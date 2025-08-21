Tin sáng (21/8): “Trò cưng" báo tin cực vui tới HLV Kim Sang-sik

Bùi Vĩ Hào mang tin cực vui tới HLV Kim Sang-sik

Bùi Vĩ Hào (sinh năm 2003) là tiền đạo đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng cách đây hơn 4 tháng đã bị chấn thương nặng. Do bị đứt dây chằng cổ chân phải, Bùi Vĩ Hào sau khi phẫu thuật được dự báo phải mất 6-8 tháng mới có thể hồi phục.

Mặc dù vậy, tình hình hiện tại của Bùi Vĩ Hào đang có những tiến triển tích cực. Bùi Vĩ Hào đã có thể trở lại tập luyện với bóng và thông tin này được bác sĩ Trần Huy Thọ xác nhận với dòng trạng thái trên trang cá nhân: “Tập nhanh còn về đội thôi em Bùi Vĩ Hào, chứ theo anh hơn 4 tháng rồi đó”.

Nếu Bùi Vĩ Hào có thể trở lại trong thời gian thi đấu sớm nhất, đây chắc chắn là tin rất vui với HLV Kim Sang-sik. Trong trường hợp Bùi Vĩ Hào lấy lại được phong độ cao nhất, HLV Kim Sang-sik có thể điền tên chân sút này vào đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm.

Bùi Vĩ Hào đang hồi phục tốt. Ảnh: FB Trần Huy Thọ

