Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Thể thao
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 09:15 GMT+7

Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?

+ aA -
Long Nguyên Chủ nhật, ngày 14/09/2025 09:15 GMT+7
Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?; Anthony Martial sắp trở thành đồng đội của Sergio Ramos; Manuel Neuer có thể trở lại ĐT Đức; Christian Eriksen có bến đỗ mới; Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi đặt tên cho cún cưng.
Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?

Hôm qua (13/9), trong trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Hải Phòng tại V.League 2025/2026, trên khán đài sân Hàng Đẫy có sự xuất hiện của HLV thủ môn Lee Woon-jae, thành viên ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Việc HLV Lee Woon-jae trực tiếp theo dõi trận đấu rất có ý nghĩa với 2 thủ môn Nguyễn Filip (CLB CAHN) và Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng).

Tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Đình Triệu giữ vai trò trụ cột khi bắt chính 6 trận, còn Nguyễn Filip chỉ ra sân 2 trận. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Nguyễn Filip đang thể hiện phong độ tốt, có những đóng góp đầy tích cực cho CLB CAHN. Chính vì vậy, nếu tiếp tục giữ được sự ổn định, Nguyễn Filip hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tích cực với Nguyễn Đình Triệu và các thủ môn khác cho suất bắt chính ở ĐT Việt Nam ngay ở đợt FIFA Days tháng 10.

Nguyễn Filip đang có phong độ tốt. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Anthony Martial sắp trở thành đồng đội của Sergio Ramos

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tiền đạo Anthony Martial sẽ sát cánh cùng trung vệ Sergio Ramos tại Monterrey. Theo Sky Sports, AEK Athens đã đạt thỏa thuận bán Martial cho Monterrey. 

Manuel Neuer có thể trở lại ĐT Đức

Thủ môn Manuel Neuer không loại trừ khả năng trở lại thi đấu quốc tế, giúp ĐT Đức vượt qua vòng loại World Cup 2026. Lên tiếng về những tin đồn này, thủ môn kì cựu của Bayern Munich cho biết anh chưa nghĩ về việc trở lại, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Christian Eriksen có bến đỗ mới

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Christian Eriksen đã tìm được bến đỗ mới ở mùa giải 2025/26. CLB mới của Eriksen là Wolfsburg. Theo đó, tiền vệ người Đan Mạch đã đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm với sân Volkswagen Arena. 

Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi đặt tên cho cún cưng

Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo hé lộ việc đặt tên cho chú cún cưng mới là Fatima. Ngay lập tức, một số tín đồ Hồi giáo cho rằng việc đặt tên như vậy là sự bất kính vì Fatima là tên con gái của nhà tiên tri Muhammad.

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

Sự nghiệp của Đặng Thị Hồng lúc này chỉ có Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) mới “giải cứu” , giúp cô trở lại với bóng chuyền đỉnh cao.

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu
5

Thể thao
Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu

Thương vụ cầu thủ Việt kiều Anh 1m90 Lee Williams gia nhập CLB Công an TP.HCM “đổ bể”?

Thể thao
Thương vụ cầu thủ Việt kiều Anh 1m90 Lee Williams gia nhập CLB Công an TP.HCM “đổ bể”?

HAGL “chi viện” cho Quy Nhơn United 14 cầu thủ, gồm những ai?

Thể thao
HAGL “chi viện” cho Quy Nhơn United 14 cầu thủ, gồm những ai?

Tin tối (12/9): Thủ môn Trần Trung Kiên 1m92 tạo nên kỳ tích đáng nể

Thể thao
Tin tối (12/9): Thủ môn Trần Trung Kiên 1m92 tạo nên kỳ tích đáng nể

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng
Pháp luật

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuỷ- Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh về hành vi trốn thuế.

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng
Môi trường xanh

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng

Môi trường xanh

Đa số diện tích sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp có đê bao bảo vệ, chủ động được nguồn nước tưới tiêu. Hiện nay, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về. Sau khi thu hoạch lúa, nhiều địa phương ở khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp tiến hành mở nắp cống, cho dòng nước mang phù sa và thủy sản (cá đồng, tôm sông...) vào đồng ruộng.

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do 'bốc hơi' mạnh
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do "bốc hơi" mạnh

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9 tại thị trường tự do sụt giảm mạnh 390 VND/USD ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 26.460 - 26.560 VND/USD (mua - bán).

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay
Tiêu dùng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay

Tiêu dùng

Cuối tuần rồi, hãy cùng đổi gió với bữa cơm 120 nghìn đồng mang hương vị tươi mới, đúng khẩu vị người Sài Gòn. Thực đơn có hải sản, có gỏi mát, có canh thanh đạm và dưa muối giòn chua – vừa đủ chất, vừa dễ nấu, rất hợp cho bữa tối gia đình.

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua
Tin tức

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Tin tức

Tuần qua (từ ngày 8-14/9), nhiều nhân sự ở bộ ngành, các địa phương đã được phê chuẩn, bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí mới.

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Hiện nay có 372 sản phẩm của 234 chủ thể ở tỉnh Quảng Trị được chứng nhận sản phẩm OCOP. Không chỉ tạo ra sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao thu nhập cho chính mình, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP còn góp phần tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân giảm nghèo, cùng nhau làm giàu.

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”
Tin tức

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”

Tin tức

Từ Vũ “nhôm”, Út “trọc”, Trịnh Văn Quyết, Hậu “pháo” đến Bầu Đoan ở Thanh Hóa, những vụ án lớn phơi bày mối quan hệ đen giữa quan chức tha hóa và doanh nghiệp cơ hội, gây thất thoát tài sản, méo mó thị trường và làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga
Điểm nóng

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Điểm nóng

Số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia huấn luyện quân sự tại Ba Lan đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022 do lo ngại về một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga, hãng tin Reuters trích dẫn Trung tâm Tuyển quân Trung ương cho hay.

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Nhóm sáng lập Glassnode dự báo rằng giá Bitcoin, Ethereum và Solana sẽ lập đỉnh lịch sử mới trong 3-4 tuần tới.

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay
Tin tức

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Tin tức

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ: Từ ngày 15/9/2025, hướng dẫn toàn bộ hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?
Thể thao

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?

Thể thao

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu các giải trong nước, trong khi Nguyễn Thị Bích Tuyền có thể sẽ gặp khó bởi những quy định chặt chẽ mới từ phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC
Thể thao

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC

Thể thao

Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội (CAHN) đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2025/2026, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở nhóm đầu bảng.

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng
Nhà đất

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng tại Đồng Nai được thiết kế theo hình chữ T độc đáo, tối ưu ánh sáng tự nhiên và không gian xanh. Tông trắng trang nhã kết hợp sân vườn tạo cảm giác thoáng đãng, hiện đại.

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?
Nông thôn mới

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?

Nông thôn mới

Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu trọng tâm để cải thiện đời sống người dân, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập xã Bắc Đông Hưng thuộc tỉnh Thái Bình) đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi quy mô lớn.

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa
Bạn đọc

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa

Bạn đọc

Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị tàng trữ trong tủ đông của một chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Dân Việt, Hạt Kiểm lâm Khu vực V phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine lo ngại về sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, tờ Bloomberg trích dẫn lời Arsen Zhumadilov, giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng đưa tin.

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ triển khai một loạt chính sách, tập trung đưa khoa học, công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc này nhằm nông dân tiến lên làm kinh tế nông nghiệp thay vì quan điểm chỉ tập trung sản xuất như trước đây.

'Bà trùm' Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn
Văn hóa - Giải trí

"Bà trùm" Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Trong một talkshow gần đây, bà Trần Lam, vợ ông Hướng Hoa Cường, gây chú ý khi tiết lộ ba lý do khiến đàn ông giàu có ở Hong Kong hiếm khi thay đổi vợ, dù không ít người có tình nhân.

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối nay (14/9/2025) tại TP.HCM với sự góp mặt của 35 thí sinh nổi bật nhất cuộc thi.

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, tiếp tục phục hồi, dự báo tuần tới có thể tăng nhanh.

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi
Ảnh

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi

Ảnh

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ngập trong rác thải, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi... trở thành một nốt trầm buồn giữa lòng Thủ đô.

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng
Ảnh

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng

Ảnh

Tiền vệ Quang Hải góp công lớn với một bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy, sau trận anh còn tặng áo đấu cho fan nhí, tối 13/9.

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia
Gia đình

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia

Gia đình

Cây cảnh mọng nước mỏng manh này được đánh giá cao nhờ những chiếc lá nhỏ, tròn nhỏ, có vân giống như mai rùa, mang lại vẻ đẹp nhiệt đới cho không gian nhà bạn.

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?
Nhà nông

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?

Nhà nông

Tuần rồi, tôi đi chợ Tân Phú (Đồng Nai) và chú ý quan sát những sắc màu của chợ quê. Nhưng có lẽ chỉ bao nhiêu đó là không đủ! Tôi xin mượn những sắc màu của ký ức, của cảm xúc để vẽ nên bức tranh ấy.

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow
Điểm nóng

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những cam kết an ninh mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Ukraine Zelensky trong trường hợp ông tới Moscow.

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha
Nhà đất

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm tỷ lệ 1/500, với định hướng xây dựng thành một cụm công nghiệp xanh, công nghệ tiên tiến, thu hút đầu tư các ngành nghề mũi nhọn, đồng thời đảm bảo yếu tố phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: “NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: “NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu"

Văn hóa - Giải trí

Ra mắt vào ngày 29/8, giữa thời điểm "Mưa đỏ" đang gây sốt phòng vé, "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" hiện đã cán mốc 88 tỷ đồng doanh thu theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Nhà đất

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Nhà đất

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2025.

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp
Xã hội

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Xã hội

Xoắn vòi tử cung nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường
Bạn đọc

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc

Qua kiểm tra chính quyền địa phương và cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác nhận, 2 xưởng chế biến cao su tại phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa chưa được cấp phép, xả thải trực tiếp gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu
5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu