Như Dân Việt đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một nữ đối tượng làm giả giấy thông báo của Công an tỉnh để lừa 540 triệu đồng của người dân. Theo luật sư, "nữ quái" làm giả giấy tờ lừa “chạy suất” vào ngành công an ở Đắk Lắk có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh khác nhau theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.