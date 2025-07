Phẫn nộ hình ảnh cháu bé bị xích tay, chân bằng xích sắt và kéo lê bằng xe máy ở Hải Phòng

Theo đó, chiều 5/7 trên mạng Internet xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị xích cả tay lẫn chân bằng xích sắt, sau đó bị một người đàn ông điều khiển xe máy kéo lê. Trong clip, cháu bé phát ra những tiếng khóc đau đớn và được người dân khu vực giải cứu.

Cháu bé bị xích cả tay, chân bằng xích sắt và kéo lê trên đường bằng xe máy ở Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip.

Cũng trên hình ảnh được ghi lại được từ clip thì tay, chân của cháu bé đã bị tím bầm do bị xích và bị kéo lê trên đường.

Cháu bé bị xích cả tay, chân bằng xích sắt. Ảnh cắt từ clip.

Theo những người dân trong clip chứng kiến sự việc thì người xích cả tay, chân cháu bé và kéo lê cháu bé trên đường bằng xe máy là bố ruột của cháu.

Cũng theo clip thì có thể cháu bé gây ra lỗi lầm gì đó và bị người cha xích cả tay và chân.

Chiều 5/7, thông tin với PV Dân Việt, ông Trần Huy Kiên - Bí thư phường Bạch Đằng cho biết, phường Bạch Đằng đã nắm được sự việc và đã giao cho Công an phường Bạch Đằng xác minh, làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt giữ giang hồ Hạnh "Sự" - đàn em của Năm Cam

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự", 67 tuổi, trú phường Giảng Võ, quận Ba Đình (cũ), Hà Nội) cùng 4 người khác để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hạnh là một giang hồ cộm cán, từng có thời gian là đàn em của trùm giang hồ Năm Cam. Hạnh được xem là "đàn chị có số" trong giới giang hồ ở Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Dù đã gần 70 tuổi, Hạnh vẫn tiếp tục dính líu đến các hoạt động phạm tội.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, tháng 5/2019, vợ chồng ông N.B.Đ. ký hợp đồng đặt cọc với Hạnh, thỏa thuận chuyển nhượng một thửa đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (cũ), Hà Nội với giá 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thửa đất đang thế chấp tại ngân hàng từ năm 2011, nên việc chuyển nhượng không thể thực hiện.

Do đó, Hạnh nhiều lần yêu cầu ông Đ. trả lại tiền. Tháng 6/2025, bà ta đến văn phòng công ty của ông Đ., ép buộc ông phải trả trước 20 tỷ đồng nhưng bị từ chối do "chưa có tiền".

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "Sự". Ảnh: CACC.

Tối 1/7 đến sáng 3/7, Hạnh cùng Trần Ngọc Tùng (54 tuổi, trú quận Ba Đình - cũ), Trần Anh Trang, Trần Anh Thư (con gái Tùng) và Đỗ Hải Long (con Thư) đã tới văn phòng công ty ông Đ., ăn ngủ tại chỗ và canh giữ không cho ông rời khỏi trụ sở. Hành vi nhằm gây sức ép buộc ông Đ. phải trả tiền.

Cùng ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP.Hà Nội thông báo ai là bị hại trong các vụ việc liên quan Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh "Sự"), đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội, số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; điều tra viên Vũ Hồng Linh, số điện thoại 0985.820.330.

Giết người do va chạm ghe trên sông

Chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Sịl (SN 1995, nơi cư trú ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội “Giết người”.

Khoảng 22h30 ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang nhận được điện báo của Công an xã Kiên Lương về việc xảy ra vụ án “Giết người”, xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày, tại ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của Trương Văn Sịl. Ảnh: Tiến Tầm

Nạn nhân là Lê Chí Công (SN 1992, nơi cư trú ấp Bình Đông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Tổ công tác khu vực 2 đến ngay hiện trường để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Sịl ở tỉnh Cà Mau đến thuê trọ ở tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, để đi làm thuê ghe cào sò lụa ở vùng biển Bình An.

Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt nhanh đối tượng giết người, cướp tài sản

Khoảng 19h ngày 3/7, Sịl nhậu với một người làm nghề ngư phủ hết khoảng 0,5 lít rượu. Sau khi nhậu xong thì Sịl đi xuống ghe để bơm nước trong ghe ra. Lúc này, Công điều khiển ghe cào lụa về ngang qua đoạn ghe của Sịl đậu đã xảy ra va chạm với ghe của Sịl nên cả hai xảy ra cự cãi và thách thức đánh nhau. Sau đó, Công chạy ghe về bến cách đó khoảng 500m đậu ghe.

Do bực tức nên Sịl lấy cây dao Thái Lan bỏ vào túi quần đi tìm Công để đánh trả thù. Khi đến xưởng lụa, thấy Công đang ngồi trên xe máy phía trước nhà cùng 2 người bạn. Sịl đi đến chỗ Công hỏi "mày chửi ai?" thì bất ngờ Công nhảy xuống cầm ống sắt đánh vào người Sịl.

Sịl lấy dao ra đâm 5 nhát vào vùng ngực và bụng của Công làm gãy lưỡi dao. Thấy máu ra nhiều nên Sịl kêu 2 người bạn của Công đứng gần đó đưa Công đi cấp cứu, nhưng Công đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Biết không thể thoát tội, Sịl đến Công an xã Kiên Lương đầu thú.

Cứu sống nam thanh niên nguy kịch, nghi bị bạn gái quen qua mạng lừa sang Campuchia

Ngày 5/7, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết đã cứu sống một nam bệnh nhân trẻ được đưa về từ Campuchia trong tình trạng nguy kịch; đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an phường Vườn Lài (TP.HCM) để thụ lý, giải quyết theo quy định.

Theo lời bệnh nhân kể, người này có quen một cô gái qua mạng xã hội, sau đó được rủ rê “về quê thăm gia đình vài ngày cho khuây khỏa”. Tuy nhiên, ngay khi vừa qua biên giới Campuchia thì bị một nhóm người khống chế, đưa vào khu vực giam giữ ở Campuchia. Tại đây, nam thanh niên trẻ tuổi đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng khi bị “tác động vật lý” nhiều lần mỗi ngày vào vùng hông và ngực, cùng với nhiều vết chích điện vùng lưng, bụng, tay và chân…

Bệnh nhân lúc đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Nguồn: CAND

Bác sĩ Nguyễn Thiên Phú, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, sang chấn tâm lý nặng nề. Qua thăm khám cận lâm sàng, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị đa chấn thương: chấn thương thận, tràn dịch màng phổi hai bên lượng ít, tổn thương nhu mô gan với tình trạng men gan tăng cao, tổn thương phần mềm lan tỏa vùng ngực, bụng và lưng phải…

Những thương tích nặng nề kể trên là hậu quả của hành vi tra tấn thể xác có hệ thống mà người này phải gánh chịu khi bị ép buộc lao động trái ý muốn tại Campuchia.

Tây Ninh tiếp nhận 38 công dân Việt Nam từ Campuchia, nhiều người liên quan hoạt động cờ bạc, lừa đảo...

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, Khoa Hồi sức ngoại của bệnh viện đã nhanh chóng đánh giá, lập kế hoạch điều trị tích cực và theo dõi sát sao. Ngoài điều trị các tổn thương trên cơ thể, ê kíp điều trị còn đặc biệt lưu ý đến tình trạng sang chấn tâm lý nặng nề mà người bệnh đang trải qua.

Quá trình điều trị có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa: hồi sức, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, nội khoa và tâm lý. Các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trong khoa luôn đồng hành, động viên, khích lệ và phối hợp chặt chẽ với người thân của người bệnh. Nhờ đó sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã dần ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần, hiện đã xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thiên Phú khuyến cáo, đây là một trong những trường hợp may mắn được cứu. Qua trường hợp này, chúng ta không thể không đặt ra một dấu hỏi lớn: Liệu bao nhiêu người trẻ nữa sẽ là nạn nhân tiếp theo? Những lời mời làm việc “trên trời” từ mạng xã hội, các đường dây môi giới bất hợp pháp hay cả những người quen, người yêu tưởng như vô hại... đều có thể là cái bẫy chết người.

Do đó, người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác với những lời mời gọi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là từ các mối quan hệ quen qua mạng. Hãy luôn tỉnh táo, kiểm tra thông tin kỹ lưỡng và đừng đánh đổi tương lai bằng những viễn cảnh quá xa vời để là một sự thật đôi khi phải trả giá bằng cả mạng sống.

Một phụ nữ bị khởi tố vì cố ý “nuốt” 100 triệu đồng người khác chuyển nhầm vào tài khoản

Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Ngụy Ý (SN 1997, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Ngô Ngụy Ý tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 17/11/2024, tài khoản ngân hàng của Ý nhận được 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm. Bị hại đã nhiều lần liên hệ với Ý để thỏa thuận, đồng thời, đại diện ngân hàng cùng lực lượng công an tiến hành làm việc với Ý để giải quyết.

Ý ngoan cố không trả lại tiền cho bị hại mà chuyển số tiền này sang một tài khoản ngân hàng khác do mình đứng tên và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, không nên vì lòng tham nhất thời mà vi phạm pháp luật. Khi phát hiện có tiền từ người lạ chuyển vào tài khoản hoặc không biết nguồn gốc số tiền, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.