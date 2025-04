Cụ thể, huyện Kim Thành thống nhất dự kiến phương án lấy tên đối với 4 xã mới sau sáp nhập gồm: Lai Khê, Phú Thái, Kim Thành và An Thành.

Theo cách đặt tên mới, xã Kim Thành 1 đổi tên thành xã Phú Thái, xã Kim Thành 2 thành xã Lai Khê, xã Kim Thành 3 thành xã An Thành, xã Kim Thành 4 thành xã Kim Thành.

Các tên gọi trên đều gợi ý nơi đây là vùng đất giàu có, thái bình. Phú Thái là trung tâm huyện Kim Thành, tên gọi quen thuộc, có bề dày lịch sử và được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển lên đô thị loại IV. Việc giữ lại tên Phú Thái giúp duy trì tính nhận diện địa phương, tránh xáo trộn sau sắp xếp, sáp nhập.

Lai Khê là tên cổ có từ thời Pháp (làng Lai Khê). Lai Khê có giá trị lịch sử truyền thống, văn hóa gắn với sự kiện năm 1946, sau chuyến thăm Pháp, từ Hải Phòng về Hà Nội bằng tàu hoả, Bác Hồ đã dừng chân vẫy chào công nhân ở ga Lai Khê. Lai Khê là khu vực kinh tế phát triển, được quy hoạch lên đô thị loại V.

Cử tri huyện Kim Thành nhất trí cao với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong ảnh: Tổ phát phiếu xã Đồng Cẩm lấy lý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và cấp tỉnh.

Kim Thành là vùng kinh tế phát triển, tiếp giáp với Hải Phòng. An Thành là tên ghép của chữ "an" và chữ "thành" thể hiện sự bình an và thành đạt.

Còn tại huyện Gia Lộc, chiều 22/4, huyện Gia Lộc (Hải Dương) thống nhất phương án dự kiến tên gọi mới cho 4 đơn vị hành chính sau sắp xếp. So với đề án đã có sự thay đổi, xã Gia Lộc 1 được đổi thành xã Gia Lộc, xã Gia Lộc 2 thành xã Yết Kiêu, xã Gia Lộc 3 thành xã Gia Phúc, xã Gia Lộc 4 thành xã Trường Tân.

Các tên mới được đặt dựa vào lịch sử hình thành và phát triển của huyện Gia Lộc đồng thời gắn với các nhân vật lịch sử là người con quê hương có công lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Theo cuốn "Đồng Khánh địa dư chí" năm 1886 - 1888, huyện Gia Lộc từ thời hậu Lý đến đời Trần, thời thuộc Minh, thời Lê sơ đều có tên là huyện Trường Tân. Tấm bia cổ nhất của huyện, hiện ở chùa Dâu, thôn Thị Đức, xã Nhật Quang có niên hiệu Khai Hựu thứ 3, Tân Mùi (1331) cũng ghi như vậy. Đến năm Quang Thuận 10 (1469), huyện Trường Tân được đổi tên là huyện Gia Phúc, thuộc Phủ Hạ Hồng, thừa tuyên Hải Dương. Đến đời Tây Sơn do kiêng huý chữ Phúc nên huyện Gia Phúc được đổi tên là huyện Gia Lộc. Như vậy, trải qua các thời kỳ, Gia Lộc có các tên gọi Trường Tân, Gia Phúc và Gia Lộc.

Tấm bia cổ ở chùa Dâu, thôn Thị Đức (xã Nhật Tân nay là xã Nhật Quang) ghi tên đầu tiên của huyện Gia Lộc là Trường Tân.

Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế. Từ nhỏ ông đã giỏi bơi lội, lớn lên ông theo Trần Hưng Đạo. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược, ông lập nhiều chiến công và được phong Trần triều hữu tướng, đệ nhất bộ Đô soái thuỷ quân, tước hầu.

Sau khi ông mất, vua Trần cho dân ấp Hạ Bì lập đền thờ, tôn là thành hoàng làng, được các triều đại phong sắc. Hiện nay, ông được thờ tự tại quê nhà đền Quát, xã Yết Kiêu (Gia Lộc).

Trước đó, trưa 22/4, Văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương ra thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về việc nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Theo đó, để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, Thường trực Tỉnh uỷ phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tham gia cùng ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiên cứu, lựa chọn việc đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp gắn với địa danh lâu đời, danh nhân tiêu biểu, phù hợp với các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa của địa phương và được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Bí thư các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đề xuất lựa chọn tên gọi của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Trước đó, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh gửi lấy ý kiến cử tri, các đơn vị hành chính mới được dự kiến đặt tên theo tên huyện, thành phố, thị xã gắn với số thứ tự.