Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 (MATMO) ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương lục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bão số 11 MATMO mới nhất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 1 giờ sáng mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Dự báo mới nhất về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 11 (bão MATMO). Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ chiều mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên khu vực vùng núi phía Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Đến 1 giờ sáng mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Lúc này, bão suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.



Cảnh báo tác động của bão: đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật mạnh

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Cập nhật tin bão mới nhất về bão số 11 (bão MATMO), do tác động của bão số 11, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6- 8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều nay (5/10), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.

Chàng trai Gia Lai bỏ phố hoa lệ về quê trồng rau kiểu gì mà doanh thu 20 tỷ/năm , là "Nông dân Việt Nam xuất sắc"?

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm nay đến trưa ngày 06/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP.Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Đi vô một nhà máy hoành tráng ở Thanh Hóa thấy rót ra thứ nước màu cánh gián, đạt 5 sao OCOP, bán sang cả châu Âu

Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Bản tin mới nhất cũng cảnh báo từ đêm nay đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.