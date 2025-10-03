Thỏa thuận tài sản sau ly hôn của Nicole Kidman

Nicole Kidman và Keith Urban ly hôn sau 19 năm, chia đều tài sản và thời gian nuôi con

Nicole Kidman và Keith Urban chính thức đệ đơn ly hôn vào ngày 30/9 tại Nashville, bang Tennessee, sau 19 năm chung sống, với thỏa thuận không tranh chấp tài sản và chia sẻ việc chăm sóc hai con gái.

Đồng thuận ly hôn, không tranh chấp tài chính

Theo đơn ly hôn được Nicole Kidman gửi lên tòa án Quận Davidson, hai người ly thân từ cùng ngày nộp đơn, lý do được nêu là “những khác biệt không thể hòa hợp”. Trong hồ sơ gửi tòa, cả hai đã thống nhất về một bản thỏa thuận giải thể hôn nhân và kế hoạch nuôi con, chỉ còn chờ thẩm phán phê duyệt.

Nicole Kidman là người chăm sóc chính của hai con gái, Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (15 tuổi). Theo kế hoạch, các con ở cùng mẹ 306 ngày mỗi năm, còn Keith Urban có 59 ngày. Cụ thể, Keith sẽ chăm con từ 10 giờ sáng thứ bảy đến 18 giờ chủ nhật, hai tuần một lần. Ngoài ra, anh có thời gian cùng con vào Ngày của Cha, một nửa lễ Tạ ơn, một nửa kỳ nghỉ Giáng Sinh trong các năm chẵn và lễ Phục sinh vào các năm lẻ. Ngược lại, Nicole Kidman sẽ có Giáng Sinh năm lẻ, lễ Phục sinh năm chẵn, Ngày của Mẹ và kỳ nghỉ xuân của con vào các năm chẵn.



Nicole Kidman và Keith Urban cùng tham gia hội thảo về nuôi dạy con trong vòng 60 ngày kể từ khi đệ đơn. Cả hai cam kết không được nói xấu nhau hay các thành viên trong gia đình trước mặt con. Họ đồng ý cùng khuyến khích các con yêu thương và giữ mối quan hệ tích cực với cả hai bên. Trong các quyết định lớn liên quan đến con cái, nếu không đạt được đồng thuận, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Nicole Kidman.

Dù cả hai thống nhất không nhận trợ cấp nuôi con hằng tháng, Keith Urban sẽ thanh toán các chi phí như tiền thuê bảo mẫu, học phí trường tư, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động ngoại khóa đến khi con trưởng thành. Khi con sống cùng bố, Keith sẽ tự chi trả sinh hoạt phí.

Trong đơn, hai nghệ sĩ cho biết thu nhập mỗi người đều trên 100.000 USD mỗi tháng và không cần trợ cấp từ người kia sau ly hôn. Các con tiếp tục sống tại Nashville, nơi gia đình định cư từ năm 2007.

Chia đều tài sản nhưng giữ riêng thu nhập và đầu tư cá nhân

Cặp đôi xác định không sở hữu chung bất động sản hoặc tài sản đứng tên đồng sở hữu. Các tài sản của mỗi người, gồm xe cộ, bản quyền tác phẩm nghệ thuật và các khoản lợi nhuận, sẽ được giữ nguyên theo tên đăng ký. Những đồ đạc trong nhà như nội thất, thiết bị gia dụng sẽ được phân chia theo thỏa thuận tự nguyện của hai bên.

Cả Nicole Kidman và Keith Urban đều sở hữu tài khoản ngân hàng và danh mục đầu tư riêng. Theo luật sư Marilyn Chinitz, người không tham gia vụ ly hôn nhưng có chuyên môn về luật gia đình, việc phân chia này cho thấy họ tách biệt tài chính từ đầu cuộc hôn nhân. Mỗi người chịu trách nhiệm hoàn toàn với nợ cá nhân, đồng thời hưởng các ưu đãi tài chính, điểm tích lũy từ các dịch vụ như thẻ tín dụng, máy bay, khách sạn theo quyền sở hữu của mình.

Ngoài ra, phần lớn tài sản có giá trị đều được giữ thông qua các công ty trách nhiệm hữu hạn, quỹ tín thác hoặc pháp nhân khác. Những thỏa thuận điều hành của các đơn vị này cũng xác định rõ quyền sở hữu của từng người và loại trừ quyền khiếu nại tài sản từ phía còn lại.

Theo The Guardian, Nicole Kidman và Keith Urban đã chuẩn bị cho vụ ly hôn ít nhất một tháng trước khi chính thức nộp đơn. Hai người ký kế hoạch nuôi con vào ngày 29/8 và 6/9. Tin đồn về việc họ ly thân bắt đầu rộ lên từ mùa hè. Một số nguồn tin cho biết Nicole từng cố gắng giữ gìn hôn nhân nhưng bất thành. Daily Mail cho rằng Keith đang hẹn hò một phụ nữ trẻ trong giới âm nhạc, song người thân của Keith cho biết anh chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm nào.

Ngày 1/10, Nicole Kidman xuất hiện lần đầu sau thông tin ly hôn. Cô đi cùng em gái Antonia gần biệt thự bốn triệu USD ở Nashville, nơi cô và Keith từng chung sống.

Nicole Kidman sinh năm 1967 tại Hawaii, là con của một gia đình gốc Australia. Trong sự nghiệp, cô nhận 258 đề cử, giành 111 giải thưởng, trong đó có một giải Oscar và năm Quả Cầu Vàng. Trước khi kết hôn với Keith Urban, Nicole từng có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise và ly hôn vào năm 2001.

Keith Urban, cũng sinh năm 1967, là ca sĩ nhạc đồng quê và nghệ sĩ guitar người Australia. Anh từng giành bốn giải Grammy và nhiều giải thưởng khác. Sau 19 năm bên nhau, hai nghệ sĩ chọn chia tay trong hòa bình, giữ sự tôn trọng và đồng thuận vì lợi ích của con cái và quyền riêng tư cá nhân.