Sau 5 ngày sạt lở núi ở Đà Nẵng làm 3 người mất tích, đã tìm thấy thi thể đầu tiên

Chiều 19/11, đại tá Phan Văn Thí - Phó Chỉ huy Trưởng kiêm tham mưu Trưởng BĐBD thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị đã phát hiện được thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng) xảy ra vào ngày 14/11.

Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn, Đà Nẵng làm 3 người mất tích. Ảnh: H.A

Theo đó, vào khoảng 15 giờ, ngày 19/11, khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích, huấn luyện viên Hà Văn Cường và chó nghiệp vụ đã phát hiện một thi thể tại hiện trường cách khu vực sạt lở tại khe suối A Zắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn khoảng 500m. Theo nhận định đây là thi thể của người đàn ông, 1 trong 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại thôn Pứt xảy ra vào ngày 14/11. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đánh dấu vị trí, bàn giao cho ban chỉ đạo để đưa thi thể nạn nhân lên.

"Hiện tại thời tiết tại xã Hùng Sơn từ sáng nay đã bắt đầu nắng trở lại và có gió, giúp mặt bằng đất khu vực sạt lở nhanh khô hơn, thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Lực lượng tìm kiếm đang tích cực khẩn trương", đại tá Thí cho biết.

Trước đó, ngày 14/11 ngay khi nắm thông tin vụ sạt lở làm 3 người dân ở thôn Pứt mất tích, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng đã có mặt để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

