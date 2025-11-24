Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Đồng thuận cao nhưng nỗi lo về mức giá đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành

2 dự án giao thông trọng điểm là Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và Vành đai 4 đang được các địa phương khẩn trương thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Người dân ủng hộ, nhưng đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư vẫn khiến nhiều hộ lo lắng.

Trong đó, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài hơn 100km, cần thu hồi gần 941ha đất liên quan đến khoảng 4.285 thửa và 2.200 hộ dân.

Ngày 24/11, UBND xã Đồng Tâm phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Đồng Phú tổ chức phát động đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành đoạn đi qua xã Đồng Tâm. Ảnh: P.L

Đây là khối lượng công việc khổng lồ và áp lực về tiến độ. Tỉnh Đồng Nai đã phát động chiến dịch 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng với mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối năm 2025.

Xã Đồng Tâm là địa phương có diện tích đất thu hồi lớn nhất tỉnh. Dự án đi qua gần 20km, với khoảng 163ha đất cần thu hồi.

Nhờ thực hiện tốt công tác vận động, đến nay, xã đã ban hành thông báo thu hồi 1.030 thửa đất, đạt 100% kế hoạch.

Tổng cộng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 62,6ha với tổng số tiền 74,9 tỷ đồng, đạt 38,4% tiến độ.

Ông Nguyễn Chí Thường - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, các chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được giải quyết đúng, đủ và công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận cao của người dân. Nhiều hộ dân đồng lòng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm.

Người dân xã Đồng Tâm cắt vườn cao su để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành. Ảnh: B.P

Tuy nhiên, tại một số khu vực khác như khu phố Tiến Hưng 6, phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai), nơi có trên 200 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, chủ yếu là đất ở và nhà kiên cố, người dân đang bày tỏ sự băn khoăn khi đơn giá đền bù được thông báo khá thấp so với kỳ vọng.

Điển hình là trường hợp gia đình ông Lê Văn Cảnh. Mảnh đất 2 mặt tiền rộng gần 500m² của gia đình anh (gồm 100m² thổ cư và ngôi nhà 2 tầng kiên cố) dự kiến chỉ được đền bù, hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ đồng (trong đó đất được đền bù 351 triệu đồng).

Ông Cảnh chia sẻ, theo dự thảo phương án đền bù, giá bồi thường như thế là quá thấp. Với số tiền nhận được, ông chỉ có thể mua lại một lô đất nhỏ hơn nhưng không đủ tiền làm nhà.

Hiện trạng nhà của ông Lê Văn Cảnh ở phường Bình Phước. Ảnh: PV

Trường hợp tương tự cũng ở cùng khu phố là gia đình chị Phan Thị Thi. Mảnh đất của bà Thi rộng 20m x 42m, trong đó có 200m² thổ cư nhưng chỉ được đền bù khoảng 350 triệu đồng.

Theo bà Võ Huỳnh Minh Trí – Bí thư Chi bộ khu phố Tiến Hưng 6 (phường Bình Phước), nhìn chung, các hộ dân đều đồng tình với dự án nhưng mong muốn cơ quan chức năng xem xét, khảo sát lại và áp giá đền bù sát với giá thị trường hiện tại, tương xứng với cuộc sống ban đầu của người dân, tránh thiệt thòi cho những hộ bị ảnh hưởng.

“Người dân cũng kiến nghị tạo điều kiện về kinh tế để bà con được bố trí khu tái định cư, sớm ổn định cuộc sống sau khi mất nhà, mất đất”, bà Trí cho biết.

Nhu cầu giá đền bù giải phóng mặt bằng thỏa đáng và tái định cư hoàn chỉnh đường vành đai 4

Đường Vành đai 4 là tuyến đường dài nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Đông Nam Bộ, với toàn tuyến dài khoảng 207km và tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, dự án đi qua 9 xã với chiều dài hơn 46km.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Hiện dự án Thành phần 1-2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) đã hoàn thành bước lấy ý kiến người dân.

Giữa tháng 11 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với 9 xã nói trên tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về dự án thành phần 1-2. Đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận cao, nhận định công trình khi hoàn thành sẽ mang lại tác động tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đường Vành đai 4 là tuyến đường dài nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong số các ý kiến đóng góp, các vấn đề về quyền lợi hợp pháp và việc ổn định sinh kế được đặt lên hàng đầu. Ông Vũ Ngọc Trừu ở xã Trảng Bom bày tỏ mong muốn được cung cấp đầy đủ thông tin về đường gom, đường bên; đồng thời đề nghị việc bồi thường đất, cây trồng, vật nuôi và công trình xây dựng phải công khai, minh bạch, thỏa đáng nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan ngụ xã Trảng Bom yêu cầu dự án cần đảm bảo lối đi cho các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường, tránh tình trạng đất canh tác bị cắt làm đôi mà không bố trí lối đi phù hợp như một số dự án trước đây.

Tại xã Bình An, nhiều hộ dân kiến nghị làm rõ thời gian đền bù, điều kiện hỗ trợ tái định cư và vị trí bố trí tái định cư.

Nhiều người dân cũng đề nghị giá bồi thường phải sát với giá thị trường và khu tái định cư phải hoàn thiện hạ tầng trước khi thu hồi đất, để tránh việc người dân phải đi thuê trọ, gây xáo trộn cuộc sống.

Ngoài ra, người dân xã Xuân Quế cũng yêu cầu chú trọng hệ thống thoát nước ở các tuyến đường gom, đường bên để tránh ngập nước và xuống cấp sau khi hoàn thành.