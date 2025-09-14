Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?

Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?

Hôm qua (13/9), trong trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Hải Phòng tại V.League 2025/2026, trên khán đài sân Hàng Đẫy có sự xuất hiện của HLV thủ môn Lee Woon-jae, thành viên ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Việc HLV Lee Woon-jae trực tiếp theo dõi trận đấu rất có ý nghĩa với 2 thủ môn Nguyễn Filip (CLB CAHN) và Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng).

Tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Đình Triệu giữ vai trò trụ cột khi bắt chính 6 trận, còn Nguyễn Filip chỉ ra sân 2 trận. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Nguyễn Filip đang thể hiện phong độ tốt, có những đóng góp đầy tích cực cho CLB CAHN. Chính vì vậy, nếu tiếp tục giữ được sự ổn định, Nguyễn Filip hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tích cực với Nguyễn Đình Triệu và các thủ môn khác cho suất bắt chính ở ĐT Việt Nam ngay ở đợt FIFA Days tháng 10.

Nguyễn Filip đang có phong độ tốt. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Anthony Martial sắp trở thành đồng đội của Sergio Ramos

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tiền đạo Anthony Martial sẽ sát cánh cùng trung vệ Sergio Ramos tại Monterrey. Theo Sky Sports, AEK Athens đã đạt thỏa thuận bán Martial cho Monterrey.

Manuel Neuer có thể trở lại ĐT Đức

Thủ môn Manuel Neuer không loại trừ khả năng trở lại thi đấu quốc tế, giúp ĐT Đức vượt qua vòng loại World Cup 2026. Lên tiếng về những tin đồn này, thủ môn kì cựu của Bayern Munich cho biết anh chưa nghĩ về việc trở lại, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Christian Eriksen có bến đỗ mới

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Christian Eriksen đã tìm được bến đỗ mới ở mùa giải 2025/26. CLB mới của Eriksen là Wolfsburg. Theo đó, tiền vệ người Đan Mạch đã đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm với sân Volkswagen Arena.

Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi đặt tên cho cún cưng

Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo hé lộ việc đặt tên cho chú cún cưng mới là Fatima. Ngay lập tức, một số tín đồ Hồi giáo cho rằng việc đặt tên như vậy là sự bất kính vì Fatima là tên con gái của nhà tiên tri Muhammad.