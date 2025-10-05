Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu kháng cáo; tin mới vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong

Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:00 GMT+7
Ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu kháng cáo; thông tin mới vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Đồng Nai; các bị can bị bắt trong vụ Hoàng Hường đứng sau những công ty nào?... là những tin nóng 24 giờ qua.
Ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu kháng cáo

Ngày 4/10, TAND TP.HCM đã tiếp nhận đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa đảo 7 tỷ tiền chạy án của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu.

Theo đó, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Châu đã có thay nhận thức và không còn cho rằng mình bị oan.

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét đổi tội danh của mình.

vu-ca-si-quoc-khang-lua-7-ti-tien-chay-an-ba-chu-nha-thuoc-my-chau-khai-gi-tai-toa-1.jpg

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu tại phiên sơ thẩm. Nguồn: PLO

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 11/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu 17 năm tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo Lê Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam 8 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Kháng và bị cáo Nam hoàn trả lại 7 tỷ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3/2024. Kháng tự giới thiệu là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14/5/2024, Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TP.HCM) để tìm cách chạy án.

Dù Kháng không có khả năng giúp Thái Khắc Hoàng được tại ngoại nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để Châu tin tưởng và giao 7 tỷ đồng.

Cựu ca sĩ Quốc Kháng “nổ cháu” nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ lĩnh 18 năm tù

Nhận được tiền, Kháng đưa cho Nam số tiền 480 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, Kháng dùng để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Mỹ Châu kêu oan và cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo tội đưa hối lộ là không đúng. Bị cáo Châu cho rằng mình không phải chủ thể của tội danh này và bị cáo không đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn... bởi Kháng không có chức vụ, quyền hạn gì.

Đồng thời, bị cáo Châu khai mình đã chủ động tố giác tội phạm và đã chủ động tố cáo hành vi lừa đảo của Kháng và Nam.

Tuy nhiên, theo cấp sơ thẩm, căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của bị cáo Kháng cùng những người liên quan đã đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Cụ thể, bị cáo Châu bị cáo buộc có hành vi đưa tiền cho Kháng để Kháng nhờ người có thẩm quyền tác động, can thiệp giúp người em xã hội được tại ngoại. Khi Kháng không thực hiện theo yêu cầu, bị cáo Châu mới làm đơn tố cáo.

Vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Đồng Nai: Các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng cũ).

Nghi phạm gây án cùng súng bị camera ghi lại. Nguồn: NLĐO

3 người tử vong gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.). Hiện trường vụ án được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công các đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời, vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ quan công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan công an.

Các bị can bị bắt trong vụ Hoàng Hường đứng sau những công ty nào?

Ngày 4/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường, cùng nhiều người thân, cộng sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Hoàng Thị Hường bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: BCA.

Ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 62/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự, liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và nhiều công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, điều hành tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người có liên quan.

Hoàng Hường, từ hoạt động phòng khám trái phép, lùm xùm trên mạng xã hội đến vòng lao lý

Theo đó, Hoàng Thị Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, người điều hành toàn bộ hệ sinh thái Hoàng Hường, bị bắt tạm giam cùng Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha), Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B), Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) và Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B). Các bị can này bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong khi đang điều tiết giao thông

Sáng 4/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng không may bị tai nạn trong quá trình tham gia điều tiết giao thông trên quốc lộ và đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk tử vong.

Trước đó, vào tối 3/10, sau cơn mưa lớn, tuyến Quốc lộ 27 đoạn xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) bị ngập nước (đoạn km16 + 800, đối diện với trường cấp 3 Y Jut).

Để phân luồng giao thông, tránh bị ùn ứ trên tuyến, ông Lê Phước Toàn cùng một số cán bộ xã Dray Bhăng đã xuống đường điều tiết các phương tiện.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một xe ô tô tông trúng.

Sau đó, ông Toàn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông Toàn đã tử vong.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến bệnh viện động viên, chia sẻ với mất mát to lớn của gia đình ông Toàn.

Một nguồn tin của Dân Việt cho biết, sau khi gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong, tài xế ô tô liên quan vụ việc đã rời khỏi hiện trường. Theo nguồn tin, ô tô liên quan vụ tai nạn mang biển số: 47A-46.173.

Do đó, khi lực lượng CSGT đến hiện trường thì không làm việc được với tài xế; chưa xác định được tài xế có vi phạm nồng độ cồn hay không.

Về tốc độ của ô tô tại thời điểm gây tai nạn, nguồn tin cho biết tạm thời chưa xác định được vì khu vực không có camera phạt nguội. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ làm rõ vấn đề này.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Văn Phòng Cơ quan CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý, điều tra.

Theo một nguồn tin khác, thời điểm xảy ra tai nạn, ông Lê Phước Toàn bị ô tô tông trúng từ phía sau, văng xa điểm va chạm hơn 10m.

Nghi nổ bình gas gây sập mái ki ốt khiến nhiều người bị thương

Chiều 4/10 vừa xảy ra vụ nghi nổ bình gas ở một ki ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng. Theo thông tin ban đầu, có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tl.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 16h cùng ngày. Tại hiện trường, mái tôn ki ốt nghiêng đổ, nhiều vật dụng bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố đã điều 2 xe của đội khu vực 2 – phân đội Tiên Lãng cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

