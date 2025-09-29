Trưa 29/9, trung tá Trần Tuấn Dũng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết qua phối hợp với công an, chính quyền địa phương và gia đình, đã xác định thi thể trôi dạt vào bờ biển xã Cửa Tùng là Nguyễn Văn C (16 tuổi, trú thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Mẹ của cháu Nguyễn Văn C đau đớn khi mất con. Ảnh: V.S.H

Theo gia đình cháu C, chiều 26/9, cháu C rời khỏi nhà, gia đình không liên lạc được. Gia đình và chính quyền địa phương đã tìm kiếm cháu C nhiều ngày nay. Qua trích xuất camera được biết tối 26/9, C có đi ngang qua cầu Hiền Lương, theo hướng Bắc – Nam.

Những ngày qua, gia đình vẫn cầu mong tìm được cháu C nhưng đến nay phát hiện đã tử vong.

Được biết, C là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ C làm nông, thuộc diện khó khăn.

Ngôi nhà của Nguyễn Văn C sinh sống. Ảnh: V.S.H.

Sau khi biết thông tin C qua đời, nhiều nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã kêu gọi, quyên góp hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Hiện nguyên nhân C tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Thi thể của Nguyễn Văn C được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BPQT.

Trước đó, lúc 6h15 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể của C dạt vào bờ biển, nằm giữa bờ kè trụ sở Đồn Biên phòng Cửa Tùng với nhà hàng Eo Biển Xanh (xã Cửa Tùng). Thi thể của C không nguyên vẹn, mặc áo đen, quần sọc màu cà phê.