Tin sáng (13/9): HLV Kim Sang-sik có “cánh tay phải” mới

HLV Kim Sang-sik có “cánh tay phải” mới

Hiệp hội Người đại diện Thể thao Hàn Quốc xác nhận rằng, ông Choi So-sung đã gia nhập Ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Ông sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik. Chia sẻ về điều này, ông Choi phát biểu: "Bất kỳ ai yêu thích thể thao đều có thể có được những góc nhìn và cơ hội mới thông qua quá trình này”.

Khi nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik mang theo một trợ lý đắc lực là ông Choi Won-kwon. Ông Choi Won-kwon đã góp phần quan trọng vào chức vô địch ASEAN Cup 2024 của ĐT Việt Nam. Nhiều cầu thủ cho rằng chính những chỉ đạo chiến thuật sắc bén của ông Choi đã giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng trong 2 trận chung kết đầy kịch tính với ĐT Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF.

Tuy vậy, đầu năm 2025, ông Choi Won-kwon đã xin rời Ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Tới hồi tháng 7 vừa qua, ông đã trở lại Việt Nam để dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hoá. Ông vừa cùng đội bóng xứ Thanh trải qua 3 trận đấu không thực sự thành công khi hoà 1 và thua tới 2.

HLV Van Nistelrooy có thể dẫn dắt Twente

HLV Ruud van Nistelrooy nhiều khả năng sẽ hồi hương dẫn dắt Twente. Theo ESPN, Twente đã liên hệ với Van Nistelrooy sau khi sa thải Joseph Oosting.

Joao Mario đầu quân cho AEK Athens

AEK Athens đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Joao Mario từ Besiktas. Cựu cầu thủ Inter Milan và Benfica ký hợp đồng 1 năm theo dạng cho mượn với AEK Athens.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Yoane Wissa nghỉ thi đấu vô thời hạn

Vừa gia nhập Newcastle ít lâu, tiền đạo Yoane Wissa đã phải nghỉ thi đấu vô thời hạn. Anh dính chấn thương đầu gối trong lúc làm nhiệm vụ quốc tế với ĐT Congo vừa qua.

Ruben Neves phản ứng về tấm ảnh nhạy cảm

Tiền vệ Ruben Neves mới đây lên tiếng chỉ trích 1 tạp chí Bồ Đào Nha vì ghép ảnh anh “thân mật” với vợ của cố tiền đạo Diogo Jota. Ruben Neves là bạn thân của Diogo Jota, người đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7 vừa qua.