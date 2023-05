Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hỗ trợ gia đình 2 cháu bé đuối nước thương tâm tại huyện Ba Chẽ số tiền 20 triệu đồng.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi hỗ trợ gia đình 2 cháu bé đuối nước thương tâm. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh

Cụ thể, sáng 30/5, Thượng tá Nguyễn Hùng Cường - Trưởng Công an huyện Ba Chẽ thừa ủy nhiệm của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao 20 triệu đồng cho gia đình hai cháu bé đuối nước tử vong tại xã Thanh Sơn. Đồng thời, Thượng tá Cường cũng trao kinh phí hỗ trợ của Công an huyện Ba Chẽ cho gia đình hai cháu bé để động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 29/5, cháu N.M.Đ (SN 2017) và N.M.K (SN 2019) dắt nhau đi tắm ở vũng khe, cách nhà khoảng 100m, sau đó bị đuối nước. Khi gia đình và các lực lượng chức năng tìm thấy hai cháu đã tiến hành sơ cứu, đồng thời thông báo Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ cấp cứu, nhưng các cháu đã không qua khỏi.



Lãnh đạo huyện Ba Chẽ động viên, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ chính sách của tỉnh, của huyện cho gia đình hai cháu bé đuối nước tử vong. Ảnh: Cổng thông tin huyện Ba Chẽ

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm tại xã Thanh Sơn, tối 29/5, Đoàn công tác của huyện Ba Chẽ gồm Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã đến chia buồn và trao số tiền hỗ trợ chính sách của tỉnh, của huyện cho gia đình hai cháu.