Cục C06 sẽ cập nhật địa giới hành chính

Tại buổi Tọa đàm "Để kết nối VNeID an toàn và tiện lợi" được báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 22/4 nhằm thúc đẩy kết nối hiệu quả giữa các cơ quan, doanh nghiệp và người dân với VneID, Thiếu tá Trần Duy Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) cho biết: việc cập nhật thông tin địa giới hành chính thì Cục C06 sẽ cập nhật ngay sau khi có quyết định điều chỉnh địa giới hành chính. Tất cả sẽ được làm trên chức năng của phần mềm.

Sáp nhập địa giới hành chính: Cập nhận quê quán mới sẽ triển khai như thế nào?. Ảnh: TT

Ông Hiển cho biết: Sau khi địa giới hành chính mới được Quốc hội thông qua, Cục Thống kê công bố địa giới hành chính mới thì Cục C06 sẽ triển khai cập nhập các dữ liệu này lên hệ thống.

"Việc này sẽ phụ thuộc vào thống kê vì liên quan đến mã các địa giới hành chính và các tên gọi được quy định. Sau khi có những thông tin này thì Cục C06 sẽ phối hợp công an địa phương cập nhật ngay. Chúng tôi đã có kinh nghiệm vì giai đoạn trước đây Cục C06 đã triển khai sáp nhập một loạt xã trước khi thực hiện tổng rà soát sáp nhập như hiện nay", Thiếu tá Hiển nói.

Cũng theo ông Hiển, khi đã đưa dữ liệu lên VNeID thì không phụ thuộc vào con dấu của nơi cấp ra các loại giấy tờ mà xác định trên dữ liệu đã được cấp. Do đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc rà soát. Còn trách nhiệm của đơn vị cấp dữ liệu là vấn đề quản lý giữa đơn vị cung cấp thông tin và đơn vị hiển thị thông tin.

Sáp nhập, đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ tổ chức những phòng ban gì?

Thiếu tá Trần Duy Hiển nêu lại việc Bộ trưởng Bộ Công an từng có cam kết cấp 100% căn cước công dân cho người dân đến độ tuổi, thời điểm đó Luật căn cước 2016 quy định chỉ cấp cho người trên 14 tuổi.

Còn hiện nay khi trẻ vừa sinh ra đã có dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế nên khi vừa sinh ra đã có thẻ căn cước thay thế đăng ký khai sinh. Chỉ có điều khác với trẻ dưới 6 tuổi không có ảnh chân dung và vân tay do còn quá nhỏ. Còn trên 6 tuổi có ảnh chân dung.

"Hiện nay với người trên 14 tuổi đã cấp 100% thẻ căn cước, còn dưới 14 tuổi theo quy định việc cấp là theo nhu cầu, yêu cầu của người dân.

Thêm vào đó, với trẻ dưới 14 tuổi, để đảm bảo thông tin phải có người giám hộ (bố mẹ) đăng ký cấp thì mới được cấp, bởi liên quan tài sản định danh điện tử và sử dụng dữ liệu cá nhân", ông Hiển nêu.

Về việc hiện nay, để triển khai phối hợp với Bộ Giáo dục xác định số lượng học sinh đến độ tuổi, ông Hiển nói để chuẩn bị cho việc sáp nhập địa giới hành chính, Cục C06 đã cung cấp các chức năng trên hệ thống dân cư để các đơn vị, địa phương từng cấp (xã, huyện, tỉnh) có thể chủ động thống kê số lượng dân cư thường trú, cư trú trên địa bàn.

Việc này để giải quyết trong khi sáp nhập tỉnh để xác định số lượng, phân bổ xã nào nhập với xã nào, tổng lượng dân như thế nào, các tỉnh có thể chủ động điều đó.

Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu địa phương rà soát số lượng trẻ đến độ tuổi đi học để bố trí trường. Nhưng nay khi có cơ sở dữ liệu dân cư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết nối với Bộ Công an để cung cấp số lượng trẻ đến độ tuổi (bao nhiêu cháu đi mẫu giáo, vào học cấp 2, cấp 3, trên địa bàn cụ thể là gì, bao nhiêu tạm trú, thường trú đủ tiêu chuẩn), các đơn vị địa phương sẽ phải tham mưu để xây dựng trường lớp hoặc bố trí giáo viên. C06 đã chủ động việc này thực hiện.

Thiếu tá Trần Duy Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an cho biết, dự kiến từ 1/7 sẽ cấp tài khoản định danh cho người nước ngoài. Ảnh: Phi Long

Dự kiến từ 1/7 sẽ cấp tài khoản định danh cho người nước ngoài

Thiếu tá Trần Duy Hiển cũng cho biết, với giai đoạn ban đầu khi Trung tâm hình thành đã tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết bài toán chuyển đổi hóa sổ hộ khẩu giấy thành dữ liệu điện tử và tất cả các thông tin của người dân sẽ nằm trong hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi thu thập được hơn 104 triệu dữ liệu người dân và cấp số định danh thì triển khai chiến dịch cấp 100% thẻ căn cước công dân gắn chip (nay là thẻ căn cước) và định danh điện tử cho người dân. Thẻ căn cước công dân gắn chip đã thay thế cho chứng minh thư 12 số.

Ông Hiển cũng cho biết, trong thẻ căn cước công dân gắn chip đã tích hợp nhiều công nghệ như QR code mã vạch để thuận tiện cho người dân khi khai báo cũng như tiếp nhận hồ sơ, thông tin người dân của cơ quan, tổ chức và bảo mật hơn khi tích hợp thông tin gắn chip.

Với mục tiêu công dân số, xã hội số, Chính phủ số, Cục C06 đã tiếp tục tham mưu cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân và đó là công cụ để người dân tham gia môi trường số.

Ông Hiển thông tin, đến nay Cục C06 đã cấp và kích hoạt hơn 62 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân. Tỉ lệ người sử dụng VNeID năm 2024 và đầu năm 2025 trung bình từ 3 - 6 triệu/ngày (cao hơn từ 3 - 4 lần năm 2023).

Ngoài ra, đã cấp hơn 292 triệu tài khoản định danh cho tổ chức trên VNeID. Bởi từ 1/7 tới, các cơ quan tổ chức khi thực hiện trên môi trường dịch vụ công cũng phải có tài khoản định danh như người dân bình thường.

Dự kiến từ 1/7 sẽ triển khai cấp tài khoản định danh cho người nước ngoài. "Sẽ có định danh cá nhân, tổ chức, người nước ngoài và dự kiến 1/7 sẽ triển khai đồng bộ", ông Hiển nói thêm.

Vấn đề an toàn dữ liệu, đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt cực kỳ quan trọng. App VNeID là app toàn dân, mọi người dân đều sử dụng được nhưng yếu tố an toàn là hàng đầu, sau đó mới đến tiện lợi.

Ông Hiển nhấn mạnh để VNeID hoạt động an toàn, tiện lợi, đã thực hiện 5 yêu cầu quan trọng gồm pháp lý, dữ liệu, an ninh an toàn, hạ tầng, nguồn lực. Ngoài những thông tin Cục C06 chủ động tích hợp lên ứng dụng thì với những người dân có nhu cầu tích hợp các loại giấy tờ sẽ hoàn toàn chủ động. Nhưng yếu tố quan trọng là phải đảm bảo an toàn thông tin và mọi thông tin tích hợp lên phải được sự đồng ý của người dân, người dân cũng được hủy yêu cầu tích hợp, đồng thời biết nội dung đó dùng để làm gì.

Cũng theo ông Hiển, hiện đã thực hiện kết nối với 12 ngân hàng để các ngân hàng khai thác dữ liệu. Nhưng không có chuyện C06 chủ động khai thác dữ liệu, chuyển cho ngân hàng mà ngân hàng gửi yêu cầu nhưng C06 sẽ vẫn phải hỏi người dân trên VNeID có đồng ý chia sẻ thông tin không.

"Đó là yếu tố an toàn bắt buộc phải thực hiện, tuân thủ khi triển khai các tiện ích trên VNeID", ông Hiển nêu rõ.

Ngoài chủ động nghiên cứu, phát triển, tham mưu các tiện ích trên VNeID, trung tâm cũng lập các trang mạng xã hội trên Facebook, Zalo, tiếp nhận các góp ý của người dân để hoàn thiện, giúp VNeID tiện lợi nhất.

Về các tiện ích khác, ông Hiển cho hay hiện nay đã kết nối với nhà thuốc FPT Long Châu và 1 nhà thuốc khác để chia sẻ dữ liệu, giúp người dân có thể dễ dàng mua thuốc của nhà thuốc trên VNeID.

Ngoài ra, VNeID cũng đã triển khai ứng dụng sổ tang điện tử khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần và rất nhiều người dân đã gửi lời chia buồn, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư.

Về định hướng sắp tới, ông Hiển thông tin sẽ tiếp tục triển khai một số tiện ích phục vụ Đại hội Đảng, Ủy ban Kiểm tra giám sát Đảng ủy trên nền tảng VNeID gồm phần mềm theo dõi tiến trình đại hội, góp ý văn kiện đại hội, tích hợp với sổ tay đảng viên, phản ánh kiến nghị, tố giác trên VNeID, phối hợp với báo Nhân Dân đưa tin tuyên truyền về đại hội, tích hợp thư viện điện tử của Ủy ban Kiểm tra trên VNeID. Qua đó phục vụ tốt hơn công tác chuyển đổi số trong cơ quan Đảng và minh bạch các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng…