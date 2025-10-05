Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Nhà đất
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 15:58 GMT+7

Sunshine Group leo lên vị trí top 2 doanh nghiệp bất động sản, tài sản ông Đỗ Anh Tuấn tiến gần mốc 2 tỷ USD

+ aA -
Lưu An Chủ nhật, ngày 05/10/2025 15:58 GMT+7
Sunshine Group vừa hoàn tất sáp nhập Sunshine Homes thông qua thương vụ phát hành gần 600 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 9.000 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn thứ hai Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sunshine Group hoàn tất sáp nhập Sunshine Homes, vươn lên doanh nghiệp bất động sản lớn thứ 2 Việt Nam

Mới đây, Công ty CP tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) đã công bố kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes. Thương vụ lần này đánh dấu việc Sunshine Homes chính thức hợp nhất với Sunshine Group.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Sunshine Group phát hành gần 599,8 triệu cổ phiếu, bằng 99,96% số lượng dự kiến, cho 95 nhà đầu tư, gồm 94 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài, là các cổ đông của Sunshine Homes. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 19/7. Tỷ lệ thực hiện là 1:1,6, tương đương 1 cổ phiếu SSH sẽ được đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF.

Sau khi hai doanh nghiệp sáp nhập, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 8.997 tỷ đồng.

Sunshine Group "leo" lên vị trí doanh nghiệp bất động sản lớn thứ 2 thị trường.

Với thị giá 86.300 đồng/cổ phiếu (kết phiên 3/10), vốn hóa của Sunshine Group đạt hơn 77.600 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes (VHM), vượt qua Becamex IDC (BCM), Kinh Bắc (KBC), Khang Điền (KDH).

Hiện tại, số lượng cổ đông của Sunshine Group là 434, trong đó 426 cổ đông trong nước, 8 cổ đông nước ngoài. Cổ đông lớn duy nhất là ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu, tương đương 61,43% vốn điều lệ.

Ngoài việc sở hữu cổ phiếu KSF, ông Tuấn còn sở hữu hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG và gần 18 triệu cổ phiếu KLB, tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Anh Tuấn rơi vào khoảng 49.282 tỷ đồng (khoảng 1,95 tỷ USD).

Với kết quả này, ông Anh Tuấn hiện đứng vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group nâng giá trị tài sản lên gần 2 tỷ USD. 

Về tình hình kinh doanh, tính chung cả năm 2025, Sunshine Group kỳ vọng đạt doanh thu 50.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.000 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 12 lần và 18 lần so với thực hiện năm 2024.

Riêng quý 3/2025, Sunshine Group ước doanh thu đạt 3.664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.474 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận lên tới 40%. Khoản người mua trả tiền trước dự kiến ghi nhận 20.750 tỷ đồng, gấp hơn ba lần vốn chủ sở hữu (6.139 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực bất động sản, khoản người mua trả tiền trước thường là tiền khách hàng đặt cọc hoặc thanh toán trước khi dự án được bàn giao. Đây được coi là "của để dành" của doanh nghiệp, có thể chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận khi dự án hoàn tất và ghi nhận vào báo cáo tài chính.

Hiện, Sunshine Group đã mở rộng đáng kể quỹ đất và danh mục dự án "tỷ đô" trong giai đoạn 2024 - 2025.

Nổi bật trong số đó là những dự án cao cấp như: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Long Bien, Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long và Noble Palace Garden.

Danh mục này đang tiếp tục được nối dài với những dự án quy mô lớn chỉ trong vài tháng gần đây, bao gồm: Noble Palace Riverside (Hà Nội), Sunshine Legend City (Hà Nội), Sunshine Marina Mui Ne (Lâm Đồng), và Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP. HCM)…

Tham khảo thêm

Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn nói gì khi hợp nhất công ty con về bất động sản vào Sunshine Group?

Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn nói gì khi hợp nhất công ty con về bất động sản vào Sunshine Group?

Ông Đỗ Anh Tuấn làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
6

Chủ tịch Sunshine Đỗ Anh Tuấn vào top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán

Chủ tịch Sunshine Đỗ Anh Tuấn vào top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Khối bất động sản nhiều trăm tỷ đồng của tiktoker Hoàng Hường mới bị Bộ Công an bắt tạm giam có những gì?

“Thánh scandal” Hoàng Hường trước khi bị bắt từng gây choáng ngợp với loạt biệt thự, tòa nhà xa hoa trị giá hàng hàng trăm tỷ đồng, cùng cuộc sống phô trương sự giàu sang phú quý

Cổ phiếu bất động sản ngược dòng, bộ 3 nhà Vingroup “níu chân” VN-Index trong phiên 3/10

Nhà đất
Cổ phiếu bất động sản ngược dòng, bộ 3 nhà Vingroup “níu chân” VN-Index trong phiên 3/10

Quảng Trị sắp có 3 khu đô thị hơn 38.000 tỷ đồng

Nhà đất
Quảng Trị sắp có 3 khu đô thị hơn 38.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng ‘chạy nước rút’ hoàn thành loạt dự án trọng điểm trước ngày 19/12/2025

Nhà đất
Bộ Xây dựng ‘chạy nước rút’ hoàn thành loạt dự án trọng điểm trước ngày 19/12/2025

Hà Nội giao hơn 20.000 m2 đất cho Hacinco xây nhà ở xã hội cho chiến sĩ công an

Nhà đất
Hà Nội giao hơn 20.000 m2 đất cho Hacinco xây nhà ở xã hội cho chiến sĩ công an

Đọc thêm

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương lục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam
Nhà nông

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương lục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam

Nhà nông

Sau hơn 15 năm miệt mài nghiên cứu, sáng chế máy nông nghiệp, ông Phạm Văn Hát, nông dân xã Tân Kỳ, Hải Phòng (địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập Hải Phòng, Hải Dương) đã sáng chế, thiết kế, chế tạo hàng chục loại máy nông nghiệp. Nhiều sản phẩm máy nông nghiệp do nông dân này sáng chế đã được xuất khẩu, trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh sáng tạo từ đồng ruộng quê hương, mang dấu ấn Việt Nam.

Loại rau dân dã 'chuyên gia dưỡng gan', mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại rau dân dã "chuyên gia dưỡng gan", mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Hãy ăn loại rau này nhiều nhất có thể vào mùa thu. Loại rau này có thể dưỡng ẩm cho ruột, giải độc gan và rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Lần đầu diễn ra Lễ hội mùa thu Yên Tử ở Quảng Ninh
Văn hóa - Giải trí

Lần đầu diễn ra Lễ hội mùa thu Yên Tử ở Quảng Ninh

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội mùa thu Yên Tử - “Sắc thu thiền định” nhằm quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, thu hút ngày càng đông du khách đến với Yên Tử.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nhiều lần vi phạm quy định về nhập cảnh
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nhiều lần vi phạm quy định về nhập cảnh

Pháp luật

Sang Campuchia làm cho công ty nước ngoài chuyên về đánh bạc, lừa đảo trên mạng, bị xử lý nhiều lần khi về Việt Nam, nhưng đối tượng tiếp tục tái phạm.

Bí ẩn về kho báu 750 tấn vàng của đế chế Inca
Đông Tây - Kim Cổ

Bí ẩn về kho báu 750 tấn vàng của đế chế Inca

Đông Tây - Kim Cổ

Huyền thoại 750 tấn vàng của đế chế Inca xuất hiện từ thời người Tây Ban Nha xâm chiếm Nam Mỹ, dẫn đến hàng loạt các cuộc thám hiểm trong suốt hơn 500 năm.

Viktor Lê được đặc cách ở U23 Việt Nam
Thể thao

Viktor Lê được đặc cách ở U23 Việt Nam

Thể thao

Viktor Lê là cầu thủ duy nhất không hội quân đúng ngày với U23 Việt Nam. Nhưng lý do mà anh đưa ra được Ban huấn luyện thông cảm và chấp nhận.

'Bênh vực Hoàng Hường' sau cáo buộc kê khai sai thuế GTGT gần 2.000 tỷ đồng: Bao biện, cổ súy cho vi phạm
Bạn đọc

"Bênh vực Hoàng Hường" sau cáo buộc kê khai sai thuế GTGT gần 2.000 tỷ đồng: Bao biện, cổ súy cho vi phạm

Bạn đọc

Sau khi cơ quan Công an khởi tố Hoàng Hường, trên mạng xã hội nhiều người lại chọn cách bênh vực theo hướng “làm sai cũng được, miễn là đi từ thiện, giúp người”. Theo các chuyên gia, tư duy bao biện như trên là rất nguy hiểm, có thể cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Trump điều gấp 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Chicago, chuyện gì đang xảy ra?
Điểm nóng

Ông Trump điều gấp 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Chicago, chuyện gì đang xảy ra?

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh điều 300 lính Vệ binh Quốc gia đến Chicago, Nhà Trắng thông báo.

Kiểm lâm Lạng Sơn phối hợp cơ quan Công an kiểm tra xưởng bóc gỗ sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Kiểm lâm Lạng Sơn phối hợp cơ quan Công an kiểm tra xưởng bóc gỗ sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Liên quan đến phản ánh trên Báo Điện tử Dân Việt tại loạt bài “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn", Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cho biết đang phối hợp với cơ quan Công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thủ tướng chỉ đạo: Kiểm soát giá nhà đất, xử lý ngân hàng SCB và các ngân hàng yếu kém
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo: Kiểm soát giá nhà đất, xử lý ngân hàng SCB và các ngân hàng yếu kém

Kinh tế

Kết luận tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ nêu hàng loạt những giải pháp để ổn định kinh tế, tăng trưởng và phát triển, trong đó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá nhà đất, xử lý các ngân hàng yếu kém, trong đó có SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km. Dự báo đến 1 giờ sáng mai, bão số 11 trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu dần.

Tiền lương của công chức xã bao giờ thay đổi?
Xã hội

Tiền lương của công chức xã bao giờ thay đổi?

Xã hội

Trước khi có tiền lương mới được tính toán theo vị trí việc làm, thang bảng lương thì cán bộ, công chức, viên chức vẫn sẽ nhận mức lương và phụ cấp như lúc còn làm việc ở đơn vị cũ (trước ngày 1/7/2025).

Thị trường ô tô Việt cuối năm: Xe điện bứt tốc, sedan “hụt hơi”, đại lý đua khuyến mãi
Kinh tế

Thị trường ô tô Việt cuối năm: Xe điện bứt tốc, sedan “hụt hơi”, đại lý đua khuyến mãi

Kinh tế

Thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2025 đang đứng giữa hai lực kéo: Cơ hội bứt phá nhờ công nghệ xe xanh – số hóa, và áp lực cạnh tranh khốc liệt về giá, chi phí, hạ tầng.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khoác “áo mới'
Thể thao

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khoác “áo mới"

Thể thao

Trang phục tập luyện của CLB Công an TP.HCM đã có 2 nhà tài trợ là Sacombank và Eximbank. Ngoài ra, sân tập luyện của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng có diện mạo mới khi được lắp hệ thống biển bảng của nhà tài trợ.

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?
Nhà nông

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Nhà nông

Từ trăn trở nâng cao giá trị của mô hình nuôi lươn không bùn, ông Nguyễn Minh Hà, xã Châu Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm bỏ cấp huyện) đã mạnh dạn đầu tư và phát triển sản phẩm lươn sấy đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần
Tin tức

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

Tin tức

Trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025, diễn ra Đại hội Đảng bộ của nhiều tỉnh. Tại đây, các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự được công bố. Theo đó có nhiều Bí thư Tỉnh ủy đã được điều động, luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác hoặc về Trung ương.

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025
Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025

Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh đột ngột phải nhập viện với tình hình sức khỏe không tốt ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (5/10).

Toan tính đủ đường lấy chồng 'tổng tài', tôi tức nghẹn khi anh nói một câu
Gia đình

Toan tính đủ đường lấy chồng "tổng tài", tôi tức nghẹn khi anh nói một câu

Gia đình

Một câu nói đó thôi, mà tất cả thế giới màu hồng tôi tự vẽ ra bỗng chốc sụp đổ. Tôi điếng người. Cổ họng nghẹn đắng lại, không thể thốt nên lời.

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”
Xã hội

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”

Xã hội

"Đừng chỉ học để biết, hãy học để thay đổi. Đừng chỉ học để thi, hãy học để sáng tạo. Đừng chỉ học để có việc làm, hãy học để tạo ra việc làm cho người khác", NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ.

Công Phượng lại gặp hạn
Thể thao

Công Phượng lại gặp hạn

Thể thao

Giữa lúc Nguyễn Công Phượng tưởng chừng đã tìm được đường quay lại phong độ đỉnh cao, anh lại dính chấn thương.

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra
Điểm nóng

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra

Điểm nóng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết tất cả các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn cầu, theo hãng tin Kurir.

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm
Nhà nông

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Nhà nông

Gần 10 năm gắn bó với mô hình nuôi ốc nhồi-con đặc sản bình dân, anh Vũ Hồng Thái, khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (địa bàn TX Quảng Yên trước đây) trở thành hộ khá giả với mức thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm.

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?
Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?

Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio trở lại với vai diễn Bob Ferguson trong bộ phim “One battle after another”, có khả năng giúp anh giành tượng vàng Oscar lần thứ hai.

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?

Đông Tây - Kim Cổ

Khi nhắc đến Hòa Thân, ai cũng biết đây là một một nhân vật khét tiếng với danh xưng “đệ nhất quan tham” trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại vượt qua được...

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?

Nhà nông

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến bão số 11 (bão MATMO) sẽ đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong khoảng nửa đêm nay và rạng sáng mai.

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?
Thể thao

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?

Thể thao

Trên trang facebook cá nhân, Trương Vinh Hiển đã gửi lời xin lỗi tới NHM về drama vừa qua, đồng thời nhận đó là bài học đích đáng đối với anh. Về phía Lý Hoàng Nam, tay vợt này cũng xác nhận, Trương Vinh Hiển gửi lời xin lỗi tới mình và mong muốn NHM nhìn nhận sự việc một cách bao dung hơn...

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Chuyển động Sài Gòn

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ với nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt trò leo cột mỡ thu hút đông đảo người dân, họ sẵn sàng rút tiền thưởng nóng cho các ngư dân leo cột mỡ.

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – 'biểu tượng văn hóa mới' bên Hồ Tây
Tin tức

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – "biểu tượng văn hóa mới" bên Hồ Tây

Tin tức

Một “biểu tượng văn hóa - nghệ thuật” mới đang được hình thành giữa lòng Hồ Tây (Hà Nội), không chỉ là công trình kiến trúc, Nhà hát Opera Hà Nội còn là tuyên ngôn về khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại và hội nhập – nơi văn hóa Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
Xã hội

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
9

Xã hội

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP.Huế đã có văn bản báo cáo Sở GDĐT thành phố về vụ việc một nữ sinh của trường này bị đánh, quay video clip.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km. Cũng trong hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão MATMO).

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

4

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

5

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA