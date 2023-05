Ngày 19/3, trao đổi với PV Dân Việt, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận vừa ký quyết định số 2277/QĐ-CAT-PX01 ngày 18/5 về việc giao nhân sự phụ trách đơn vị.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giao Đại úy Trần Vũ Hà - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Công an phường Bãi Cháy phụ trách Công an phường Bãi Cháy trong thời gian tạm đình chỉ công tác Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy và đến khi có Quyết định khác về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giao Phó Trưởng Công an phường Bãi Cháy phụ trách Công an phường Bãi Cháy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, nhưDân Việt đã đưa tin sáng 18/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video về việc một người đàn ông tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy dọa đánh người dân.

Trong video này, người đàn ông mặc quần đen, áo trắng có biểu hiện say rượu, dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để lăng mạ và dọa đánh một người mặc quần áo cộc. Không những thế, người đàn ông mặc quần đen, áo trắng này còn tự xưng “Tao là Trưởng Công an phường Bãi Cháy". Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, video này đã gây xôn xao dư luận.

Xác nhận với PV Dân Việt vào sáng 18/5, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, người đàn ông trong video lan truyền trên mạng xã hội đúng là Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy.

CLIP: Trưởng Công an phường Bãi Cháy dọa đánh người. Nguồn: Quảng Ninh 24h.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 17/5, tại đường Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Hạ Long đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định, vào thời điểm trên đã xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô BKS 14A - 707.87 với ô tô BKS 14A - 506.98 do Trung tá Nguyễn Thành Nam điều khiển. Vụ va chạm khiến 2 ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Tuy vụ việc không xảy ra thiệt hại về người nhưng vì thiếu kiềm chế nên Trung tá Nguyễn Thành Nam đã không giữ được bình tĩnh và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.