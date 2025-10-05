Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 14:30 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

+ aA -
Kiều Tâm Chủ nhật, ngày 05/10/2025 14:30 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km. Dự báo đến 1 giờ sáng mai, bão số 11 trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu dần.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 11 (bão MATMO)

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 (MATMO) ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương lục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bão số 11 MATMO mới nhất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 1 giờ sáng mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Dự báo mới nhất về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 11 (bão MATMO). Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ chiều mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên khu vực vùng núi phía Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Đến 1 giờ sáng mai (6/10), bão số 11 (bão MATMO) đã trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Lúc này, bão suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Cảnh báo tác động của bão: đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật mạnh

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Cập nhật tin bão mới nhất về bão số 11 (bão MATMO), do tác động của bão số 11, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6- 8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều nay (5/10), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.

Chàng trai Gia Lai bỏ phố hoa lệ về quê trồng rau kiểu gì mà doanh thu 20 tỷ/năm , là "Nông dân Việt Nam xuất sắc"?

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm nay đến trưa ngày 06/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP.Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Đi vô một nhà máy hoành tráng ở Thanh Hóa thấy rót ra thứ nước màu cánh gián, đạt 5 sao OCOP, bán sang cả châu Âu

Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Bản tin mới nhất cũng cảnh báo từ đêm nay đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tham khảo thêm

Vùng gạo nếp ngon nức tiếng, có đặc sản cốm Tú Lệ tan hoang sau lũ

Vùng gạo nếp ngon nức tiếng, có đặc sản cốm Tú Lệ tan hoang sau lũ

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Vùng đất Hưng Yên có món cháo cá bán ngoài chợ làng cổ mà xốn xang cả tổng

Vùng đất Hưng Yên có món cháo cá bán ngoài chợ làng cổ mà xốn xang cả tổng

Nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Tháp (sau sáp nhập Tiền Giang) có tuyến đường hoa đẹp như phim thế này đây, tha hồ chụp hình

Nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Tháp (sau sáp nhập Tiền Giang) có tuyến đường hoa đẹp như phim thế này đây, tha hồ chụp hình

Đi vô một nhà máy hoành tráng ở Thanh Hóa thấy rót ra thứ nước màu cánh gián, đạt 5 sao OCOP, bán sang cả châu Âu

Đi vô một nhà máy hoành tráng ở Thanh Hóa thấy rót ra thứ nước màu cánh gián, đạt 5 sao OCOP, bán sang cả châu Âu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Thắng cảnh Hang Câu, thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là tác phẩm “điêu khắc đá kỳ vĩ” của nước và sóng biển qua hàng triệu năm. Hang Câu có nhiều tiềm năng trong nghiên cứu khảo cổ, điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi tham quan đảo núi lửa Lý Sơn. Dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng công tác quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị của thắng cảnh này đang tồn tại nhiều bất cập.

Trồng xen “cây tiền tỷ” với “cây đẻ tiền bền vững”, hai cây cùng sống khỏe, "hòa thuận", dân Đắk Lắk đổi đời

Nhà nông
Trồng xen “cây tiền tỷ” với “cây đẻ tiền bền vững”, hai cây cùng sống khỏe, 'hòa thuận', dân Đắk Lắk đổi đời

Đồng Tháp sáp nhập Tiền Giang thành công, có thêm nhà cổ, lăng mộ Hoàng gia-khu mộ cổ đồ sộ của ông quan to nhà Nguyễn

Nhà nông
Đồng Tháp sáp nhập Tiền Giang thành công, có thêm nhà cổ, lăng mộ Hoàng gia-khu mộ cổ đồ sộ của ông quan to nhà Nguyễn

Sáng chế máy cấy lúa cả làng phục lăn, một người Hưng Yên được bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Sáng chế máy cấy lúa cả làng phục lăn, một người Hưng Yên được bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nuôi 1.000 con đặc sản vốn là động vật hoang dã ở Phú Thọ, hễ nói bán giống, bán thịt là hút hàng

Nhà nông
Nuôi 1.000 con đặc sản vốn là động vật hoang dã ở Phú Thọ, hễ nói bán giống, bán thịt là hút hàng

Đọc thêm

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý tiết lộ hành động trong đêm của Trấn Thành khiến cô nể phục
Văn hóa - Giải trí

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý tiết lộ hành động trong đêm của Trấn Thành khiến cô nể phục

Văn hóa - Giải trí

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ những kỷ niệm xúc động sau cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ với Trấn Thành khi chị còn làm phóng viên.

Lũ sông Cầu, sông Thương ở Bắc Ninh-đây là tin mới nhất, đắp một con trạch dài hơn 5,5km chống tràn ngăn nước tràn
Nhà nông

Lũ sông Cầu, sông Thương ở Bắc Ninh-đây là tin mới nhất, đắp một con trạch dài hơn 5,5km chống tràn ngăn nước tràn

Nhà nông

Tin mới nhất về lũ sông Cầu ở Bắc Ninh. Nước lũ vẫn đang cuồn cuộn đổ về khiến mực nước sông Thương, sông Cầu tại Bắc Ninh dâng cao, vượt kỷ lục nước lũ trước đây. Hàng nghìn quân, dân cùng các phương tiện máy móc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đắp một con trạch dài hơn 5,5km chống nước tràn...

Tạo lập trang trại trù phú, nông dân Phú Thọ hút du khách đến trải nghiệm hái dâu tây, nho chín
Nông thôn mới

Tạo lập trang trại trù phú, nông dân Phú Thọ hút du khách đến trải nghiệm hái dâu tây, nho chín

Nông thôn mới

Từ việc triển khai “nông nghiệp 4.0”, ở Phú Thọ đã xuất hiện những gương điển hình nông dân sản xuất giỏi, làm chủ công nghệ, biến những mảnh đất cằn thành trang trại trù phú. Đặc biệt, kết hợp làm nông với du lịch trải nghiệm, họ không những có thêm thu nhập mà còn góp phần làm đẹp quê hương.

Hai cổ phiếu bất động sản VHM - VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn sóng, VN-Index vượt đỉnh 1.700 điểm
Nhà đất

Hai cổ phiếu bất động sản VHM - VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn sóng, VN-Index vượt đỉnh 1.700 điểm

Nhà đất

Cặp đôi VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành tâm điểm phiên 9/10 khi đồng loạt bứt phá, kéo nhóm bất động sản tăng hơn 2% và giúp VN-Index vượt mốc lịch sử 1.700 điểm - “cửa ải tâm lý” của giới đầu tư.

122 tác phẩm xuất sắc lọt Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”
Văn hóa - Giải trí

122 tác phẩm xuất sắc lọt Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

Văn hóa - Giải trí

Chiều 9/10, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp báo thông tin về vòng Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba – năm 2025.

Đừng chỉ ăn củ vứt lá, loại rau này là 'vàng dinh dưỡng', giúp cải thiện thị lực, điều hòa khí huyết, ăn ngon
Gia đình

Đừng chỉ ăn củ vứt lá, loại rau này là "vàng dinh dưỡng", giúp cải thiện thị lực, điều hòa khí huyết, ăn ngon

Gia đình

Loại rau này dù rất bổ dưỡng nhưng thường bị vứt đi. Ít người biết dinh dưỡng của nó còn hơn cả củ, cải hiện thị lực, điều hòa khí huyết, giảm đau, dưỡng ruột.

Chủ khách sạn tặng thưởng cho các cặp đôi 'có tin vui' khi lưu trú
Xã hội

Chủ khách sạn tặng thưởng cho các cặp đôi "có tin vui" khi lưu trú

Xã hội

Nhằm cải thiện tỷ lệ sinh đang ở mức thấp ở đất nước mình, một doanh nhân Ba Lan tuyên bố sẽ tặng thưởng và tổ chức tiệc miễn phí cho những cặp đôi "có bầu" trong thời gian nghỉ tại khách sạn của mình.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10: Sức bật mới cho Việt Nam trong kỷ nguyên dữ liệu
Kinh tế

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10: Sức bật mới cho Việt Nam trong kỷ nguyên dữ liệu

Kinh tế

Cùng với Nghị quyết 57, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia được xem là hai trụ cột chiến lược thúc đẩy Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới – nơi tri thức, dữ liệu và công nghệ trở thành nền tảng của tăng trưởng bền vững.

Từ Bộ đôi Sinh lời đến Vũ trụ Sinh lời: VIB mở hành trình sinh lời không giới hạn cho người dùng
Kinh tế

Từ Bộ đôi Sinh lời đến Vũ trụ Sinh lời: VIB mở hành trình sinh lời không giới hạn cho người dùng

Kinh tế

Sử dụng Bộ đôi Sinh lời của Ngân hàng Quốc tế (VIB), bạn không chỉ nhận lợi ích kép đến 9,3% từ tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, mà còn bước vào Vũ trụ Sinh lời – nơi các lợi ích nối dài theo từng giao dịch, mọi hành vi tài chính của bạn đều có thể trở thành trải nghiệm sinh lời.

Lạng Sơn: Hành trình 2 ngày vượt lũ nghẹn ngào của thầy giáo về chịu tang mẹ
Xã hội

Lạng Sơn: Hành trình 2 ngày vượt lũ nghẹn ngào của thầy giáo về chịu tang mẹ

Xã hội

Chỉ dài gần 50km nhưng hành trình về chịu tang mẹ của thầy giáo Vũ Văn Cường ở xã Yên Bình kéo dài suốt 2 ngày giữa biển nước lũ ở Lạng Sơn. Câu chuyện là nỗi xót xa trước sự tàn khốc của thiên tai và là sự xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng.

Biên giới căng như dây đàn: NATO bàn phương án dùng vũ lực kiềm chế Nga
Thế giới

Biên giới căng như dây đàn: NATO bàn phương án dùng vũ lực kiềm chế Nga

Thế giới

Các đồng minh NATO đang thảo luận về khả năng có phản ứng cứng rắn hơn trước những hành động được cho là ngày càng khiêu khích của Nga đối với các nước thành viên Liên minh, bao gồm cả khả năng đáp trả quân sự. Các quốc gia giáp biên giới với Nga, được Pháp và Anh ủng hộ, đã khởi xướng các cuộc thảo luận này - theo Financial Times.

Bóng đá Malaysia trục xuất 7 cầu thủ nhập tịch?
Thể thao

Bóng đá Malaysia trục xuất 7 cầu thủ nhập tịch?

Thể thao

Ông Ramasamy Palanisamy đã bày tỏ quan điểm về vụ việc của LĐBĐ Malaysia. Theo đó ông cho rằng, nếu không thể kháng cáo, FAM cần trục xuất 7 cầu thủ nhập tịch gian dối.

Thương hiệu SHB khẳng định dấu ấn trên thị trường, ấn tượng trong lòng công chúng
Kinh tế

Thương hiệu SHB khẳng định dấu ấn trên thị trường, ấn tượng trong lòng công chúng

Kinh tế

Theo báo cáo mới công bố của Brand Finance Việt Nam, SHB đứng thứ 33 trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, khẳng định uy tín và sức mạnh thương hiệu cũng như năng lực tài chính vững mạnh của ngân hàng.

Bão số 11 gây hậu quả nghiêm trọng, Thủ tướng chỉ đạo cấp bách khắc phục hậu quả bão lũ
Nhà nông

Bão số 11 gây hậu quả nghiêm trọng, Thủ tướng chỉ đạo cấp bách khắc phục hậu quả bão lũ

Nhà nông

Trưa 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và đồng chỉ đạo cuộc họp.

Sự trùng hợp khó tin giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp “Hoa ban đỏ” với Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền “Mưa đỏ”
Văn hóa - Giải trí

Sự trùng hợp khó tin giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp “Hoa ban đỏ” với Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí

Dù cách nhau đến 51 tuổi nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền lại có những sự trùng hợp khó tin với Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp.

Myra Trần không được bất kỳ HLV nào chọn
Văn hóa - Giải trí

Myra Trần không được bất kỳ HLV nào chọn

Văn hóa - Giải trí

Myra Trần xác nhận cô vừa tham gia vòng giấu mặt của The Voice Mỹ. Song cô không được HLV nào bấm chọn.

Làng cổ ở Thái Bình, vì sao làng Việt cổ có tên Nôm là một từ độc âm rất khó giải thích ý nghĩa?
Nhà nông

Làng cổ ở Thái Bình, vì sao làng Việt cổ có tên Nôm là một từ độc âm rất khó giải thích ý nghĩa?

Nhà nông

So với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng thì Thái Bình vẫn được coi là vùng đất hình thành muộn hơn, nhưng cũng có khá nhiều làng Việt cổ có lịch sử hàng ngàn năm. Những làng cổ này thường có tên Nôm là những từ độc âm rất khó giải thích ý nghĩa. Hầu hết những từ đó không có nghĩa trong tiếng Việt hiện đại như: Bệ, Mụa, Dô, Sàng, Va, Nhội, Nấm, Nang, Nổ, Gọc..

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giảm mạnh, xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giảm mạnh, xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít

Kinh tế

Đúng như dự đoán của chuyên gia, doanh nghiệp đầu mối, giá xăng dầu hôm nay tại phiên điều hành định kỳ ngày 9/10 giảm rất mạnh theo đà giảm của giá dầu thô tuần trước.

Hà Nội: 2 tên trộm 'tuần tra' giữa đêm, bẻ hàng loạt cần gạt nước ô tô
Pháp luật

Hà Nội: 2 tên trộm "tuần tra" giữa đêm, bẻ hàng loạt cần gạt nước ô tô
4

Pháp luật

Một đoạn clip do người dân phường Hà Đông (TP.Hà Nội) ghi lại cảnh trộm cắp đang khiến cộng đồng mạng bức xúc. Trong video, 2 đối tượng lén lút "tuần tra" giữa đêm, ngang nhiên bẻ hàng loạt cần gạt nước ô tô đỗ ngay trước cửa nhà dân.

Tại sao quá liều siro ho lại nguy hiểm hơn bạn nghĩ?
Xã hội

Tại sao quá liều siro ho lại nguy hiểm hơn bạn nghĩ?

Xã hội

Dextromethorphan – thành phần hoạt chất trong nhiều loại siro ho không kê đơn – an toàn khi sử dụng đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, hoạt chất này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam
Đông Tây - Kim Cổ

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Đông Tây - Kim Cổ

Tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 là vũ khí quân sự hiện đại dành cho Hải quân Việt Nam. Sigma 9814 được trang bị với hệ thống vũ khí châu Âu và hàng loạt tên lửa mạnh.

Chi hơn 2.748 tỷ đồng cho cán bộ,công chức,viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy ở Nghệ An
Tin tức

Chi hơn 2.748 tỷ đồng cho cán bộ,công chức,viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy ở Nghệ An

Tin tức

Tỉnh Nghệ An sẽ hoàn tất giải quyết chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP trong ngày 10/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên

Thế giới

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tiến hành hội đàm cấp Nhà nước.

Trong một ngày, hồ thủy điện lớn ở Tuyên Quang nhận lệnh mở 2 cửa xả đáy, Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ đặc biệt lưu ý
Nhà nông

Trong một ngày, hồ thủy điện lớn ở Tuyên Quang nhận lệnh mở 2 cửa xả đáy, Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ đặc biệt lưu ý

Nhà nông

Vừa được lệnh mở một cửa đáy xả lũ vào 13h00 ngày hôm nay, 9/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang lại được lệnh mở thêm một cửa xả đáy thứ hai vào lúc 19h00 cùng ngày.

Vì sao bóng đá Malaysia 'bất chấp', nhập tịch trái phép các cầu thủ?
Thể thao

Vì sao bóng đá Malaysia "bất chấp", nhập tịch trái phép các cầu thủ?

Thể thao

ĐT Malaysia đã từng có cầu thủ nhập tịch hợp lệ trong quá khứ, cho tới khi scandal mới đây xảy ra làm rung chuyển bóng đá thế giới.

Capital Square - Kiến trúc biểu tượng bên bờ sông Hàn
Doanh nghiệp

Capital Square - Kiến trúc biểu tượng bên bờ sông Hàn

Doanh nghiệp

Lấy cảm hứng từ sông Hàn kiêu hãnh, từ âm nhạc và ánh sáng diệu kỳ, Capital Square được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Đà Nẵng, nơi hội tụ những chủ nhân tinh hoa có gu thẩm mỹ hiện đại, phong cách sống sang và sống chất.

Khai trương Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
Y tế

Khai trương Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Y tế

Bộ Y tế, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Vingroup vừa chính thức ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam tại đảo Phú Quốc. Với sự đầu tư bài bản và mô hình vận hành hiện đại, cơ sở được kỳ vọng sẽ rút ngắn “thời gian vàng” cứu người và nâng cao năng lực y tế quốc gia, đặc biệt tại các vùng du lịch trọng điểm và khu vực xa trung tâm y tế.

4 giải pháp công nghệ giúp Vinschool đạt giải “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025”
Giáo Dục

4 giải pháp công nghệ giúp Vinschool đạt giải “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025”

Giáo Dục

Nhờ triển khai chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI trong thiết kế chương trình, đánh giá giáo viên, kết nối thông tin và hỗ trợ tâm lý học đường, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục duy nhất được vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại giải thưởng Vietnam Digital Awards 2025 (VDA 2025) tổ chức ngày 8/10.

Từ bỡ ngỡ đến bản lĩnh: Hành trình 'level up' của tân sinh viên thế hệ Z
Giáo Dục

Từ bỡ ngỡ đến bản lĩnh: Hành trình "level up" của tân sinh viên thế hệ Z

Giáo Dục

Hầu hết tân sinh viên bước vào đại học đều háo hức về những tháng ngày rực rỡ, tươi đẹp, nhưng chỉ vài tuần sau đã bị thực tế cho nếm đủ combo “khai vị” cực gắt: cháy túi, kẹt xe và sốc với các môn học mới. Một hành trình trưởng thành không giáo trình nào dạy, nhưng ai cũng phải tự mình vượt qua để thật sự lớn lên.

Tập đoàn TTC: Doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới
Kinh tế

Tập đoàn TTC: Doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện 40 năm Đổi mới

Kinh tế

Tập đoàn TTC vừa được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, đại diện cho tầm vóc kinh tế, tinh thần tiên phong, khát vọng đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, cùng tâm thế sẵn sàng đồng hành với dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

4

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?

5

Gia đình có mẹ và con gái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Gia đình có mẹ và con gái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú