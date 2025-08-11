Tin sáng (11/8): CLB PVF-CAND đã chiêu mộ 7 tân binh, gồm những ai?

CLB PVF-CAND đã chiêu mộ 7 tân binh, gồm những ai?

CLB PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026 sẽ chơi tại V.League sau khi nhận lời thay thế CLB Quảng Nam đã giải thể. Với quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi, CLB PVF-CAND đang rất tích cực bổ sung lực lượng để tăng cường khả năng cạnh tranh đấu trường hứa hẹn rất khốc liệt ở mùa tới.

Theo thống kê, đến thời điểm này, CLB PVF-CAND đã ký hợp đồng với 7 cầu thủ gồm tiền đạo Nguyễn Văn Vinh, hậu vệ Võ Anh Quân (CLB Ninh Bình), Mpande Joseph (Thép xanh Nam Định), Nguyễn Văn Trạng, Phù Trung Phong, trung vệ Eyenga Alain (Quảng Nam), trung vệ Đoàn Anh Việt (SHB Đà Nẵng). Trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, CLB PVF-CAND nhiều khả năng sẽ còn chiêu mộ thêm những cầu thủ có chất lượng để tạo ra chiều sâu đội hình.

Đoàn Anh Việt là một trong các tân binh của CLB PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND FC

M.U tìm cách thanh lý gấp 3 ngôi sao

Sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền đạo Benjamin Sesko, M.U đang chuyển hướng sang việc thanh lý lực lượng. The Standard cho biết CLB đang tập trung tìm đầu ra cho các cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony.

Nicolas Jackson có thể đến Newcastle

Nếu phải rời Chelsea, tiền đạo người Senegal Nicolas Jackson đã xác định Newcastle United là điểm đến ưa thích của mình. Thông tin từ Telegraph cho biết "Chích Chòe" đang là lựa chọn hàng đầu trong tâm trí của chân sút này.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Kostas Tsimikas chuẩn bị rời Liverpool

Hậu vệ trái người Hy Lạp Kostas Tsimikas dường như sắp kết thúc hành trình tại Liverpool. Việc bị loại khỏi đội hình tham dự Community Shield là dấu hiệu rõ ràng nhất. Theo Echo, Nottingham Forest đang là đội bóng quan tâm đến cầu thủ 29 tuổi này.

Cristiano Ronaldo lập cú đúp, Al Nassr vẫn thua

Rạng sáng nay (11/8), siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng trong trận giao hữu giữa 2 CLB Al Nassr và Almeria. Ronaldo thể hiện phong độ cao ở hiệp một với cú đúp bàn thắng, sau đó anh ra nghỉ ở đầu hiệp hai. Dù Ronaldo thăng hoa, nhưng Al Nassr vẫn thua chung cuộc 2-3.