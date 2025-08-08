Thủ tướng giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 7/8/2025.

Chính phủ tạm dừng quy hoạch Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 23/6/2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng vừa ký quyết định giải thể tổ chức phối hợp liên ngành "Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương", được thành lập theo Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.