Thái Nguyên ra “tối hậu thư” cho dự án 675 ha của Kinh Bắc

Thái Nguyên thúc Kinh Bắc hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công KCN Phú Bình

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị để kiểm điểm tiến độ thực hiện hai dự án tên địa bàn tỉnh là Dự án Tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình.

Đây được xem là hai dự án vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong thời gian tới.

Đối với dự án khu công nghiệp Phú Bình do Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc làm chủ đầu tư. Toàn dự án có quy mô khoảng 675 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai 190 ha tại ba xã Phú Bình, Kha Sơn và Tân Thành.

Trong giai đoạn 1, dự án ảnh hưởng tới khoảng 1.250 hộ dân, trong đó 600 hộ thuộc diện phải di dời chỗ ở. Nhưng đến nay, mới có 31,94 ha diện tích được thực hiện; bồi thường, tạm ứng kinh phí cho 355 hộ và 24 hộ tái định cư.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình. Ảnh: Kinh Bắc

Hiện, 3 xã Phú Bình, Kha Sơn và Tân Thành đang công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 2 và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với các hộ còn lại.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để các địa phương ban hành quyết định giao đất, tiến tới khởi công giai đoạn 1 sớm nhất.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị các sở, ngành chuyên môn cùng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ.

Ở một diễn biến liên quan khác, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên thuộc Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) mới đây cũng bị tỉnh Hưng Yên nhắc nhở, khẩn trương giải quyết những vướng mắc giải phóng mặt bằng tại dự án Trump International ở Khoái Châu.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, quy mô 888 ha và đã được khởi công từ tháng 5/2025, triển khai theo tiêu chuẩn toàn cầu của Trump Organization. Sau khi hoàn thành trong vòng 4 năm, toàn bộ khu phức hợp sẽ do Trump Organization trực tiếp quản lý vận hành. Chủ đầu tư dự kiến sẽ mở bán phần thấp tầng đầu tiên ngay trong năm 2026.

Khi nắm được thông tin dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải khẩn trương vào cuộc, xử lý các vấn đề tồn đọng, để dự án nhanh chóng được triển khai theo đúng tiến độ.

Hưng Yên đánh giá đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh, do đó cần có sự quyết liệt tháo gỡ để đảm bảo tiến độ.

