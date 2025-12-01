Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Cà Mau được VinaPhone lựa chọn làm điểm dừng chân, tiếp nối thành công vang dội của mùa 1 và mùa 2.

Sau mùa 2 tạo nên kỷ lục với hơn 20.000 khán giả trực tiếp và gần 4 triệu lượt xem online, “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3" tiếp tục khẳng định sức hút với line-up nghệ sĩ đình đám như: Quang Hùng Masterd, Chi Xê, Đạt Long Vinh, Mochiii, Dj Hino...

“Sound Freedom by VinaPhone mùa 3" là sự kiện truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ “dám sống – dám đam mê – dám thể hiện”. Ảnh: Nguyệt Hồng

Tại chương trình, từng tiết mục được dàn dựng như một câu chuyện âm nhạc, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc rực rỡ, cuồng nhiệt, bùng nổ và đầy cảm hứng.

Không chỉ là một buổi biểu diễn, “Sound Freedom by VinaPhone" đã trở thành sự kiện thường niên của giới trẻ, nơi âm nhạc, công nghệ và tinh thần được kết nối, hòa quyện làm một.



Hơn thế, sự kiện còn truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ “dám sống – dám đam mê – dám thể hiện”, đúng tinh thần “Freedom” trong tên gọi. Song hành cùng không khí của đêm là chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ 5G – dấu ấn gắn liền với Sound Freedom từ mùa trước.

“Sound Freedom by VinaPhone mùa 3" tiếp tục khẳng định sức hút với line-up nghệ sĩ đình đám như: Quang Hùng Masterd, Chi Xê, Đạt Long Vinh, Mochiii, Dj Hino...Ảnh: Nguyệt Hồng

Khán giả được trực tiếp thử các trò chơi tương tác VR – AR; chụp ảnh công nghệ; mini game thực tế với hàng trăm phần quà hấp dẫn tại gian hàng. Sự kết hợp giữa âm nhạc – công nghệ – trải nghiệm số tiếp tục tạo nên nét đặc trưng chỉ có ở “Sound Freedom by VinaPhone".



Cũng nhân sự kiện này, VinaPhone giới thiệu chương trình “Tết Sum vầy – Trao IPhone 17” (diễn ra từ 1/12/2025 đến 1/2/2026) nhằm tri ân quý khách hàng nhân dịp chào đón Xuân Bính Ngọ, với tổng trị giá giải thưởng lên đến 4,2 tỷ đồng, dành cho khách hàng đăng ký mới, gia hạn, nâng cấp các gói cước dịch vụ di động, internet (wifi), truyền hình… sẽ có cơ hội trúng thưởng 18 giải IPhone 17 Promax - 1TB; 90 giải IPhone 17 - 256GB và 900 thẻ cào Vinaphone 1 triệu đồng/giải...

Chương trình khuyến mại đặc biệt này đã tiếp thêm sức nóng cho mùa 3 và thể hiện sự tri ân của VinaPhone đến người dùng địa phương.

Với sự đầu tư quy mô và sự đón nhận cuồng nhiệt từ khán giả suốt ba mùa, “Sound Freedom by VinaPhone" đang dần định hình như một thương hiệu âm nhạc thường niên được mong đợi mỗi năm đối với khán giả Cà Mau nói riêng, và khu vực Tây Nam Bộ nói chung.



VinaPhone khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương mang đến những sản phẩm - dịch vụ viễn thông, công nghệ tiên tiến nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của Cà Mau trong kỷ nguyên số.