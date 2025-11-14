Sao trẻ Việt kiều khoác áo M.U "ngó lơ" ĐT Việt Nam?

Jariyah Shah khoác áo đội U17 Australia

Jariyah Shah sinh năm 2009 tại Canberra, Australia. Shah có bố là người Pakistan, mẹ là người Việt. Anh sinh ra ở Australia nhưng đã chuyển sang sinh sống tại Anh từ cùng gia đình từ khi còn nhỏ. Shah mang quốc tịch Anh, Australia.

Shah sở hữu chiều cao 1m75, vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Đồng thời, cầu thủ 16 tuổi cũng có thể thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ cánh phải. Hiện tại, anh đang khoác áo đội U18 M.U.



Jariyah Shah trong màu áo M.U. Ảnh: Man Utd.

Shah trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Doncaster Rovers ở Nam Yorkshire, Anh. Anh gia nhập Học viện M.U vào tháng 3/2023 theo diện học bổng, khi mới 14 tuổi. “Quỷ đỏ” đã phải trả khoản phí đào tạo khoảng 100.000 bảng cho Doncaster Rovers để có được tiền vệ tiềm năng này.

Ban đầu, anh thi đấu cho đội U16 M.U và nhanh chóng khẳng định được tiềm năng, thường xuyên ra sân và ghi bàn. Trong đó có bàn thắng giúp U16 M.U hạ U16 Man City với tỷ số 6-2. Anh từng tập luyện và thi đấu cùng Kai Rooney (con trai huyền thoại Wayne Rooney).

Jariyah Shah ra mắt đội U18 M.U vào tháng 2/2025, đá chính trong trận thắng 2-1 trước U18 Wolverhampton Wanderers tại giải U18 Ngoại hạng Anh, mang áo số 8.

Với việc được ăn tập tập tại đội trẻ của CLB giàu truyền thống bậc nhất thế giới như M.U, chắc chắn, tài năng của Jariyah Shah khá vượt trội so với rất nhiều cầu thủ khác cùng trang lứa.

Mới đây, Shah đã quyết định khoác áo U17 Australia tham dự vòng loại U17 Asian Cup 2025 sau khi anh ko thể chen chân vào các đội tuyển trẻ của Anh. Nhiều khả năng trong tương lai, cầu thủ 16 tuổi sẽ lựa chọn khoác áo ĐT Australia thay vì ĐT Việt Nam.

Nếu Shah chọn khoác áo ĐT Australia trong tương lai thì đó sẽ không phải là quyết định quá bất ngờ, bởi nó giúp anh có thêm cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup.