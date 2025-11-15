Thở cùng tranh trừu tượng của Bùi Chát

Từ ngày 14-20/11, tại Không gian TAA, 29 đường 103-TML, phường Cát Lái, TP.HCM diễn ra triển lãm tranh Cụ tượng của Bùi Chát.

Tranh của Bùi Chát tại triển lãm. Ảnh: NVCC

10 năm cầm cọ, Cụ tượng (cụ thể hóa những trừu tượng) đánh dấu giai đoạn chín muồi trong hành trình hội họa của Bùi Chát.

Anh lý giải :“Tôi không trừu tượng hóa thế giới. Khi vẽ, tôi chỉ cụ thể hóa những trừu tượng vốn có sẵn trong tôi. Tranh, với tôi, không để minh họa cho ý tưởng, cũng không để trang trí. Nó là nhật ký, nhưng thay vì chữ, tôi dùng màu sắc”.

Theo Bùi Chát, người ta thường bảo tranh trừu tượng khó hiểu, nhưng thực ra "cái khó hiểu nhất là chính con người, là cái hỗn mang không dừng trong ta. Tranh ít ra còn hiện diện, còn nhìn thấy, còn chạm vào được".



Các tác phẩm trong “Cụ tượng” được sáng tác từ năm 2019 đến nay. Trên chất liệu sơn dầu và oilstick, Bùi Chát thử nghiệm nhiều cách xử lý như vẽ khô, vẽ ướt, phủ lớp dày, kéo loãng, thậm chí để các vệt sơn chảy tràn hoặc cào xước trực tiếp lên toan.

Ở đây, sơn dầu không còn là công cụ để tạo hình mà trở thành phương tiện để giữ lại vết tích của cảm xúc. Mỗi lớp sơn, mỗi đường cọ đều ghi lại quá trình họa sĩ đối thoại với chính mình.

Bùi Chát gọi đó là những “điểm dừng tạm thời của cái vô tận” – nơi khối hỗn độn bên trong được cụ thể hóa trong giây phút, rồi tiếp tục biến đổi.

Trước triển lãm này, Bùi Chát từng được giới phê bình biết đến với khái niệm “hội họa tình huống” (Solverism) – một lối vẽ xuất phát trực tiếp từ trạng thái tâm lý, không phác thảo, không kịch bản, không chuẩn bị trước.

Cụ tượng tiếp nối tinh thần đó, nhưng đi xa hơn. Ở đây, hành động vẽ trở thành một dạng thiền nội tâm, nơi người nghệ sĩ không cố kiểm soát mà để cho cảm xúc tự vận hành, tự xuất hiện.

Nhưng dù biểu hiện hay trừu tượng, tinh thần chung vẫn là sự trung thành với khoảnh khắc. Không có bức nào được sửa chữa để “đẹp hơn”. Mỗi tác phẩm đều giữ nguyên dấu vết đầu tiên – cái run tay, vệt lệch, lớp màu chưa khô – như chứng tích của sự sống.

Triển lãm được dàn dựng tối giản, tạo cảm giác như bước vào một căn phòng hơi thở. Từng bức tranh được bố trí cách nhau vừa đủ để người xem có thể đứng lặng, đối diện với chúng như đối diện với chính mình.

Trong bối cảnh mỹ thuật Việt Nam đương đại đang chia hai hướng, một bên là nghệ thuật hướng về thị trường, chú trọng hình thức và thị hiếu, bên còn lại là nghệ thuật ý niệm, thiên về diễn giải lý thuyết, “Cụ tượng” của Bùi Chát chọn con đường thứ ba – hội họa như một hành vi sống.

Ở đó, nghệ thuật không còn là công cụ để biểu đạt, mà là phương tiện để tồn tại và giữ nhịp thở.



Họa sĩ Ngô Lực nhận định: “Giữa một đời sống nghệ thuật đang dần rơi vào quán tính - nơi nhiều người tự lặp lại chính mình trong sự an toàn, Bùi Chát xuất hiện như một kẻ dám phá vỡ vòng tròn ấy.

Anh không chỉ sáng tác, anh đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của sáng tạo. Mỗi tác phẩm, mỗi giai đoạn, đều là một bước thử nghiệm, một hành trình tìm lại tự do trong nghệ thuật.

Điều khiến tôi trân trọng Bùi Chát là ở tinh thần biến đổi không ngừng - sự can đảm dám khác, dám bước ra khỏi giới hạn để tự định nghĩa lại mình”.

Họa sĩ Bùi Chát

Những triển lãm tiêu biểu của Bùi Chát: Improvisation (7/2022), Những tình huống mới (12/2022), Tranh cùng khổ (3/2023), Bước xuống cầu thang (4/2023), Ok Fine (10/2023), Vùng lụa (3/2024), Những hiện diện vô hình (4/2024), Xổ hết đón Tết (1/2025), Đang trôi (7/2025).



