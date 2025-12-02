Hơn 876.000 lượt đoàn viên được tuyên truyền pháp luật

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 7.285 buổi cho trên 875.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Nội dung tập trung tuyên truyền tập trung vào Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Cùng với các hình thức tuyên truyền, vận động truyền thống, các cấp Công đoàn Thủ đô ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức Hội thi “Công đoàn Hà Nội hành trình xây dựng và phát triển” tại các cụm thi đua và chung khảo cấp Thành phố, Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”, Cuộc thi ảnh/video clip “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới” … thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Các cấp Công đoàn Thành phố đã duy trì hoạt động tại các Điểm Sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp và triển khai thành lập mới 20 Điểm Sinh hoạt văn hóa công nhân; thành lập 15 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân”, chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, “Hát cùng công nhân”; tiếp tục đào tạo Hạt nhân văn hóa cơ sở; hướng dẫn hoạt động các câu lạc bộ nghệ thuật khiêu vũ, thanh nhạc, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ và hoạt động thể dục thể thao... Tất cả hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nhiều vụ tranh chấp được tháo gỡ nhờ việc nắm được kiến thức pháp luật

Điển hình phải kể tới hoạt động tại Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, công ty nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty đã liên tục cải tiến, thay đổi các phương pháp triển khai công tác này, trong đó, chú trọng thực hiện ngay từ các nhóm, các tổ Công đoàn; đồng thời, xây dựng mạng lưới, nhân rộng đoàn viên ưu tú để qua đó nắm bắt được tư tưởng của công nhân lao động.

Công ty triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau, trước đây, Công ty tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bằng hình thức đứng lớp trực tiếp, bây giờ đã thay bằng các bài giảng ngắn gọn, xúc tích cô đọng để triển khai qua Zalo, mạng xã hội. Công ty cũng trang bị các sách về kiến thức pháp luật để khi người lao động cần có thể tra cứu, lúc nghỉ ngơi uống cà phê có thể đọc sách, báo...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng triển khai. Ảnh: N.H

Sau mỗi lần triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, Công ty đều yêu cầu người lao động làm bài kiểm tra nhanh qua google form để nắm bắt được những công nhân nào chưa hiểu, chưa nắm được kiến thức để gặp gỡ trực tiếp giải thích, tuyên truyền lại.

Ngoài ra, Công ty có mô hình hệ thống truyền thanh nội bộ - tuyên truyền nhanh, lan tỏa rộng. Thông tin được truyền tải trên hệ thống truyền thanh nội bộ, phát các bản tin pháp luật, câu chuyện pháp lý đơn giản, dễ hiểu cho người lao động khi ăn ca. Để nâng cao hiệu quả trong việc tuyên truyền về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường,… Công ty đã lồng ghép thông tin pháp luật, các bản tin thời sự và âm nhạc giải trí để người lao động hứng thú tiếp nhận thông tin.

“Nhờ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động nên người lao động trong Công ty luôn tuân thủ đúng nội quy lao động và pháp luật; không có trường hợp nào bị kỷ luật lao động sa thải hay truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ năm 2023 đến nay, Công ty chưa xảy ra các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể”, ông Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Văn Ninh (35 tuổi) một công nhân của Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam cho biết: “Nhờ tuyên truyền kiến thức pháp luật mà chúng tôi sống và làm việc theo đúng hiến pháp, pháp luật quy định. Nhiều vụ việc tranh chấp, cho vay nặng lãi được giải quyết… việc chấp hành kỷ luật lao động, đóng – hưởng BHTN, BHXH được anh em công nhân chấp hành tốt”.