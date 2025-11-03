Sau 4 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, Đồng Nai còn nhiều "nút thắt" về đất đai, quy hoạch cần sớm tháo gỡ

Đồng Nai tháo gỡ vướng mắc khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp

Ngày 3/11, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị chuyên đề với Thường trực Đảng ủy 23 phường để đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 4 tháng thực hiện.

Nhiều ý kiến tập trung vào các khó khăn trong quản lý đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện mới.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị chuyên đề với Thường trực Đảng ủy 23 phường. Ảnh: Huy Anh

Theo ông Nguyễn Duy Tân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, sau khi sắp xếp, phường mới có diện tích và dân số thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Phường Trấn Biên kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan rà soát, bãi bỏ thủ tục rườm rà, nhất là việc yêu cầu xác nhận của UBND phường trong hồ sơ hành chính, để giảm tải áp lực cho cơ sở và tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Phường Trấn Biên hiện có 28 dự án đang triển khai. Địa phương kiến nghị thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư, dịch vụ công ích và bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND phường để thống nhất điều hành, đảm bảo tiến độ các công trình.

Ngoài ra, phường Trấn Biên đề xuất cơ chế khuyến khích nhân sự có chuyên môn về bồi thường và tái định cư, đồng thời xin chủ trương bố trí tái định cư cho hộ dân bị giải tỏa tại các khu dân cư có sẵn.

Phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) sau sắp xếp có diện tích và dân số thuộc nhóm lớn nhất cả nước.. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại phường Tân Triều, ông Nguyễn Quang Phương - Bí thư Đảng ủy phường kiến nghị được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 song song với quy hoạch chung đô thị Biên Hòa để đồng bộ hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Lãnh đạo phường Tân Triều cũng đề nghị tỉnh rà soát lại bảng giá đất năm 2026 để phù hợp với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà nước.

Tại phường Long Khánh, ông Tăng Quốc Lập - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào thương mại và dịch vụ.

Phường Long Khánh mong được hỗ trợ vốn phát triển hạ tầng và chuyển đổi số, đồng thời thí điểm mô hình kinh tế đêm và kinh tế chia sẻ để tạo sinh kế mới cho người dân.

Chính quyền 2 cấp mở hướng mới cho phát triển kinh tế, đô thị và hạ tầng địa phương

Ông Trần Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Biên Hòa cho biết, địa phương đang khai thác lợi thế nghề gốm truyền thống để phát triển kinh tế văn hóa - du lịch.

Phường định hướng khôi phục kỹ thuật men cổ, tổ chức lễ hội gốm, quảng bá thương hiệu gốm Biên Hòa ra thị trường trong và ngoài nước.

Hiện nay, cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh đã được xây dựng và hoàn thiện 90% hạng mục công trình, có nhiều cơ sở đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động kinh doanh. Ông Thế Anh đề nghị tỉnh có giải pháp quản lý và phát huy hiệu quả tiềm năng của Cụm gốm Tân Hạnh, tránh lãng phí.

Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh ở phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại phường Đồng Xoài, Bí thư Đảng ủy Vũ Văn Mười cho biết, mục tiêu đến năm 2030 là tăng thu ngân sách từ 14% trở lên mỗi năm. Phường kiến nghị tỉnh cho phép giữ lại 100% nguồn thu từ đấu giá đất để đầu tư hạ tầng, đồng thời khuyến khích xã hội hóa phát triển du lịch cộng đồng.

“Nếu có cơ chế giữ lại phần vượt thu ngân sách, địa phương sẽ chủ động hơn trong đầu tư phát triển”, ông Mười nói.

Phường Phước Long cũng đưa ra nhiều đề xuất về đầu tư hạ tầng. Ông Nguyễn Khắc Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đề nghị tỉnh ưu tiên vốn cho các dự án giao thông trọng điểm như cầu nối Phước Long – Bom Bo, nâng cấp tuyến ĐT.741, ĐT.759 và hoàn thiện hạ tầng chiếu sáng, cây xanh, thoát nước.

“Hạ tầng đồng bộ là điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương”, ông Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, phường Minh Hưng và Phước Bình tập trung phản ánh tình trạng thiếu nhân lực và vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Bí thư Đảng ủy phường Phước Bình cho biết, nhiều dự án chậm do quy trình xác định giá đất kéo dài. Người dân yêu cầu mức bồi thường cao gấp 3-5 lần so với quy định. Cán bộ làm công tác bồi thường chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu chuyên sâu nên rất áp lực.

Ngành chức năng kiểm tra thực địa giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước các kiến nghị trên, ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2025, tỉnh quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 10%. Các phường cần phát huy vai trò hạt nhân trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở những địa bàn đô thị mới.

UBND tỉnh yêu cầu 23 phường tập trung tạo chuyển biến thực chất từ “quy trình” sang “kết quả”, trong đó mỗi nhiệm vụ phải có đầu ra rõ ràng, có người chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành cụ thể.

“Các phường chủ động phối hợp với sở, ngành rà soát quỹ đất, cập nhật quy hoạch phát triển đô thị, thương mại, du lịch; tăng cường huy động nguồn lực xã hội và đầu tư công để tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế”, ông Đức đề nghị.