia nhập MVV Maastricht của Hà Lan. Mùa giải này, anh đã có 10 lần ra sân tại giải hạng hai Hà Lan (thi đấu 822 phút) nhưng chưa có pha lập công hay kiến tạo thành bàn nào.

Nhờ thường xuyên được đá chính và để lại dấu ấn trong màu áo CLB MVV Maastricht ở mùa giải này nên Lenn-Minh Quang Trần đã được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 250.000 euro.

Quang Trần sở hữu chiều cao 1m69, vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải nhưng anh hoàn toàn có thể thi đấu trong vai trò tiền vệ cánh phải.