Tin sáng (13/9): HLV Kim Sang-sik có “cánh tay phải” mới

Công an Hải Phòng điều động hàng chục xe chữa cháy và robot để dập tắt đám cháy ở Khu công nghiệp Đồ Sơn
Khoảng 1h13’ ngày 13/9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại kho thành phẩm của Công ty TNHH Cheng - V, Khu công nghiệp (KCN) Đồ Sơn.
Hiệp hội Người đại diện Thể thao Hàn Quốc xác nhận rằng, ông Choi So-sung đã gia nhập Ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Ông sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik. Chia sẻ về điều này, ông Choi phát biểu: "Bất kỳ ai yêu thích thể thao đều có thể có được những góc nhìn và cơ hội mới thông qua quá trình này”.
Khi nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik mang theo một trợ lý đắc lực là ông Choi Won-kwon. Ông Choi Won-kwon đã góp phần quan trọng vào chức vô địch ASEAN Cup 2024 của ĐT Việt Nam. Nhiều cầu thủ cho rằng chính những chỉ đạo chiến thuật sắc bén của ông Choi đã giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng trong 2 trận chung kết đầy kịch tính với ĐT Thái Lan.
Tuy vậy, đầu năm 2025, ông Choi Won-kwon đã xin rời Ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Tới hồi tháng 7 vừa qua, ông đã trở lại Việt Nam để dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hoá. Ông vừa cùng đội bóng xứ Thanh trải qua 3 trận đấu không thực sự thành công khi hoà 1 và thua tới 2.
HLV Ruud van Nistelrooy nhiều khả năng sẽ hồi hương dẫn dắt Twente. Theo ESPN, Twente đã liên hệ với Van Nistelrooy sau khi sa thải Joseph Oosting.
AEK Athens đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Joao Mario từ Besiktas. Cựu cầu thủ Inter Milan và Benfica ký hợp đồng 1 năm theo dạng cho mượn với AEK Athens.
Yoane Wissa nghỉ thi đấu vô thời hạn
Vừa gia nhập Newcastle ít lâu, tiền đạo Yoane Wissa đã phải nghỉ thi đấu vô thời hạn. Anh dính chấn thương đầu gối trong lúc làm nhiệm vụ quốc tế với ĐT Congo vừa qua.
Ruben Neves phản ứng về tấm ảnh nhạy cảm
Tiền vệ Ruben Neves mới đây lên tiếng chỉ trích 1 tạp chí Bồ Đào Nha vì ghép ảnh anh “thân mật” với vợ của cố tiền đạo Diogo Jota. Ruben Neves là bạn thân của Diogo Jota, người đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7 vừa qua.
Trao đổi với Dân Việt, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) là ông Lê Trí Trường khẳng định, sự việc liên quan đến VĐV Đặng Thị Hồng và cả Nguyễn Thị Bích Tuyền đều được thực hiện theo đúng quy định của Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB).