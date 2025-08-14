Thêm vụ sạt lở đất gây chết người ở Đà Lạt, cần rà soát, giám sát chặt chẽ khu vực có nguy cơ sạt lở

Liên quan đến vụ sạt lở đất làm 2 người chết tại quán cà phê Tây Hồ trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, ngày 14/8, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ những vi phạm (nếu có). Vụ việc đã tiếp tục dấy lên lo ngại về những khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn các phường thuộc TP. Đà Lạt cũ.

Theo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, vị trí bị sạt lở là bờ taluy tại quán cà phê Tây Hồ ở hẻm 108, đường Hùng Vương thuộc khu đất nhà ông Nguyễn Đình An có từ khoảng năm 2015.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 người tử vong tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Vụ sạt lở đất đã khiến cho 2 người tử vong, nạn nhân là NTDQ và DTN (đều sinh năm 2009, tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn TP. Đà Lạt cũ (nay là các phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt) có nhiều địa điểm, nhà ở, quán cà phê xây dựng trên các triền đồi có độ dốc lớn. Việc này cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào những thời điểm xuất hiện mưa lớn kéo dài, làm cho kết cấu đất bị phá vỡ.

Khu vực sạt lở là nơi có chênh lệch giữa taluy âm/dương cao.

Gần khu vực xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 người chết vừa qua, một người dân cho phóng viên biết, khu vực này trước đây được dùng để trồng rau màu của một người dân. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trước, địa điểm này được cải tạo, làm thành khu vực để kinh doanh cà phê, phục vụ du khách. Vào chiều ngày xảy ra sự việc, nhân viên của quán cà phê đã gọi 2 nạn nhân lên phía trên vì trời mưa to. Tuy nhiên, 2 nạn nhân chưa kịp di chuyển lên phía trên thì xảy ra vụ sạt lở đất.

Nhiều người sống tại TP. Đà Lạt cũ chắc chắn chưa quên vụ sạt lở bờ taluy cao hàng chục mét vào rạng sáng ngày 29/3/2023, tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP.Đà Lạt cũ) khiến 2 người thiệt mạng. Ngoài ra, vụ sạt lở còn làm sập 1 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị nghiêng, 2 ngôi nhà bị vỡ tường.

Vụ sạt lở vào năm 2023 cũng khiến 2 người tử vong.

Đánh giá sơ bộ của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (cũ), nguyên nhân sơ bộ của vụ sạt lở do thời gian gần đây tại khu vực TP. Đà Lạt mưa liên tục, lưu lượng mưa lớn. Đồng thời, chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công, lượng nước lớn thấm xuống đất lớn cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên taluy, gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sụp đổ công trình.

Có thể nói, các vụ sạt lở trên đều xảy ra ở các khu vực có địa hình dốc, chênh lệch taluy âm/dương cao, việc xây dựng có thể chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến xảy ra sự việc đáng tiếc. Vì vậy, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra, làm rõ tính pháp lý cũng như đảm bảo các quy định của pháp luật trong trật tự xây dựng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường xảy ra vụ sạt lở đất.

Cũng từ vụ sạt lở đất chiều ngày 12/8, mới đây, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bị động trong công tác phòng, chống thiên tai. Chủ động rà soát, nắm chắc các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, sạt trượt công trình để nếu có thiên tai xảy ra thì sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, con người.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê và theo dõi, giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng vị trí, địa điểm, khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn. Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, sạt lở.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý về hoạt động san gạt tạo mặt bằng, xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Không để người dân xây dựng công trình trái phép tại các vị trí, khu vực sườn dốc, taluy âm/dương cao không đảm bảo an toàn và lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối.