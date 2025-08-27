Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn với nhẫn kim cương 14 tỷ đồng

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, khép lại hành trình fanboy thành hôn phu

Bài đăng của Taylor Swift trên Instagram với hình ảnh rực rỡ trong rừng hoa, kèm dòng trạng thái “Cô giáo Ngữ văn và thầy thể dục của bạn sắp kết hôn”, ngay lập tức thu hút hơn 23,6 triệu lượt thích chỉ sau vài giờ. Cộng đồng người hâm mộ Swifties vui mừng, gọi đây là cột mốc lịch sử sau 20 năm sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift với 11 album phòng thu đã kể đủ câu chuyện tình yêu: từ cảm nắng, ngọt ngào, nồng cháy đến những bản nhạc “diss” người cũ.

Taylor Swift chính thức công khai đính hôn ngay trong giai đoạn quảng bá album phòng thu thứ 12 “The Life of a Showgirl”. Người hâm mộ tin rằng album này sẽ tràn đầy cảm hứng tình yêu, mở ra chương mới cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô.



0h ngày 27/8 (giờ Việt Nam), Taylor Swift và Travis Kelce công bố tin đính hôn trên Instagram. IG.

Câu chuyện tình của cặp đôi gợi nhiều cảm xúc. Travis Kelce vốn là fan cuồng, từng tham dự show “The Eras Tour” tại Kansas tháng 7/2023. Giống hàng triệu Swifties, anh xâu vòng tay – vật phẩm quen thuộc tại concert, nhưng đặc biệt khi gắn cả số điện thoại của mình để tặng thần tượng. Dù thất bại ban đầu, câu chuyện này được Travis chia sẻ trên podcast New Heights và Taylor Swift đã nghe thấy. Cô chủ động liên lạc, mở đầu cho mối quan hệ.

Tháng 9/2023, Taylor Swift công khai xuất hiện tại sân vận động để cổ vũ bạn trai trong trận đấu, chính thức xác nhận tình yêu. Chỉ sau hai năm hẹn hò, họ khép lại chặng đường bằng lễ đính hôn xa hoa, minh chứng cho hành trình fanboy thành công nhất lịch sử.



Buổi lễ đính hôn của Taylor Swift được ví như tái hiện khung cảnh lãng mạn trong album “Lover”. Chiếc nhẫn kim cương trị giá 14 tỷ đồng trở thành tâm điểm, biểu tượng cho hành trình từ “tín vật tình yêu 0 đồng” đến đỉnh cao hạnh phúc. Travis Kelce đã đi từ fan hâm mộ bình thường đến vai trò hôn phu, khiến người hâm mộ ngưỡng mộ sự kiên trì và tình cảm bền bỉ.

Đối với Taylor Swift, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt. Ngoài việc đính hôn, cô lấy lại quyền sở hữu 6 album đầu tay và chuẩn bị cho sự ra mắt album “The Life of a Showgirl”. Những dấu mốc này cho thấy sự toàn vẹn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Taylor Swift không chỉ là ngôi sao âm nhạc hàng đầu mà còn là người phụ nữ biết cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Hình ảnh cô hạnh phúc trong lễ đính hôn chứng minh rằng những điều cô từng viết trong ca khúc, từ thất vọng đến hy vọng, đều phản ánh hành trình đi tìm tình yêu đích thực.

Travis Kelce, trong mắt người hâm mộ, là “anh rể quốc dân” khi từ một fanboy đã có được tình yêu của ngôi sao số 1 thế giới. Hành trình của anh cho thấy sự chân thành có thể phá vỡ ranh giới giữa sân khấu và khán đài.

