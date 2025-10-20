Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Belarus thúc đẩy hợp tác đào tạo và khoa học quân sự

Xuân Huy Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:32 GMT+7
Tại hội đàm với Thiếu tướng Pavel Muraveiko sáng 20/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Belarus tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, hội thao quân sự và khoa học quân sự.
Sáng 20/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm với Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển. Hai nước đã nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus hồi tháng 5/2025, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Cộng hòa Belarus. Ảnh: Xuân Huy.

Hai bên đánh giá thời gian qua, hợp tác quốc phòng đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước, đạt nhiều kết quả tích cực trong trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự.

Tại Hội đàm, hai bên đã cùng nhau chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Xuân Huy.

ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam luôn kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Việt Nam cũng thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì Chính sách Quốc phòng "bốn không" vì lợi ích chung, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus. Ảnh: Xuân Huy.

Ông cũng đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, mở rộng hợp tác trong đào tạo, hội thao quân sự, khoa học quân sự và quân y; đồng thời ủng hộ, tham gia các Triển lãm quốc phòng quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Thiếu tướng Pavel Muraveiko đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; cho rằng hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus còn nhiều tiềm năng phát triển. Ông cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tạo điều kiện để quân nhân Belarus học tập tiếng Việt, góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Sau hội đàm, đoàn Belarus đã chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh buổi hội đàm tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: Xuân Huy.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Belarus có quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt phát triển tốt đẹp, trong đó quốc phòng là lĩnh vực quan trọng vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy triển khai các nội dung đã thống nhất, nhất là trong đào tạo, giao lưu, trao đổi đoàn và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân và Quân đội Belarus trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Để tri ân, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Tượng đài tình đoàn kết - hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (trong đó có các chuyên gia quân sự Belarus) tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thiếu tướng Pavel Muraveiko cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng song phương sẽ tiếp tục phát triển, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

