Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Xã hội
Thứ ba, ngày 02/12/2025 16:23 GMT+7

Lao động Thủ đô yên tâm làm việc nhờ được tuyên truyền pháp luật

Thùy Anh Thứ ba, ngày 02/12/2025 16:23 GMT+7
Nhờ được tuyên truyền phổ biến pháp luật mà hàng trăm nghìn lao động nắm được kiến thức, kỹ năng, không còn tình trạng vi phạm pháp luật. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần bảo vệ chăm sóc người lao động.
Hơn 876.000 lượt đoàn viên được tuyên truyền pháp luật

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 7.285 buổi cho trên 875.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Nội dung tập trung tuyên truyền tập trung vào Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Cùng với các hình thức tuyên truyền, vận động truyền thống, các cấp Công đoàn Thủ đô ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức Hội thi “Công đoàn Hà Nội hành trình xây dựng và phát triển” tại các cụm thi đua và chung khảo cấp Thành phố, Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”, Cuộc thi ảnh/video clip “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới” … thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Các cấp Công đoàn Thành phố đã duy trì hoạt động tại các Điểm Sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp và triển khai thành lập mới 20 Điểm Sinh hoạt văn hóa công nhân; thành lập 15 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân”, chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, “Hát cùng công nhân”; tiếp tục đào tạo Hạt nhân văn hóa cơ sở; hướng dẫn hoạt động các câu lạc bộ nghệ thuật khiêu vũ, thanh nhạc, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ và hoạt động thể dục thể thao... Tất cả hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nhiều vụ tranh chấp được tháo gỡ nhờ việc nắm được kiến thức pháp luật

Điển hình phải kể tới hoạt động tại Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, công ty nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty đã liên tục cải tiến, thay đổi các phương pháp triển khai công tác này, trong đó, chú trọng thực hiện ngay từ các nhóm, các tổ Công đoàn; đồng thời, xây dựng mạng lưới, nhân rộng đoàn viên ưu tú để qua đó nắm bắt được tư tưởng của công nhân lao động.

Công ty triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau, trước đây, Công ty tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bằng hình thức đứng lớp trực tiếp, bây giờ đã thay bằng các bài giảng ngắn gọn, xúc tích cô đọng để triển khai qua Zalo, mạng xã hội. Công ty cũng trang bị các sách về kiến thức pháp luật để khi người lao động cần có thể tra cứu, lúc nghỉ ngơi uống cà phê có thể đọc sách, báo...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng triển khai. Ảnh: N.H

Sau mỗi lần triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, Công ty đều yêu cầu người lao động làm bài kiểm tra nhanh qua google form để nắm bắt được những công nhân nào chưa hiểu, chưa nắm được kiến thức để gặp gỡ trực tiếp giải thích, tuyên truyền lại.

Ngoài ra, Công ty có mô hình hệ thống truyền thanh nội bộ - tuyên truyền nhanh, lan tỏa rộng. Thông tin được truyền tải trên hệ thống truyền thanh nội bộ, phát các bản tin pháp luật, câu chuyện pháp lý đơn giản, dễ hiểu cho người lao động khi ăn ca. Để nâng cao hiệu quả trong việc tuyên truyền về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường,… Công ty đã lồng ghép thông tin pháp luật, các bản tin thời sự và âm nhạc giải trí để người lao động hứng thú tiếp nhận thông tin.

“Nhờ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động nên người lao động trong Công ty luôn tuân thủ đúng nội quy lao động và pháp luật; không có trường hợp nào bị kỷ luật lao động sa thải hay truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ năm 2023 đến nay, Công ty chưa xảy ra các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể”, ông Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Văn Ninh (35 tuổi) một công nhân của Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam cho biết: “Nhờ tuyên truyền kiến thức pháp luật mà chúng tôi sống và làm việc theo đúng hiến pháp, pháp luật quy định. Nhiều vụ việc tranh chấp, cho vay nặng lãi được giải quyết… việc chấp hành kỷ luật lao động, đóng – hưởng BHTN, BHXH được anh em công nhân chấp hành tốt”.

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
Trao đổi với PV Dân Việt, người dân ở Bắc Ninh chia sẻ, để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, ai nấy đều đồng tình, ủng hộ. Một số người có chút băn khoăn, trăn trở mong giữ được đình cổ gắn với truyền thống lịch sử, văn hoá nơi đây.

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang

Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang

Người phụ nữ bị đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bác sĩ khuyên cách phòng tránh vào mùa lạnh

Người phụ nữ bị đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bác sĩ khuyên cách phòng tránh vào mùa lạnh

Nông thôn Tây Bắc: Pắc Ta nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng
Nông thôn Tây Bắc: Pắc Ta nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

Đặt lên hàng đầu công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, xã Pắc Ta (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều thành công. Tỷ lệ độ che phủ rừng của xã tăng dần qua các năm.

Diệt kho 'sát thủ trên không' Nga, tung đòn nhắm thẳng Moscow, Ukraine vẫn khó lật ngược thế cục chiến tranh?
Diệt kho "sát thủ trên không" Nga, tung đòn nhắm thẳng Moscow, Ukraine vẫn khó lật ngược thế cục chiến tranh?

Khi cục diện chiến trường ngày càng nghiêng về phía Nga, Kiev đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tiêu diệt lực lượng UAV - sát thủ trên không vốn đang kiểm soát bầu trời Ukraine - cũng như oanh tạc vào lãnh thổ Nga như một cách phô diễn quyết tâm và khả năng đáp trả.

TPBank hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai
TPBank hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai

Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, TPBank triển khai chính sách giảm lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Với tổng hạn mức hỗ trợ lên đến 4.000 tỷ đồng, chương trình thể hiện nỗ lực sẻ chia thiết thực và tinh thần đồng hành lâu dài của TPBank cùng cộng đồng vượt qua khó khăn.

Tin nóng 2/12: FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch ĐT Malaysia là… oan sai
Tin nóng 2/12: FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch ĐT Malaysia là… oan sai

FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch ĐT Malaysia là… oan sai; Lãnh đạo Bayern Munich cập nhật ẩn ý về tương lai của Harry Kane; Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á; HLV Xabi Alonso bị học trò phản đối, Real Madrid họp khẩn cấp; Ăn mừng khiêu khích, Antony bị CĐV tấn công.

Liên tục bị gọi điện thoại đòi nợ, người đàn ông ở Nghệ An chuyển tiếp cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an
Liên tục bị gọi điện thoại đòi nợ, người đàn ông ở Nghệ An chuyển tiếp cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an

Một người đàn ông ở Nghệ An liên tục nhận được cuộc gọi đòi nợ nên đã chuyển các cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Với hành vi này, người đàn ông đã xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ông Hồ Quang Cua nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
Ông Hồ Quang Cua nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Hồ Quang Cua nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì đã có thành tích đưa gạo ST25 lần thứ 3 giành giải nhất tại cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới".

Đại biểu Quốc hội đề xuất xây dựng mới trụ sở Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Thủ tướng nói gì?
Đại biểu Quốc hội đề xuất xây dựng mới trụ sở Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Thủ tướng nói gì?

"Thật chạnh lòng khi nghe người lãnh đạo cao nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo ngậm ngùi: Chỉ mong có trụ sở của bộ to như trụ sở phường Bạch Mai cạnh đó thôi", đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Hình ảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Hình ảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Sáng 2/12, tại Quảng trường Thatluang đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Gần 6 ngàn tỷ đồng đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM
Gần 6 ngàn tỷ đồng đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM
TP.HCM cho thấy quyết tâm lớn trong việc biến khoa học và công nghệ thành động lực tăng trưởng mũi nhọn, hướng tới mục tiêu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu đến 2030.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, TP.HCM chính thức hoạt động
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, TP.HCM chính thức hoạt động

Ngày 2/12, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức ra mắt tại Cần Giờ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc đảm bảo người dân vùng xa được tiếp cận y tế chất lượng cao, đồng thời mở ra mô hình liên kết đa chuyên khoa mới cho TP.HCM.

Giá heo tăng mạnh – thời điểm “vàng” để người chăn nuôi đầu tư nâng cao năng suất trước Tết
Giá heo tăng mạnh – thời điểm “vàng” để người chăn nuôi đầu tư nâng cao năng suất trước Tết

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn thị trường heo hơi biến động mạnh, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ chuẩn bị bước vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, giá heo hơi đang có xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều tỉnh thành. Các trại chăn nuôi đang đứng trước cơ hội rất lớn để tối ưu lợi nhuận nếu biết tận dụng "thời điểm vàng" để đẩy nhanh tốc độ tăng trọng, giảm hao hụt và rút ngắn thời gian xuất chuồng.

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon
Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon

Món ăn cực đơn giản, dễ nấu, ai cũng thực hiện được mà hương vị lại hấp dẫn vô cùng.

Vingroup kéo nhịp, cổ phiếu bất động sản hồi phục giữa gam màu phân hóa
Vingroup kéo nhịp, cổ phiếu bất động sản hồi phục giữa gam màu phân hóa

Nhóm bất động sản bật sắc xanh trong phiên 2/12 nhờ lực kéo mạnh từ bộ ba VIC - VHM - VRE, dù toàn thị trường vẫn phân hóa sâu. Thanh khoản cải thiện giúp tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhật Kim Anh có động thái liên quan đến tin đồn bị bắt
Nhật Kim Anh có động thái liên quan đến tin đồn bị bắt

Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn bị bắt, khẳng định thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín và công việc của cô.

Nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025: Xinh đẹp, nhận bằng thạc sĩ ở Anh
Nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025: Xinh đẹp, nhận bằng thạc sĩ ở Anh

Giảng viên Bùi Thu Hiền là nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025. Hiện nay cô Hiền là giảng viên chính Bộ môn Quản trị tài chính và phân tích thống kê; Phó Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh.

'Cây tỷ đồng' tuôn hoa như suối chảy, cả chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay
"Cây tỷ đồng" tuôn hoa như suối chảy, cả chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay

Với diện tích 4.500 mét vuông trồng lan Dendro-một loài hoa lan xuất xứ từ Thái Lan, mỗi năm, anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng, ngụ ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thời điểm trước sắp xếp, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh/thành) cung ứng cho thị trường trên 10.000 chậu với giá dao động từ 35.000-500.000 đồng/chậu; trừ chi phí, anh lãi gần tỷ đồng/năm.

Dòng tiền hôm nay (2/12): Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn dắt thị trường phục hồi trong thận trọng
Dòng tiền hôm nay (2/12): Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn dắt thị trường phục hồi trong thận trọng

Sau nửa phiên sáng chìm trong sắc đỏ, dòng tiền hôm nay 2/12 đã trở lại vào phiên chiều kéo VN-Index đảo chiều mạnh mẽ nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng, chứng khoán và sự trở lại đầy ý nghĩa của dòng vốn ngoại với hơn 600 tỷ đồng mua ròng. Tuy vậy, nhịp hồi vẫn mang dấu ấn thận trọng khi thanh khoản chưa thực sự bùng nổ, cho thấy thị trường đang phục hồi trong trạng thái “vừa dò đường, vừa tiến bước” của nhà đầu tư.

HLV Kim Sang-sik: “U22 Việt Nam tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất”
HLV Kim Sang-sik: “U22 Việt Nam tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất”

Chiều nay (2/12), tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra buổi họp báo trước vòng bảng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Do đội tuyển U22 Malaysia chưa có mặt tại Thái Lan và phải đến ngày 6/12 mới thi đấu, buổi họp báo chỉ có sự tham dự của HLV trưởng U22 Việt Nam Kim Sang-sik và HLV trưởng U22 Lào Ha Hyeok-jun.

Estonia cảnh báo Ukraine 'thiếu khôn ngoan' khi tấn công tàu Nga
Estonia cảnh báo Ukraine "thiếu khôn ngoan" khi tấn công tàu Nga

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna (Eesti 200) cho rằng việc Ukraine tấn công các tàu Nga ở biển Baltic sẽ là điều thiếu khôn ngoan, vì hành động đó có thể dẫn tới một thảm họa môi trường nghiêm trọng và làm leo thang tình hình ở biển Baltic.

Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: 'Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi'
Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: "Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi"

Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân nói rằng, cô liên tục bị Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân "gài bẫy" để nhận lời tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội 'hỏi khó' về HIV/AIDS khiến chuyên gia cũng bất ngờ
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội "hỏi khó" về HIV/AIDS khiến chuyên gia cũng bất ngờ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đặt nhiều câu hỏi về HIV/AIDS và tình dục an toàn để các chuyên gia giải đáp chi tiết, giúp phòng tránh rủi ro để tự bảo vệ bản thân.

Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu 7 HCV SEA Games 33, liệu có khả thi?
Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu 7 HCV SEA Games 33, liệu có khả thi?

Trong những năm qua, Bắn súng Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33, đội tuyển Bắn súng quốc gia đang nỗ lực hoàn thiện mọi mặt về lực lượng, chuyên môn và tâm lý, hướng tới mục tiêu giành 7 Huy chương Vàng (HCV). Đây là chỉ tiêu cao, thể hiện quyết tâm lớn của ngành thể thao trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng tăng trong khu vực.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Trí tuệ nhân tạo như hạ tầng chiến lược, giống như điện và Internet
Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Trí tuệ nhân tạo như hạ tầng chiến lược, giống như điện và Internet

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là công cụ thử nghiệm, mà đã trở thành hạ tầng chiến lược như điện hay Internet. Với trung tâm siêu tính toán quốc gia, triết lý “AI mở” và các gói hỗ trợ lớn cho doanh nghiệp, Việt Nam đang tăng tốc biến AI thành động lực mới cho tăng trưởng, quản trị và an ninh quốc gia.

Gia đình 4 thế hệ theo ngành Y: Bố là Chủ tịch Hội Tim mạch danh tiếng, con là GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025
Gia đình 4 thế hệ theo ngành Y: Bố là Chủ tịch Hội Tim mạch danh tiếng, con là GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025

GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 Hoàng Anh Tiến sinh ra trong một gia đình có 4 thế hệ theo nghề Y. Bà nội của GS Tiến làm công tác y tế cơ sở. Ba của anh là GS.TS Huỳnh Văn Minh, hiện là Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, mẹ của anh là điều dưỡng viên. Giống như GS Tiến, con của anh đang học chuyên Sinh tại Trường Quốc học Huế.

Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Sở GDĐT TP.HCM vừa kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách đặc thù, hỗ trợ chi phí ăn trưa, các dịch vụ giáo dục và đồng phục cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển
Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển

Ngày 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030, trong không khí thi đua hướng tới Đại hội VIII Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Nhiều tòa cao ốc 'biến mất', không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người.

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)
“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)

Những vườn quýt của người dân ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đang vào vụ. Bạt ngàn đồi quýt quả trĩu mọng, vàng ruộm, bừng lên trong nắng khiến du khách không cưỡng nổi bước chân mình.

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm
Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, cùng với đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

