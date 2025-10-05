Sunshine Group leo lên vị trí top 2 doanh nghiệp bất động sản, tài sản ông Đỗ Anh Tuấn tiến gần mốc 2 tỷ USD

Sunshine Group hoàn tất sáp nhập Sunshine Homes, vươn lên doanh nghiệp bất động sản lớn thứ 2 Việt Nam

Mới đây, Công ty CP tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) đã công bố kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes. Thương vụ lần này đánh dấu việc Sunshine Homes chính thức hợp nhất với Sunshine Group.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Sunshine Group phát hành gần 599,8 triệu cổ phiếu, bằng 99,96% số lượng dự kiến, cho 95 nhà đầu tư, gồm 94 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài, là các cổ đông của Sunshine Homes. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 19/7. Tỷ lệ thực hiện là 1:1,6, tương đương 1 cổ phiếu SSH sẽ được đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF.

Sau khi hai doanh nghiệp sáp nhập, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 8.997 tỷ đồng.

Sunshine Group "leo" lên vị trí doanh nghiệp bất động sản lớn thứ 2 thị trường.

Với thị giá 86.300 đồng/cổ phiếu (kết phiên 3/10), vốn hóa của Sunshine Group đạt hơn 77.600 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes (VHM), vượt qua Becamex IDC (BCM), Kinh Bắc (KBC), Khang Điền (KDH).

Hiện tại, số lượng cổ đông của Sunshine Group là 434, trong đó 426 cổ đông trong nước, 8 cổ đông nước ngoài. Cổ đông lớn duy nhất là ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu, tương đương 61,43% vốn điều lệ.

Ngoài việc sở hữu cổ phiếu KSF, ông Tuấn còn sở hữu hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG và gần 18 triệu cổ phiếu KLB, tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Anh Tuấn rơi vào khoảng 49.282 tỷ đồng (khoảng 1,95 tỷ USD).

Với kết quả này, ông Anh Tuấn hiện đứng vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group nâng giá trị tài sản lên gần 2 tỷ USD.

Về tình hình kinh doanh, tính chung cả năm 2025, Sunshine Group kỳ vọng đạt doanh thu 50.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.000 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 12 lần và 18 lần so với thực hiện năm 2024.

Riêng quý 3/2025, Sunshine Group ước doanh thu đạt 3.664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.474 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận lên tới 40%. Khoản người mua trả tiền trước dự kiến ghi nhận 20.750 tỷ đồng, gấp hơn ba lần vốn chủ sở hữu (6.139 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực bất động sản, khoản người mua trả tiền trước thường là tiền khách hàng đặt cọc hoặc thanh toán trước khi dự án được bàn giao. Đây được coi là "của để dành" của doanh nghiệp, có thể chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận khi dự án hoàn tất và ghi nhận vào báo cáo tài chính.

Hiện, Sunshine Group đã mở rộng đáng kể quỹ đất và danh mục dự án "tỷ đô" trong giai đoạn 2024 - 2025.

Nổi bật trong số đó là những dự án cao cấp như: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Long Bien, Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long và Noble Palace Garden.

Danh mục này đang tiếp tục được nối dài với những dự án quy mô lớn chỉ trong vài tháng gần đây, bao gồm: Noble Palace Riverside (Hà Nội), Sunshine Legend City (Hà Nội), Sunshine Marina Mui Ne (Lâm Đồng), và Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP. HCM)…