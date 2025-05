Sovaba Travel và hành trình tạo nên dấu ấn cho du lịch Quảng Bình

Hành trình 6 năm của Sovaba Travel từ đam mê và khát vọng

Hành trình hơn 6 năm của Sovaba Travel khởi nguồn từ đam mê và trải nghiệm thực tiễn của anh Nguyễn Phi Song, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sovaba. Từ những bước khởi đầu giản đơn như vận hành homestay, cho thuê xe máy, xe du lịch, anh nhận ra những chuyến đi chính là cầu nối cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa bản địa. "Quảng Bình rất đẹp, nhưng tiếc là nơi đây vẫn chưa được nhiều du khách biết đến"

Chính vì điều đó, Sovaba Travel ra đời và không ngừng nỗ lực với mong muốn góp phần kết nối thiên nhiên hùng vĩ của Quảng Bình với trái tim của mỗi người lữ khách. Đối với anh, mỗi chuyến đi được gọi là trọn vẹn khi du khách cảm nhận được mình đang thực sự được sống ở một vùng đất mới, chạm gần hơn với vẻ đẹp bản nguyên. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà Sovaba luôn hướng tới trong suốt 6 năm hình thành và phát triển, một hành trình của sự tận tâm, am hiểu và kết nối chân thành với từng du khách.

Dịch vụ cung cấp

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm du lịch đáng nhớ, đơn vị tập trung cung cấp các dịch vụ tổ chức tour đa dạng, được xây dựng linh hoạt theo nhu cầu và sở thích riêng của từng khách hàng.



1. Dịch vụ cốt lõi: Tổ chức các tour du lịch

● Tour ghép hàng ngày:

○ Phù hợp với khách cá nhân, nhóm nhỏ

○ Khởi hành linh hoạt, chi phí hợp lý

● Tour riêng dài ngày:

○ 2N1Đ, 3N2Đ, 4N3Đ…

○ Lịch trình thiết kế riêng theo nhu cầu

● Tour thiết kế riêng (Private/Custom tour):

○ Dành cho công ty, đoàn thể, nhóm bạn, gia đình

○ Kết hợp nghỉ dưỡng – teambuilding – khám phá – hội nghị

2. Các loại hình tour nổi bật

● Tour nghỉ dưỡng: Khách sạn/resort cao cấp, thư giãn, phục hồi năng lượng

● Tour trekking – khám phá: Rừng núi, hang động, trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ

● Tour MICE: Kết hợp hội họp, sự kiện, triển lãm, gala dinner, team building ngoài trời

Giá trị khác biệt làm nên thương hiệu

Ngành du lịch không thiếu cạnh tranh, và để nổi bật cần nhiều hơn một trang web đẹp. Sovaba Travel chọn cách đi riêng, tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất để mang đến trải nghiệm hoàn hảo.

● Hiểu địa phương – dẫn đầu xu hướng: Sovaba am hiểu sâu sắc văn hóa, địa hình và đặc trưng từng vùng tại Quảng Bình, tiên phong tổ chức những hành trình mới mẻ.

●Chất lượng dịch vụ vượt mong đợi: Xe đời mới, hướng dẫn viên Top 1 thị trường, những người đã sinh ra và lớn lên trên chính vùng đất danh lam thắng cảnh

● Thiết kế tour linh hoạt – cá nhân hóa trải nghiệm: Lịch trình được xây dựng dựa trên mục tiêu, sở thích và ngân sách riêng của từng nhóm khách

● Đồng hành tận tâm: Hỗ trợ khách từ khâu tư vấn trước chuyến đi đến chăm sóc sau hành trình

Không chỉ vậy, Sovaba còn chú trọng vào ẩm thực đặc sắc, mang đến những món ăn đậm đà hương vị, đảm bảo ăn ngon - ăn đủ trong mỗi bữa ăn. Với Sovaba Travel, mỗi chuyến đi không chỉ gói gọn trong hành trình khám phá, mà còn là một trải nghiệm văn hóa sâu sắc, đọng lại những kỷ niệm khó quên.



Để mỗi hành trình của du khách luôn trọn vẹn, Sovaba Travel luôn chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chu đáo, từ những phương án dự phòng cho đến việc ứng phó linh hoạt với mọi tình huống bất ngờ. Khi thời tiết thay đổi, đội ngũ nhân viên sẽ đề xuất những lịch trình thay thế linh hoạt cho du khách lựa chọn để chuyến đi không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, những thông tin về những món ăn truyền thống của địa phương, những điểm du lịch ẩn mình đầy hấp dẫn, cũng được gửi đến du khách để vẻ đẹp tự nhiên và nét văn hóa đặc trưng hòa quyện trọn vẹn trong hành trình của du khách.

Chính những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tận tâm đã giúp Sovaba Travel trở thành cái tên được yêu mến trên các nền tảng lớn như TripAdvisor, Get Your Guide và lan tỏa mạnh mẽ qua hàng loạt hình ảnh, video chân thực mà khách hàng chia sẻ trên Instagram, TikTok, Facebook.



+2500 khách hàng, +100 tour thành công: Những con số không biết nói dối

Chất lượng của một đơn vị lữ hành được thể hiện rõ nét qua trải nghiệm của du khách, mà Sophie là một ví dụ điển hình. Nữ blogger du lịch danh tiếng, người đã đặt chân tới những vịnh hẹp xanh thẳm của Na Uy, len lỏi qua những khu chợ rực rỡ sắc màu ở Maroc, và viết nên hành trình của mình qua hàng chục quốc gia. Thế nhưng, giữa vô vàn điểm đến trên thế giới, chuyến đi cùng Sovaba Travel tại Việt Nam lại để lại trong cô một ấn tượng đặc biệt sâu đậm. Không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên của Quảng Bình, mà còn bởi cách Sovaba lặng lẽ chăm chút từng chi tiết trong hành trình, từ những điểm dừng chân, bữa ăn, cho đến sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ hướng dẫn viên. “Don’t change anything! You are perfect.” Là lời cô đã chia sẻ với tư cách là người trải nghiệm chuyến đi đến Động Phong Nha - Động Thiên Đường.

Câu chuyện này không phải là ngoại lệ. Với hơn 2.500 khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và 100 tour du lịch được tổ chức thành công chỉ trong thời gian ngắn, Sovaba Travel đã chinh phục trái tim của du khách trong nước và quốc tế, bao gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Thụy Sỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Những con số này sẽ không dừng lại mà là động lực để Sovaba Travel tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sovaba Travel – Hành trình vẹn tròn, trải nghiệm tinh tế.

Với định hướng phát triển dựa trên sự tận tâm và đổi mới sáng tạo, Sovaba Travel đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho du khách những trải nghiệm vượt xa mong đợi. Đặc biệt, các tour ghép quốc tế do Sovaba tổ chức đã góp phần đưa du khách từ khắp nơi trên thế giới đến gần hơn với vẻ đẹp hoang sơ và văn hóa đặc sắc của Quảng Bình. Nhìn về tương lai, Sovaba Travel cam kết tiếp tục đầu tư và đổi mới, mở rộng cánh cửa ra thế giới, đưa những hành trình du lịch đong đầy cảm xúc và giá trị văn hóa đến với du khách từ khắp nơi. Đơn vị cũng đặt mục tiêu trở thành biểu tượng của du lịch bền vững và tinh tế, thông qua việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.



Công Ty TNHH Du Lịch Sovaba

Trụ sở chính: Tầng 4 Building, 45 Trần Hưng Đạo, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh giao dịch: 15A Phan Bội Châu, Đồng Hới, Quảng Bình

Văn phòng: 189A Trương Pháp, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 0934.733.223

Email: info@sovaba.travel

Website: https://sovaba.travel

Giấy phép lữ hành Quốc tế: 44-043/2024/TCDL-GP LHQT