Thanh tra Chính phủ trả lời về việc xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai

Đình Việt Thứ hai, ngày 11/08/2025 11:38 GMT+7
Tháng 8/2025, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành phố gửi trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong đó có vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai.
Phải có ý kiến của Bộ Công an

Báo cáo nêu rõ, trước kỳ họp thứ 9, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm có ý kiến phản hồi đối với Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 4/2/2025 của UBND tỉnh Gia Lai để 5 dự án điện gió tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan nhằm sớm đưa vào vận hành phát điện thương mại, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

5 dự án điện gió gồm: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long; Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung; Dự án Nhà máy điện gió Ia Pech; Dự án Nhà máy điện gió phát triển Miền núi; Dự án Nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện dứt điểm các nội dung kết luận, kiến nghị tại kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đình Việt.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ cho biết, theo báo cáo số 18/BC-UBND ngày 4/2/2025 của UBND tỉnh Gia Lai và văn bản số 1453/BC-UBND ngày 28/5/2025 về bổ sung kết quả khắc phục các kiến nghị liên quan đến các dự án điện gió theo Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP ngày 19/7/2024 của Thanh tra Chính phủ, các vi phạm của 5 dự án điện gió trên liên quan đến trình tự thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng công trình, sử dụng lao động người nước ngoài khi chưa xin phép đã được các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư khắc phục.

Tuy nhiên, qua theo dõi kết luận thanh tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ thấy ngoài nội dung kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai phải khắc phục các vi phạm trong việc thực hiện các dự án điện gió, kết luận thanh tra còn có nội dung kiến nghị chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý nêu tại khoản 7 mục II Phần C của kết luận thanh tra (trong đó có 5 dự án điện gió nêu trên).

Việc xử lý, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến 5 dự án điện gió thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Gia Lai và phải có ý kiến của Bộ Công an liên quan đến việc thực hiện nội dung kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra.

Vì vậy, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện dứt điểm các nội dung kết luận, kiến nghị tại kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6490 ngày 11/9/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, phải có báo cáo kết quả thực hiện gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Vi phạm cụ thể của 5 dự án điện gió tại Gia Lai

Trước đó, theo Kết luận thanh tra số 263 ngày 19/7/2024 của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm xảy ra tại 5 dự án điện gió ở Gia Lai.

Trong đó, Dự án nhà máy điện gió Phát triển Miền núi do Công ty Cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư, công suất 50MW, tổng mức đầu tư 1.916 tỷ đồng, tiến độ từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2021; Dự án nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên do Công ty Cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư, công suất 50MW, tổng mức đầu tư 1.917 tỷ đồng, tiến độ từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2021) tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Quá trình thực hiện 2 dự án này có một số vi phạm. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và các sở ngành chức năng không tổ chức thẩm định năng lực tài chính của 2 công ty đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 325 và quyết định số 326 ngày ngày 21/7/2020 cấp chủ trương đầu tư trong khi chủ đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính (không có tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, không có tài liệu chứng minh vốn góp chủ sở hữu 20% tổng mức đầu tư của dự án) là vi phạm quy định.

Điều này dẫn đến sau khi được cấp chủ trương đầu tư, trong vòng 1 tháng, khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai, chưa đầu tư, ngày 19/8/2020, 2 công ty điện gió đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần. Đến ngày 6/11/2021, 2 công ty này đã bán 99,7% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là Công ty EPVN W2 Company Limited.

Đến nay (thời điểm ban hành kết luận thanh tra), cả 2 dự án chậm tiến độ, hết thời hạn đầu tư nhưng cơ quan chức năng buông lỏng quản lý không tham mưu thu hồi tiền ký quỹ.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ các vi phạm tại Dự án nhà máy điện gió Chơ Long do Công ty Cổ phần phong điện Chơ Long làm chủ đầu tư, công suất 155MW, tổng mức đầu tư 6.246 tỷ đồng, tiến độ từ quý III/2020 đến quý IV/2021 và dự án Nhà máy điện gió Yang Trung do Công ty Cổ phần phong điện Yang Trung thực hiện, công suất 145MW, tổng mức đầu tư 6.593 tỷ đồng, tiến độ từ quý IV/2020 đến quý IV/2021. Cả hai dự án này đều được thực hiện ở 3 xã của huyện Kông Chro.

Cánh đồng điện gió Chơ Long - Yang Trung. Ảnh: CTV

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu, khi UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, ông Nguyễn Nam Chung là đại diện pháp luật của 2 dự án, chủ đầu tư không có vốn góp chủ sở hữu tương đương 20% tổng mức đầu tư của từng dự án, người đại diện pháp luật có vi phạm về sử dụng đất và đã bị UBND tỉnh Hoà Bình xử lý năm 2020 (hành vi sử dụng đất không đúng mục đích như xây dựng cây xăng, siêu thị không phép), nhưng Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư (tháng 8/2020 cho cả 2 nhà máy) là thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định.

Ngoài ra, quá trình thực hiện 2 dự án còn để xảy ra một số vi phạm khác, đặc biệt là việc UBND tỉnh ban hành quyết định số 410 ngày 20/8/2020 cấp chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần phong điện Chơ Long thực hiện dự án, trong đó có 98.500m2 đất lâm nghiệp không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực tế Công ty Cổ phần phong điện Chơ Long đã thi công dự án điện gió trên đất quy hoạch lâm nghiệp trước khi chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm những hành vi bị cấm theo Điều 12, Luật Đất đai 2013 nhưng cơ quan chức năng của tỉnh đã buông lỏng quản lý, không phát hiện xử lý theo quy định.

Đối với Dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai do Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phong điện Gia Lai làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết định số 464 ngày 8/9/2020 tại xã Yang Trung, huyện Kông Chro, công suất 100MW, diện tích 47ha (đất có thời hạn 23ha và đất tạm thời 24ha).

Theo Thanh tra Chính phủ, Sở KH&ĐT không tổ chức thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 464 cấp chủ trương đầu tư trong khi chủ đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính là vi phạm quy định.

Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư không có xác nhận thuê đất, bàn giao đất với diện tích đất sử dụng tạm thời 26,5 ha đã triển khai khởi công xây dựng là vi phạm quy định.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm để xảy ra tồn tại, thiếu sót trên thuộc Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và các tổ chức cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc dự án chuyển nhượng cổ phần khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai, việc chủ đầu tư sử dụng lao động nước ngoài nhưng không báo cáo cơ quan chức năng, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, việc bồi thường, hỗ trợ trước khi cho thuê đất thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định, tránh tình trạng khiếu kiện phức tạp, xác định, thu hồi tiền ký quỹ và xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trên.

Quá trình xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

