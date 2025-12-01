Chủ đề nóng

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Nguyệt Hồng Thứ hai, ngày 01/12/2025 14:39 GMT+7
Tối 29/11, tại sân Nhà hát Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau - một lần nữa rực sáng, chào đón sự trở lại đầy mãnh liệt của “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3” – đại nhạc hội đang trở thành biểu tượng âm nhạc mới của vùng cực Nam tổ quốc.
Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Cà Mau được VinaPhone lựa chọn làm điểm dừng chân, tiếp nối thành công vang dội của mùa 1 và mùa 2.

Sau mùa 2 tạo nên kỷ lục với hơn 20.000 khán giả trực tiếp và gần 4 triệu lượt xem online, “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3" tiếp tục khẳng định sức hút với line-up nghệ sĩ đình đám như: Quang Hùng Masterd, Chi Xê, Đạt Long Vinh, Mochiii, Dj Hino...

“Sound Freedom by VinaPhone mùa 3" là sự kiện truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ “dám sống – dám đam mê – dám thể hiện”. Ảnh: Nguyệt Hồng

Tại chương trình, từng tiết mục được dàn dựng như một câu chuyện âm nhạc, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc rực rỡ, cuồng nhiệt, bùng nổ và đầy cảm hứng.

Không chỉ là một buổi biểu diễn, “Sound Freedom by VinaPhone" đã trở thành sự kiện thường niên của giới trẻ, nơi âm nhạc, công nghệ và tinh thần được kết nối, hòa quyện làm một.

Hơn thế, sự kiện còn truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ “dám sống – dám đam mê – dám thể hiện”, đúng tinh thần “Freedom” trong tên gọi. Song hành cùng không khí của đêm là chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ 5G – dấu ấn gắn liền với Sound Freedom từ mùa trước.

“Sound Freedom by VinaPhone mùa 3" tiếp tục khẳng định sức hút với line-up nghệ sĩ đình đám như: Quang Hùng Masterd, Chi Xê, Đạt Long Vinh, Mochiii, Dj Hino...Ảnh: Nguyệt Hồng

Khán giả được trực tiếp thử các trò chơi tương tác VR – AR; chụp ảnh công nghệ; mini game thực tế với hàng trăm phần quà hấp dẫn tại gian hàng. Sự kết hợp giữa âm nhạc – công nghệ – trải nghiệm số tiếp tục tạo nên nét đặc trưng chỉ có ở “Sound Freedom by VinaPhone".

Cũng nhân sự kiện này, VinaPhone giới thiệu chương trình “Tết Sum vầy – Trao IPhone 17” (diễn ra từ 1/12/2025 đến 1/2/2026) nhằm tri ân quý khách hàng nhân dịp chào đón Xuân Bính Ngọ, với tổng trị giá giải thưởng lên đến 4,2 tỷ đồng, dành cho khách hàng đăng ký mới, gia hạn, nâng cấp các gói cước dịch vụ di động, internet (wifi), truyền hình… sẽ có cơ hội trúng thưởng 18 giải IPhone 17 Promax - 1TB; 90 giải IPhone 17 - 256GB và 900 thẻ cào Vinaphone 1 triệu đồng/giải...

Chương trình khuyến mại đặc biệt này đã tiếp thêm sức nóng cho mùa 3 và thể hiện sự tri ân của VinaPhone đến người dùng địa phương.

Với sự đầu tư quy mô và sự đón nhận cuồng nhiệt từ khán giả suốt ba mùa, “Sound Freedom by VinaPhone" đang dần định hình như một thương hiệu âm nhạc thường niên được mong đợi mỗi năm đối với khán giả Cà Mau nói riêng, và khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

VinaPhone khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương mang đến những sản phẩm - dịch vụ viễn thông, công nghệ tiên tiến nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của Cà Mau trong kỷ nguyên số.

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Chùa Ngô Xá dưới chân núi Chương Sơn (Tân Minh, Ninh Bình) có lịch sử hơn 900 năm.

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới
Tin tức

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Vũ Thanh Vân được điều động đến Sở Công thương, giữ chức Giám đốc Sở này. Người kế nhiệm của ông Vân tại Thanh tra tỉnh Hưng Yên nguyên là Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Tin tức

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
9

Tin tức

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng bần thỉu xảy ra trên địa bàn xã.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình
Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình

Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần xem lực lượng khuyến nông như một phần lực lượng của chính mình. Ông cho rằng chỉ khi phát huy tối đa năng lực của đội ngũ khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông cấp xã, việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nông dân mới đạt hiệu quả thực chất.

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội
Tin tức

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội

Tin tức

Người dân tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh (TP.Hà Nội). Nghi vấn ban đầu do sốc thuốc.

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên
Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên

Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1000 thành viên tham dự và tranh tài ở 47 môn của Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách
Xã hội

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, công tác xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70
Xã hội

Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70

Xã hội

Cụ bà 61 tuổi "bỏ quên" vòng tránh thai nhiều năm mà không kiểm tra, dẫn đến vòng tránh thai "đi lạc” xuyên qua thành tử cung, xuyên thủng trực tràng.

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?
6

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng nay 1/12, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Sín Chéng.

"Siêu sự kiện hạ tầng" trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động
Giao thông - Xây dựng

“Siêu sự kiện hạ tầng” trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng: 232 dự án, hơn 1,12 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi động

Giao thông - Xây dựng

Chính phủ đang chuẩn bị khởi công và khánh thành đồng loạt 232 dự án với tổng vốn hơn 1,12 triệu tỷ đồng, trải rộng trên 34 tỉnh, thành. Sự kiện được thiết kế như một “bức tranh tổng kết” 5 năm phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối 79 điểm cầu truyền hình và đặt trọng tâm vào những công trình có sức lan tỏa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025
Kinh tế

Những chính sách kinh tế, tài chính có hiệu lực từ tháng 12/2025

Kinh tế

Nhiều chính sách mới về tài chính, chứng khoán, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Chỉ một câu nói vu vơ của chồng, tôi phát hiện sự thật cay đắng hơn cả bị phản bội
Gia đình

Chỉ một câu nói vu vơ của chồng, tôi phát hiện sự thật cay đắng hơn cả bị phản bội

Gia đình

Có những sự thật khi phơi bày ra, nó không khiến bạn rơi nước mắt, mà khiến bạn lạnh toát sống lưng.

Tài liệu mật 1.200 trang của Đức về cuộc chiến với Nga bị lộ
Thế giới

Tài liệu mật 1.200 trang của Đức về cuộc chiến với Nga bị lộ

Thế giới

Một kế hoạch mật của Đức vạch ra hoạt động di chuyển hậu cần cho tới 800.000 quân NATO trên khắp châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công đã được tiết lộ.

'Ông trùm thứ 2' của một đế chế truyền thông mang 1,2 tỷ đồng và 50 tấn hàng đi miền Trung cứu trợ
Văn hóa - Giải trí

"Ông trùm thứ 2" của một đế chế truyền thông mang 1,2 tỷ đồng và 50 tấn hàng đi miền Trung cứu trợ

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, "ông trùm thứ 2" của “đế chế” truyền thông giải trí Điền Quân – đã cùng ê-kíp thực hiện chuyến cứu trợ người dân vùng lũ tại miền Trung.

Loạt chính sách hỗ trợ HTX làm giàu, trở thành bệ đỡ cho nông nghiệp đô thị TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Loạt chính sách hỗ trợ HTX làm giàu, trở thành bệ đỡ cho nông nghiệp đô thị TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang có nhiều chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp từ xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao đến trợ vốn với lãi suất ưu đãi để tăng doanh thu, trở thành bệ đỡ cho ngành nông nghiệp đô thị của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng: 'Mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng'
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng: "Mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng"

Tin tức

Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng cho biết, các đợt mưa lũ diễn ra liên tiếp với cường độ cao trong năm 2025 đã vượt quá khả năng hỗ trợ và chống chịu của hệ thống hồ đập. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định việc vận hành thời gian qua vẫn đảm bảo đúng quy trình, tuy nhiên hậu quả vẫn xảy ra do "mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng".

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam chờ lập tiếp kỷ lục thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 1/12, hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.500 trường toàn TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới lập kỷ lục thế giới.

Nhóm yêu quái nào suýt làm hại Đường Tăng lại thoát hiểm một cách kỳ lạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhóm yêu quái nào suýt làm hại Đường Tăng lại thoát hiểm một cách kỳ lạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, hầu hết yêu quái dám đụng đến Đường Tăng đều bị trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, có một nhóm yêu quái lại thoát án tử một cách khó hiểu.

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán
Tin tức

Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk: Thần tốc dựng lại mái nhà trước tết nguyên đán

Tin tức

Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã xuất quân đưa gần 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến Đắk Lắk để khẩn trương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật
Thể thao

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật

Thể thao

Sau thất bại nặng nề 0-4, báo chí Malaysia đồng loạt thừa nhận sự vượt trội về đẳng cấp của U17 Việt Nam và bày tỏ nỗi thất vọng khi đội nhà tan vỡ giấc mơ dự giải châu Á.

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'
Nhà nông

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông

Với mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm (nuôi ốc nhồi-1 loài ốc đặc sản) kết hợp sản xuất ốc bươu đen giống, anh Thái Thanh Trí, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) thu về hơn nửa tỷ đồng/năm.

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó
Văn hóa - Giải trí

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Thanh Hương sớm nổi danh ở tuổi chưa đầy đôi mươi, từng được tôn vinh là “Đệ nhất nữ danh ca” một thời.

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan
Thể thao

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan

Thể thao

Sáng nay (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn
Gia đình

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn

Gia đình

Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, trong đó, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch
Xã hội

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch

Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh trong tháng 11, sự cộng hưởng của cúm mùa và viêm màng não làm gia tăng áp lực điều trị tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ
Xã hội

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ

Xã hội

Những ngày sau trận lũ dữ quét qua thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực trước đây thuộc Phú Yên), cả vùng quê nghèo vẫn tan hoang. Con đường dẫn vào thôn loang lổ bùn đất, từng vệt nước đọng kéo thành mảng dài lổn nhổn rác rưởi.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những "nữ chiến binh thầm lặng" của kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

 Sáng 30/11 tại Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

"Quẹt là cộng – sống cực chill": Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm
Kinh tế

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm

Kinh tế

Vietcombank chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt là cộng – Sống cực chill” dành cho khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán quốc tế Vietcombank Visa, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên tới 3,5 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ với cơ chế hoàn tiền trực tiếp cùng điều kiện dễ dàng.

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng
Giảm nghèo bốn phương

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng

Giảm nghèo bốn phương

Hợp tác xã "Homestay Mường Lay" do chị Lù Thị Toản khởi xướng đã giúp những những người phụ nữ vùng cao liên kết lại, cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, biến nếp nhà sàn, nghề đan lát và ẩm thực truyền thống thành sinh kế bền vững.

