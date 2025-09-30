Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thoát nguy kịch nhờ được sơ cứu, cấp cứu kịp thời tại cộng đồng

Diệu Linh Thứ ba, ngày 30/09/2025 07:09 GMT+7
Một bệnh nhân bị đuối nước và 1 người bị sốc phản vệ do ong đốt đã được sơ cứu, cấp cứu đúng cách nên đã có cơ hội sống sót.
Tin từ Trung tâm y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, vừa qua, Trung tâm vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nguy kịch do các tai nạn từ cộng đồng, trong đó có 1 bệnh nhân bị đuối nước và 1 bệnh nhân bị ong đốt gây sốc phản vệ.

Đáng mừng, 2 bệnh nhân này được sơ cứu thành công tại cộng đồng nên khi đến Trung tâm Y tế Cẩm Khê vẫn còn đủ thời gian để các bác sĩ tiếp tục cứu chữa và chữa khỏi.

Trường hợp thứ nhất là bé D.A. (5 tuổi), trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trong lúc vui chơi tại huyện Cẩm Khê, bé không may bị đuối nước. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, bé trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân tím tái.

Ngay lập tức, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) cùng bố của bé đã thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt tại chỗ. Sau khoảng hai phút cấp cứu tích cực, bé có dấu hiệu hồi tỉnh, bật khóc trở lại. Gia đình lập tức đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê để tiếp tục điều trị.

Tại thời điểm nhập viện, bé D.A. tỉnh táo, thở khó nhẹ, môi tím nhẹ, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau khi được theo dõi và loại trừ các biến chứng liên quan đến đuối nước, bé được điều trị nội trú. Khi tình trạng sức khỏe đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng, gia đình xin chuyển về địa phương để tiếp tục theo dõi.

Người bị ong đốt nếu không được xử trí đúng cách, có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Trường hợp thứ hai là chị Đ.L. (42 tuổi), trú tại xã Điêu Lương, bị ong vò vẽ đốt dẫn đến phản ứng dị ứng nặng. Chị xuất hiện các triệu chứng nổi ban đỏ toàn thân, khó thở, đau bụng. Ngay khi đến Trạm Y tế xã Điêu Lương, chị được chẩn đoán bị phản vệ mức độ nặng.

Các y bác sĩ tại trạm đã kịp thời tiêm Adrenalin và xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ phản vệ. Nhờ sự can thiệp nhanh chóng và đúng cách, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch trước khi được chuyển đến bệnh viện điều trị. Sau bảy ngày điều trị tích cực, chị L. đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Bác sĩ Hà Huy Mến - Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo (Trung tâm Y tế Cẩm Khê) cho biết: Cả hai trường hợp đều có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đối với đuối nước, khi nạn nhân ngừng tim, ngừng thở, người cấp cứu không được xốc vác, dốc ngược nạn nhân lên vai chạy mà cần tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) ngay, bởi nếu tim ngừng đập quá 5 phút, tế bào não sẽ bị tổn thương không thể phục hồi do thiếu oxy, có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng nặng nề.

"Ép tim, thổi ngạt là biện pháp duy nhất cứu sống bệnh nhân bị đuối nước", bác sĩ Mến nhấn mạnh.

Đối với phản vệ nặng do ong đốt, bác sĩ Mến cũng nhấn mạnh cần phải cấp cứu ngay. Nọc ong khiến cơ thể giải phóng hàng loạt chất trung gian như histamin, leukotrienes, prostaglandins, gây giãn mạch, tăng thấm thành mạch, co thắt phế quản, phù nề, tụt huyết áp và khó thở.

Nếu không được xử trí đúng cách, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

"Dù biểu hiện ban đầu ở cả hai bệnh nhân đều rất nghiêm trọng, nhưng nhờ được sơ cứu và cấp cứu đúng cách ngay từ cộng đồng, các nạn nhân đã vượt qua tình trạng nguy hiểm.

Đây là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của kiến thức và kỹ năng sơ cứu ban đầu trong việc bảo vệ tính mạng và giảm thiểu tổn thương cho người gặp nạn", bác sĩ Mến nhấn mạnh.

