Thành thật trả lời câu hỏi của Từ Hi Thái hậu, đầu bếp hoàng cung lập tức... mất đầu

Từ Hi Thái Hậu (29/11/1835 – 15/11/1908) là phi tần của Hàm Phong đế, mẹ thân sinh của vua Đồng Trị. Là người phụ nữ nắm đại quyền suốt 47 năm ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự còn tại vị. Từ Hi Thái Hậu chính là một trong những người phụ nữ bị chỉ trích nhất lịch sử Trung Hoa vì đã khiến triều Thanh lâm vào con đường suy vong cùng với những câu chuyện đời tư hết sức ly kỳ.

(Ảnh minh họa)

Những giai thoại về Từ Hi Thái Hậu có kể qua năm này đến tháng nọ cũng không hết. Trong đó, nhu cầu ẩm thực của bà chính là một trong những chủ đề ly kỳ hấp dẫn khiến chúng ta phải bàn ra tán vào và đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.

Từ Hi Thái hậu có thể nói là người cực kỳ xa xỉ về cơm ăn, áo mặc, đặc biệt là về khoản ăn uống, có thể nói là những sơn hào, hải vị khắp thiên hạ đều đã từng nếm thử, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bản thân. Mặc dù những người dân thường vào cuối triều đại nhà Thanh sống trong cảnh túng quẫn, Từ Hi Thái hậu không quan tâm đến cuộc sống của người dân và vẫn sống một cuộc sống xa hoa.

(Ảnh minh họa)

Trước cung điện của Từ Hi, quy định là phải ăn hai bữa một ngày, vào lúc 9 giờ sáng và 1 giờ chiều. Một bữa ăn trưa của Từ Hi Thái hậu cần gần 100 người, từ đầu bếp đến thái giám, cung nữ phục vụ, từ thử độc đến phục vụ món ăn đều có rất nhiều quy trình.

Ngoài hai bữa chính, còn có hai bữa phụ, gọi là bữa rượu. Nhưng Từ Hi không thích uống rượu, so với hương vị của rượu, bà ấy thích đồ ăn nhẹ và kẹo trái cây.

Tuy nhiên, những món sơn hào hải vị hầu hết đều không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều. Do đó, trong những năm cuối đời, Từ Hi Thái hậu thường ăn một món súp đặc biệt vì nó rất tốt cho đường tiêu hóa.

(Ảnh minh họa)

Đây là một món ăn đặc biệt được một đầu bếp trong cung sáng tạo ra để muốn lấy lòng Từ Hi Thái hậu. Đây chính là món súp thịt cừu, Từ Hi cảm thấy hương vị rất ngon, bà nhanh chóng uống hết với vẻ mặt rất tâm đắc. Thực ra bát súp thịt cừu này được sử dụng những nguyên liệu khá bình thường, nguyên liệu chính là nội tạng cừu, nhưng vì kết hợp với nhiệt độ và các gia vị đi kèm phù hợp, món súp hoàn toàn không có mùi hôi, Từ Hi chưa bao giờ ăn món này vì vậy bà rất thích.

(Ảnh minh họa)

Kể từ đó, Từ Hi đã uống một bát súp nội tạng cừu như vậy mỗi ngày trong mười năm. Từ Hi, người đã uống món súp này từ lâu, rất tò mò về cách nấu súp, muốn tìm hiểu, bà đã cho đầu bếp hoàng cung đã nấu súp cho bà để hỏi về công thức, vị đầu bếp này cũng rất “vô tư” kể về công thức món ăn để đời của mình. Người đầu bếp thành thật trả lời về những nguyên liệu của món súp được Từ Hi Thái hậu yêu thích, đó là từ nội tạng của cừu.

(Ảnh minh họa)

Nhưng vị đầu bếp này lại không biết rằng điều khủng khiếp của cuộc đời mình sắp xảy ra. Khi Từ Hi nghe nói rằng các thành phần của món súp là nội tạng của cừu, bà đã rất tức giận và ra lệnh xử tử người đầu bếp ngay lập tức, không ai được tiết lộ rằng bà đã uống súp được làm từ nội tạng cừu trong mười năm. Theo quan điểm của Từ Hi, nội tạng của động vật là những thứ dành cho người nghèo, việc ăn loại thức ăn này đối với thái hậu là một điều xấu hổ và nhục nhã nên bà đã tức giận đến mức giết chết người đầu bếp, kể từ đó bà cũng không ăn món súp này nữa.

Theo: Theo Thương Hiệu và Pháp Luật