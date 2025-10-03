Thủ tướng Ba Lan có hành động lạ chỉ vào đầu và tim khi nói về Nga so với châu Âu

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh Reuters

Ông đưa ra nhận xét này tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (ECC) ở Copenhagen hôm thứ Năm, khi thảo luận về sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.

“Ưu điểm duy nhất của người Nga chính là tâm lý của họ, ở đây và ở đây", ông Tusk nói, đồng thời chỉ vào đầu và trái tim mình.

“Ý tôi là, họ sẵn sàng chiến đấu. Họ sẵn sàng hy sinh. Họ sẵn sàng chịu đựng”, ông nói thêm.

Thủ tướng Tusk lập luận rằng, so với “lợi thế tâm lý” của người Nga, các chính phủ phương Tây “không đủ quyết đoán, không đủ kiên quyết”.

Ông cảnh báo rằng nếu Nga đánh bại Ukraine, sau này họ có thể quay sang Đông Âu. "Nếu họ thắng Ukraine, trong tương lai đó sẽ là ngày tàn của đất nước tôi và của cả châu Âu. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó", ông nói.

Phát biểu tại phiên họp của Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định rằng Moscow không có kế hoạch tấn công các thành viên NATO, đồng thời gọi những chính trị gia tự nhận mình là "vô năng" hoặc có ý định đánh lạc hướng cử tri khỏi các vấn đề trong nước.

Ông Putin cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Nga chỉ là "hổ giấy", mô tả quân đội Nga là lực lượng nguy hiểm nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ổn định và đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía tây.

Tháng trước, Ba Lan cáo buộc Moscow xâm nhập bằng máy bay không người lái, trong khi Estonia cáo buộc ba máy bay chiến đấu của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong 12 phút. Nga bác bỏ cả hai cáo buộc này là vô căn cứ và cáo buộc hai nước này hiếu chiến.