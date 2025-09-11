Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cử sĩ quan sang học tại Học viện Khoa học Quân sự của Việt Nam

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón ngài Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sau khi dự lễ chào cờ và duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu với Bộ trưởng Yasar Guler về một số hình ảnh ghi nhận sự hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, gồm việc đoàn quân đội Việt Nam sang nước bạn tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất lịch sử năm 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Yasar Guler duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Hội đàm giữa hai bên, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh, đây là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng được lãnh đạo hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023.

Quá trình Hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì Chính sách Quốc phòng “bốn không”.

Bộ trưởng Yasar Guler gặp mặt các tướng lĩnh, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, Bộ Quốc phòng hai nước đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp; đào tạo; công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự...

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu với Bộ trưởng Yasar Guler một số hình ảnh về hợp tác giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả một số nội dung gồm duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hai nước cũng cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực khác như hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, công binh, rà phá bom mìn.

Lãnh đạo, sĩ quan Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Yasar Guler cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xin chia sẻ với những tổn thất và mất mát của Việt Nam do thiên tai gây ra đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ vài tháng 11/2023 đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Ngài Yasar Guler cũng tin tưởng chuyến thăm lần này của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, ngài Yasar Guler cho hay lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cử một sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng và sẽ tiếp tục cử các sĩ quan sang học Tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự. Phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẵn sàng nhận các học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại nước này.

Trước đó, đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đến chào xã giao Chủ tịch nước.